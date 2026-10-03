Una cadena de panaderías cerró sus locales en la Ciudad: denuncian que hay 150 empleados despedidos

La cadena de panaderías Pandanés cerró todos sus locales en la Ciudad y despidió a cerca de 150 empleados, según denunciaron los propios trabajadores luego de encontrarse con las tiendas cerradas al presentarse por la mañana para comenzar su día laboral.

De acuerdo al testimonio que brindaron diversos empleados, la empresa envió un mensaje a través de WhatsApp para comunicar el cierre y avisar a los trabajadores que no se presenten en los locales por la mañana.

Las persianas cerradas de uno de los locales

Sin embargo, muchos se encontraron con la persianas cerradas al momento de llegar, sin poder ingresar y sin mayores noticias sobre lo sucedido.

“Somos 150 trabajadores, más o menos, un poco más. A las 3:56 de la mañana nos mandaron que no nos presentemos directamente a la empresa a trabajar. Obviamente a esa hora estoy durmiendo. Voy al trabajo como siempre y me encuentro con un candado en la puerta y sin poder ingresar. Ni pudimos sacar nuestras pertenencias”, expresó Analía Centeno, una de las trabajadoras despedidas, en diálogo con la radio El Destape1070.

A su vez, Centeno aseguró que la empresa contaba hace unas semanas atrás con al menos 22 locales y que actualmente, luego del cierre de dos sucursales, disponían de 20 más una planta de producción.

“20 locales donde aproximadamente se desempeñan ocho o diez personas en cada uno, todos han cerrado en simultáneo. También les pasó a los de la planta, estamos todos en la misma”, contó.

Empleados se agruparon fuera de una de las tiendas @GastonGarciaG

De momento, la compañía no publicó ningún comunicado en forma oficial. En su página web, la empresa se describe como una “industria artesanal que elabora pan de masa madre sin conservantes ni otros aditivos”.

“Nuestra propuesta viene de la tradición danesa donde el pan no es sólo un acompañamiento, es un alimento de todos los días. Esa es nuestra visión y por eso trabajamos: para ofrecer un pan rico en calidad, sabor y textura a miles de mesas”, agregó.

Uno de los locales de Pandanés Pandanés

La empresa nació en 2017 con el impulso de Lise Lundme Funch, una ciudadana danesa que se radicó en el país. Empezó como un emprendimiento y tras unirse a Klaus Riskaer Pedersen, la iniciativa se expandió.

Según el sitio, contaban con locales en Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Cañitas, Balvanera, Colegiales, Belgrano, Villa Crespo, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Villa Urquiza y Caballito.