Una empresa da más días de vacaciones a los empleados que no fuman

Don Bryden, gerente de una empresa británica que se dedica a la consultoría en gestión y capacitación, decidió darle cuatro días más de vacaciones anuales a los empleados de su oficina que no son fumadores.

La medida, que parece estar relacionada con la promoción de la salud de los trabajadores, tiene más que ver con un premio para las personas que no pierden el tiempo con el hábito cotidiano de fumar.

Bryden, jefe de la empresa KCJ Training and Employment Solutions, aseguró que sus empleados fumadores pueden gastar hasta una hora por día en sus descansos para satisfacer su necesidad de consumo de tabaco. "Fuman cuatro, cinco o incluso diez cigarrillos al día para lo cual toman alrededor de 10 minutos fuera de las oficinas cada vez", aseguró en el periódico inglés The Sun.

El gerente señaló además que mientras los empleados fumadores se toman sus pausas "los otros trabajadores hablan por teléfono, escribe y tratan de hacer su trabajo". Es por eso que él decidió que estos últimos "debían ser recompensados".

"El año pasado, vi algo en las redes sociales que sugería que los trabajadores que no fuman deberían tener cuatro días libres adicionales", indicó el gerente, a la vez que dijo que la idea le había parecido aplicable para su compañía.

El impacto de la medida fue tal que algunos de los fumadores de la empresa se comprometieron a dejar de fumar. "Pero eso no funciona así -señaló Bryden-. Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, ahí sí les daré los cuatro días adicionales de vacaciones".

Un empleado no fumador de KCJ, la consultora que tiene su sede cerca de la ciudad de Swindon, que trabaja allí desde hace seis meses, dijo: " Bryden lo dijo hace unas semanas, pero pensé que solo lo estaba sugiriendo y que no iba a pasar. Pero ahora que se puso en práctica, me parece una idea absolutamente increíble".

Bryden reflexionó acerca del porqué de su medida, y aseguró que hace muchos años que trabaja con empresas y que siempre a los empleados se los ha tratado como a un número. "Con esta iniciativa trato de devolver a los trabajadores algo, darles un incentivo para alentarlos", concluyó.