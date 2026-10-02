Una nueva aerolínea inauguró la primera ruta aérea entre Rosario y Madrid

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció la apertura de la primera conexión aérea regular y directa de la historia entre Rosario y Madrid. La ruta será operada por la aerolínea española World2Fly.

Para recorrer el tramo, la empresa utilizará aeronaves Airbus A350-900 configuradas con 432 asientos, el cual será el avión comercial con mayor capacidad de pasajeros que opere en la Argentina.

Las dos frecuencias semanales están estipuladas para los días martes y jueves. Su apertura ocurre bajo un acuerdo aerocomercial establecido entre la Argentina y España —que autoriza a la firma a brindar servicios internacionales de transporte de pasajeros y cargas— y forma parte de la política oficial de “Cielos Abiertos”.

Según precisó la ANAC, la iniciativa del Gobierno ya alcanzó 65 acuerdos internacionales orientados a eliminar restricciones y habilitar el ingreso de nuevos competidores.

La llegada de World2Fly recalienta la competencia entre las líneas aéreas en el corredor Argentina-España, una ruta de alta demanda donde ya operan Iberia, Air Europa, LEVEL, Plus Ultra y Aerolíneas Argentinas.

Entre enero y agosto de 2026, 1.034.574 pasajeros viajaron en vuelos comerciales entre ambos países. La cifra representa un incremento del 7% frente al mismo período de 2025 y un salto del 54% respecto del 2023.

Con el vuelo inaugural, Rosario se suma a las opciones de conexión directa con Europa que ya ofrecían Ezeiza (hacia Madrid y Barcelona) y Córdoba (hacia la capital española).

El primer A350-900 de World2Fly. Foto de archivo

El dato refleja una tendencia hacia la federalización del mercado, de acuerdo con la ANAC: a octubre de este año, de las 88 rutas internacionales, 28 parten desde aeropuertos del interior sin pasar por Buenos Aires.

Además, el interés de los pasajeros del interior acompañó el aumento de la oferta, ya que en los primeros ocho meses del año, 1.902.571 pasajeros volaron al exterior de forma directa desde sus provincias, marcando un incremento del 133% frente a 2023 y del 29% respecto del mismo período de 2025.

Por último, se informó oficialmente que el impacto de la desregulación aerocomercial abrió un nuevo negocio en tierra. El servicio de handling (asistencia operativa y de rampa) de World2Fly en Rosario estará a cargo de Jet Handling FBO, una nueva empresa habilitada para prestar estos servicios.