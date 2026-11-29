Lula anunció que el nuevo ministro de economía de Brasil será Luiz Carlos Trabuco, el actual presidente del Consejo de Administración del Banco Bradesco. El mercado reaccionó con euforia a la designación: el índice de acciones brasileras (índice Bovespa) saltó 8,8% desde que comenzaron los rumores y el real recuperó mucho terreno. La moneda brasileña ya opera en niveles de 5,50 reales por dólar, mientras que la semana pasada lo hacía cerca de 6, una apreciación de 9% en una semana.

Una prueba superada en la licitación

En un contexto financiero complejo, el Gobierno logró superar la desafiante licitación de esta semana. El Tesoro colocó deuda por el equivalente a $26,7 billones, superando de esta manera los vencimientos con un roll-over de 104,9%. El interés del mercado se concentró en los instrumentos de corto plazo, aunque la reapertura del TZX28 por 5,7billones a una tasa de 12,4% también tuvo un lugar destacado. Pese a la volatilidad cambiaria, la emisión de bonos atados al tipo de cambio oficial no fue abrumadora.

¿Estamos ante un piso para el mercado local?

Noviembre fue un mes durísimo por los activos financieros locales: la brecha alcanzó el 14% esta semana, su valor más alto desde la salida del cepo, y el riesgo país se acercó a los 1200 puntos, un nuevo máximo desde octubre 2025. Sin embargo, el viernes los activos locales rebotaron con fuerza contagiados por la euforia en Brasil y los triunfos en el Congreso: nueva carta orgánica del BCRA, media sanción a la suspensión de las PASO y media sanción al Presupuesto 2027. ¿Un piso en los activos locales?

El Nasdaq entra en modo bear market

El miércoles previo a Acción de Gracias el Nasdaq llegó a caer 20% desde su máximo de octubre, el umbral técnico de un mercado bajista (bear market). El trade de IA atraviesa un momento crítico, por la avasallante victoria demócrata en las elecciones de medio término, las controversias vinculadas a Jensen Huang (CEO de Nvidia) y la incertidumbre sobre la capacidad de repago de las enormes necesidades de capital que tienen estas empresas en un contexto de tasas de interés al alza.

El autor es Research Analyst de PPI