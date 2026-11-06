Una alianza argentina y americana se mete en el negocio del gas de Vaca Muerta

Un nuevo jugador integrado por capitales locales y estadounidenses anunció su desembarco en Vaca Muerta para ofrecer la compresión de gas como servicio a las operadoras. Se trata de Basic Compression Argentina (BCA), que tuvo una inversión inicial de US$20 millones y proyecta desembolsar US$130 millones en un plazo de cinco años.

Detrás de la compañía, que operará a través de dos sociedades gemelas con los mismos accionistas en Texas y Argentina, está una alianza de tres socios: la inversora Atlas Infrastructure Partners, la constructora Grupo POSE y la texana Basic Equipment.

Aunque es una empresa incipiente, los líderes detrás del proyecto rechazan ser una startup, al remarcar que está formada por insiders del rubro aliados con inversores extranjeros y actores neuquinos. “Estamos armando algo nuevo, más derrame que eso no hay”, comentan.

El armado financiero corre por cuenta de Atlas. Su cofundador, Pablo Orlandi, asumió como managing partner de BCA. En su momento, fue director de Sideco Americana, holding empresarial parte de Grupo Macri, y CEO de Aspro Energy, otra empresa de compresión de gas durante tres años.

Pablo Orlandi, managing director de BCA y exdirector de Sideco Gentileza

“BCA está en Vaca Muerta para quedarse”, sentenció Orlandi y agregó: “Queremos ser un socio estratégico para el desarrollo de largo plazo de la industria. Reunimos la experiencia de la Cuenca Pérmica, la capacidad de ejecución de uno de los principales grupos de infraestructura del país y el acceso a capital en Argentina y Estados Unidos”.

Es que la provisión de tecnología será hecha por Basic, una empresa texana que diseña y fabrica paquetes de compresión de gas y plantas modulares. Con sede en Houston, tienen presencia en Colombia, Irak y Túnez. Los que forman parte del proyecto la comparan con la firma local AESA, subsidiaria de YPF.

Además, las operaciones y el mantenimiento en campo corresponden a POSE, una constructora nacional “de muy bajo perfil”. Fundada en 2005, asegura estar entre las veinte constructoras más grandes del país. Con base en La Plata, emplea a más de 1.700 trabajadores directos, tiene 700 equipos propios y opera una concesión vial de 1.325 kilómetros por 20 años.

“No venimos a hacer una obra y volver. Venimos a instalarnos, a formar equipo con gente de la provincia y a crecer junto con Vaca Muerta”, señaló Gustavo Martín Etchanchú, presidente de la constructora. “La cuenca está cambiando de escala y necesita contratistas que puedan invertir, ejecutar y sostener el servicio durante años”.

En Neuquén, POSE ya ejecuta seis obras, entre las cuales se encuentran la duplicación de la Ruta Provincial 67 (tramo Neuquén–Vista Alegre), la pavimentación de la RP 62 (San Martín de los Andes–Lago Lolog), el reacondicionamiento de la Planta Cloacal Tronador en la capital y de la RP 13 (Ruta Nacional 40–Primeros Pinos).

Como parte de su estrategia, Grupo POSE abrió la base operativa de BCA en el Distrito Industrial Río Neuquén. Mientras tanto, la alianza mantiene oficinas en Buenos Aires.

Dados los nuevos desarrollos en Vaca Muerta y la proyección del oleoducto VMOS de trasladar 390.000 barriles diarios a mediados de 2027 y la primera exportación de GNL prevista para el segundo semestre de ese año, el consorcio sostiene que el desafío crítico de la cuenca se traslada ahora a la infraestructura de superficie de los yacimientos.

A cinco años, proyectan alcanzar los 100.000 HP de capacidad instalada y también ofrecerán plantas modulares y proyectos “llave en mano”. La lectura que hacen en la empresa es que la mayoría de la cadena actual de proveedores locales no cuenta con la espalda financiera necesaria para acompañar tasas de crecimiento inéditas para el sector.

Bajo el lema “Bringing the Permian Experience to Vaca Muerta”, el plan de BCA es importar las eficiencias de la cuenca estadounidense para “ahorrarse las macanas” del aprendizaje local. En la cúpula de la firma, citan la propuesta de financiamiento del EXIM Bank y resumen: “Tenemos un muy buen viento a favor y tenemos que aprovecharlo”.