Negocio circular de la IA: el gigante que le presta US$42.000 millones a Anthropic para que después le compre sus chips

El folleto de la salida a bolsa de Anthropic documenta amplias alianzas con varias grandes empresas tecnológicas. Y, entre ellas, una destaca: el fabricante de chips Broadcom.

La relación de la empresa con Anthropic abarca el suministro de recursos informáticos, el arrendamiento de equipos y la financiación, lo que otorga a la compañía de semiconductores un papel central en el desarrollo de la infraestructura de Anthropic. Esto la diferencia de otros socios e inversores importantes como Amazon, que principalmente proporcionan infraestructura en la nube y distribución para el modelo Claude de Anthropic.

Como parte de esa compleja relación, revelada en la documentación presentada para la salida a bolsa, Broadcom ha acordado prestar a Anthropic hasta US$42.000 millones para financiar gastos en infraestructuras. A su vez, Anthropic podría convertirse el próximo año en el mayor cliente del negocio principal de diseño de chips de Broadcom, lo que convierte su relación en un ejemplo clave del gasto recíproco que ha animado a los escépticos de la IA en Wall Street, incluso mientras el laboratorio de IA prepara una oferta pública que podría valorarlo en US$2 billones.

Hock Tan, CEO de Broadcom AP

“Da la impresión de que ahora mismo hay una apuesta bastante concentrada en que dos empresas sean capaces de generar suficientes ingresos para respaldar toda la financiación que se ha producido”, aseguró Robert Leitao, socio gerente de Rothschild & Co. Como parte del acuerdo de financiación, Broadcom podría designar un socio financiero, y los instrumentos de deuda podrían convertirse en acciones de Anthropic. Anthropic indicó en su presentación que no prevé la venta de bonos antes de completar su salida a bolsa.

El pagaré convertible que emitiría Anthropic podría financiar aproximadamente un tercio del compromiso de US$125.200 millones que el laboratorio de IA ha asumido para un contrato de arrendamiento de cinco años de capacidad de computación de unidades de procesamiento tensorial (TPU).

Alphabet, Google y Broadcom han colaborado en varias generaciones de TPU. En abril, Anthropic anunció una ampliación de su colaboración con Broadcom y Google que le dará acceso a varios gigavatios de capacidad de cómputo de TPU de próxima generación a partir de 2027.

Para Broadcom, el acuerdo de financiación sigue el ejemplo de su rival Nvidia lo que ha hecho en los últimos años: utilizar su sólida posición financiera para ayudar a impulsar las ventas de chips. “Nvidia está invirtiendo una enorme cantidad de su capital y Broadcom se ve obligada a hacer lo mismo”, señaló Jay Goldberg, analista de Seaport Research.

El fabricante de microprocesadores Broadcom Shutterstock - Shutterstock

Posibles conflictos de interés

Según el folleto informativo, Anthropic reveló que el papel de Broadcom en el suministro de hardware y como socio financiero crea “posibles conflictos de interés” que podrían afectar la capacidad de Anthropic para acceder a la potencia informática necesaria para su trabajo. El laboratorio de IA también advirtió que las decisiones de Broadcom en materia de precios y hardware podrían afectar su capacidad para adquirir suficiente infraestructura informática.

Broadcom no hizo comentarios. Anthropic declinó hacer comentarios.

En relación con la deuda convertible, Anthropic declaró que depositó efectivo en una cuenta restringida en beneficio de Broadcom en abril de 2026 y que podría verse obligada a aportar cantidades adicionales en determinadas circunstancias, según consta en la documentación presentada.

La compañía advirtió que ciertos incumplimientos de pago o de cumplimiento podrían hacer que una parte sustancial de sus obligaciones de arrendamiento vencieran de inmediato, limitando al mismo tiempo su capacidad para utilizar la línea de financiación de US$42.000 millones para cubrir esos pagos.

Mientras tanto, se espera que Anthropic se convierta en el mayor cliente de computación de Broadcom en 2027. Broadcom proyecta ingresos por semiconductores de IA de aproximadamente US$115.000 millones en el año fiscal 2027 y US$230.000 millones en el año fiscal 2028.