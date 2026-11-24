Un proyecto de ley elaborado por una diputada provincial bonaerense del Frente Renovador y destinado a regular la información sobre los aumentos en el precio de los combustibles provoca resistencia tanto en el gobierno de Axel Kicillof como en petroleras y estaciones de servicio, que temen que la medida no sólo agregue exigencias sobre el sector, sino que desencadene desequilibrios en el abastecimiento y filas frente a los surtidores.

La propuesta, que fue presentada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y pertenece a Ayelén Itatí Rasquetti, referente del Frente Renovador en esa Legislatura, obliga a petroleras y a estaciones de servicio a anunciar con 72 y 48 horas de anticipación, respectivamente, los aumentos en los precios de la nafta, el gasoil y el GNC, decisión que en la actualidad no está regulada y que genera desconfianza en el sector, donde afirman que el cambio de normativa podría alentar a los automovilistas a anticiparse a los movimientos de precios del modo más tradicional: formando largas filas frente a los surtidores.

El proyecto sorprendió al propio gabinete bonaerense, según constató este diario y, desde ya, a los disputados provinciales que responden a Kicillof, que no terminan de explicarse bien el trasfondo del asunto ni la intención de Sergio Massa, al que sospechan autor intelectual de la iniciativa.

“Es una pelota envenenada de STM [Sergio Tomás Massa], una discusión que él está dando en algún ámbito que desconocemos. No tiene ni pies ni cabeza”, dijo a LA NACION un diputado peronista.

Sergio Massa, durante una sesión en el Congreso MARCOS BRINDICCI

Las petroleras tienen todavía fresco el recuerdo de la última gran escasez de suministro de nafta y gasoil en la Argentina, que se produjo justo en las semanas de las elecciones presidenciales de 2023 y las enfrentó directamente con Massa, entonces ministro de Economía y candidato a presidente. Cada tanto, en conversaciones que tiene en privado con empresarios, el exintendente de Tigre suele incluir aquella crisis de abastecimiento entre las principales razones de la derrota frente a Javier Milei. ¿Por qué ahora el empecinamiento en esa regulación por parte de alguien que conoce perfectamente el comportamiento de los consumidores en esos casos? ¿Quedó desde entonces algo de malestar con el sector privado? ¿Ignora que la nueva regulación podría desencadenar caos?

El motivo de aquel cuello de botella energético no fue, sin embargo, el momento ni el modo de anunciar los movimientos de precios, sino más bien las dificultades para importar que tenían las empresas privadas y estatales como consecuencia de la falta de dólares y la enorme brecha entre los precios locales y los internacionales.

Esas largas colas frente a los surtidores vacíos provocaron en ese momento no sólo quejas entre los usuarios, sino un explícito malestar de Massa con las petroleras y con Alejandro Lew, director financiero de YPF, a quien en el Frente Renovador acusaron de haberse demorado en las compras de combustible y en las reparaciones de las refinerías de Luján de Cuyo y La Plata.

Lew se defendió internamente en ese momento, señalando a su vez a Massa: dijo que el problema era, en cambio, que, por orden del Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) no habilitaba los dólares para esas importaciones. El ex CFO de YPF después fue elegido director y vicepresidente segundo del BCRA con la llegada de Milei a la presidencia, lo que profundizó la teoría de Massa, aunque fuentes de la compañía coinciden con Lew en que la falta del financiamiento era por la escasez de dólares del gobierno de Alberto Fernández.

Cuando la entonces administración se percató del problema, ya era tarde para que llegaran los barcos y no pudo evitar las protestas y hasta una denuncia penal de la Asociación Civil Anticorrupción contra directivos de YPF y funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos Massa y Flavia Royón, su secretaria de Energía, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La situación incluye esta vez una circunstancia curiosa que llama la atención del establishment. Esta industria, que siempre se ha llevado bien con Massa, tiene desde hace dos años tres nuevos actores más cercanos aún al líder del Frente Renovador: José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que a través de Edenor tienen el 20% de participación de Shell. Manzano incluso podría entrar con capital propio y quedarse con un 15% adicional.

José Luis Manzano, accionista de la operación de las estaciones de servicio Shell en la Argentina a través de Edenor

El proyecto legislativo incluye sanciones para las empresas que desobedezcan. “El incumplimiento se pena con multas equivalentes al valor de entre 5000 y 150.000 litros de nafta súper, pudiendo suspenderse temporalmente su habilitación en caso de reincidencia”, dice en el artículo 5°. A valores de hoy, son multas de entre $1 millón y $315 millones. Para las estaciones de servicio, en cambio, el artículo 6° contempla “multas de entre 100 y 500 litros de nafta súper y posibilidad de clausura preventiva si reinciden”.

Quienes primero alertaron en voz alta sobre las consecuencias de la iniciativa fueron los dueños de las estaciones. En un comunicado, las cámaras Cecha y Fecra expusieron días atrás las dificultades que tendrían para cumplir con la cartelería de los anuncios de los aumentos y agregaron los reparos de todos ante la posibilidad de que quienes no subieran los precios o lo hicieran con rezago recibieran un aluvión de consumidores.

“Si los automovilistas conocen de antemano una suba, algunos podrían adelantar sus cargas para comprar combustible a los precios anteriores. Esto podría concentrar las ventas durante las horas previas al incremento y reducir el movimiento en los días posteriores”, expusieron las entidades.

Ayelén Rasquetti, la diputada bonaerense autora del proyecto sobre combustibles

Recientemente se sumó la Cámara Argentina de la Energía (CADE), que representa a los productores petroleros, entre ellos Pan American Energy (PAE), dueña de Axion, Trafigura, de Puma Energy y Phoenix Global Resources, cuyo principal accionista, Mercuria, compró la operación de las estaciones de servicio Shell y después le vendió el 20% de participación a Edenor.

“Cabe remarcar que en la actualidad no hay ningún otro producto de consumo masivo cuyos precios tengan el nivel de transparencia de los combustibles. Hoy los consumidores ya acceden, con las leyes vigentes, a precios actualizados en tiempo real a través de los carteles con visibilidad desde el exterior de las estaciones de servicio, las aplicaciones y las redes sociales”, dijo.

La difusión de estas advertencias hizo reaccionar en seguida a la autora del proyecto, que publicó en su cuenta de X una extensa respuesta: “REPRESENTAR SUPONE TRABAJAR. OPINAR SUPONE AL MENOS LEER. Leo estos comunicados y entiendo parte del problema de la Argentina: una dirigencia empresaria que, sobre la construcción de miedos, busca status quo para perjudicar a la gente. Si al menos hubieran leído el proyecto… Buscamos simplemente que DESPUÉS de que aumentan la nafta, se lo cuenten a la gente y no que se dé cuenta en las rayitas del surtidor. ¿¿Miedo a las sanciones es porque no van a cumplir?? ¿¿¿Y ya lo saben??? “Quien cumple la ley no tiene miedo a las sanciones”, dijo Rasquetti, y agregó: “Por otro lado… Si cuando subió el barril de petróleo a casi 120 [dólares] subieron la nafta con la excusa del precio internacional, ahora que está abajo de 90, ¿¿NO LA PIENSAN BAJAR?? La plata que le falta en el bolsillo a la gente está en parte también en las subas de la nafta. En noviembre del 23 costaba 400 pesos… Hoy 2400… ¿Hubo 600 pc de inflación? O se pasaron de vivos”.

Los empresarios no tienen dudas de que, dado el peso del Frente Renovador en la Legislatura bonaerense, el proyecto tiene grandes posibilidades de ser aprobado. Descuentan además que lo que hace Rasquetti lleva el sello del líder: fue ella la que elogió días atrás el acto de San Fernando que mostró el video de Perón con inteligencia artificial y quien criticó elípticamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haberse quejado de no estar invitado. Su cuenta de X tampoco da lugar a la ambigüedad. No bien consumada la derrota del PJ en el balotaje, el 27 de noviembre de 2023, fijó un mensaje reivindicatorio: “Gracias @SergioMassa por todo lo que diste en esta campaña y por todo lo que aún tenés para dar”.