YPF reportó un récord de producción y anunció cinco nuevos proyectos por una cifra millonaria

Impulsada por la aceleración de la actividad en Vaca Muerta, YPF cerró el tercer trimestre del año con un balance histórico. La petrolera con participación estatal reportó un Ebitda ajustado de US$2503 millones —un salto interanual del 84% y el segundo más alto de su historia— y una utilidad neta de US$1196 millones. En paralelo, anunció que emprenderá cinco nuevos proyectos —con distintos socios— en tres RIGI que presentarán en breve: se trata de desembolsos en 26 años por US$44.000 millones.

El avance, indicaron en la empresa en un comunicado, vino de la extracción no convencional. Ese tipo de producción promedió los 224.000 barriles diarios en ese período, lo que significa un crecimiento del 32% interanual. Es así que el shale alcanzó el 86% de la producción total de petróleo de YPF.

La petrolera estatal registró el segundo mejor Ebitda de su historia en el tercer trimestre de 2026 JUAN MABROMATA - AFP

El volumen de extracción escaló a 245.000 barriles diarios, cerca de su meta para fin de año de 250.000, según comunicó la firma. Para sostener este ritmo, YPF ejecutó inversiones por US$1287 millones en el trimestre (+26% interanual), por lo que asignó el 70% de los fondos (y el 97% del presupuesto de upstream) a las operaciones no convencionales.

En el downstream, las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios (+5% interanual), lo que permitió abastecer la totalidad de la demanda interna sin necesidad de importar nafta ni gasoil y lograr un récord en la producción de naftas premium. Es así que planta de La Plata fue premiada como “Refinería del Año” por segundo año consecutivo, según se informó.

Además, se iniciarán cinco nuevos proyectos al norte de la cuenca neuquina, que se presentarán en las próximas semanas al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Serán tres RIGI por una inversión de US$44.000 millones para los próximos 26 años.

Los proyectos anunciados son para cinco yacimientos de Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza, cuya producción será llevada a cabo entre YPF y sus socias. Para los dos Bajo del Toro, YPF tendrá un 65% de la participación; será de un 50% para Narambuena y un 25% para tanto La Escalonada como Rincón de la Ceniza.

YPF desembolsará unos US$44.000 millones en los próximos 26 años para la extracción no convencional Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

La empresa espera perforar aproximadamente 2200 pozos horizontales y alcanzar una producción pico estimada en 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El endeudamiento más bajo en 10 años

El flujo de caja libre de YPF cerró en terreno positivo con US$901 millones, su segundo registro más alto. Esa generación de fondos permitieron comprimir el ratio de apalancamiento neto a 0,8 veces el Ebitda. Asimismo, con una deuda neta consolidada de US$6596 millones, la empresa alcanzó el nivel de endeudamiento más bajo de los últimos diez años.

A su vez, en septiembre YPF concretó su regreso a los mercados internacionales de capitales con la emisión de un bono a nueve años por US$ 1200 millones (con cupón del 7,55% y rendimiento del 7,85%). La operación obtuvo un spread de 300 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, el diferencial más bajo registrado en la historia de la petrolera.

Obras clave

Al cierre de septiembre, la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) registró un avance superior al 85%. Tras el arribo de las dos monoboyas a Río Negro este mes, YPF ratificó la inauguración del proyecto para fines de este año y el inicio de exportaciones para el primer trimestre de 2027.

En ese marco, sobre el final del trimestre, la petrolera oficializó la compra del 25% restante de YPF Luz por US$430 millones, por lo que alcanzó el 100% del capital accionario para a partir de los últimos tres meses del año.

La firma también consignó en su reporte trimestral que solicitó la adhesión al RIGI para el proyecto integrado de exportación de GNL por US$51.000 millones, y recibió una propuesta de financiamiento no vinculante del EXIM Bank por hasta US$6000 millones.

Reporte oficial

En cumplimiento con el artículo 63 del Reglamento del Listado de ByMA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Directorio de YPF aprobó sus estados financieros correspondientes a los primeros nueve meses del año.

Expresados en moneda local bajo normas NIIF, los estados financieros consolidados reflejan un resultado neto de $4.105.435 millones (de los cuales $4.069.032 millones corresponden a los accionistas de la sociedad controlante) y un resultado integral por $5.237.573 millones.

Al 30 de septiembre pasado, el patrimonio neto total de la empresa fue de $21.197.884 millones (con $20.784.984 millones atribuibles a la sociedad controlante). El accionista controlante se mantiene bajo la titularidad del Estado Nacional, con un total de 2.005.932.890 acciones (equivalentes al 51% del capital social).

*Con la colaboración de Agustín Maza