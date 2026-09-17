Buenos Aires recupera el vuelo sin escalas con Londres después de más de tres años

En medio del recrudecimiento del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, British Airways anunció hoy que, como parte del refuerzo de sus conexiones con Latinoamérica para el verano de 2027, pondrá un vuelo diario sin escalas entre el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y Buenos Aires desde el 28 de marzo próximo.

El vuelo diario directo de la aerolínea de bandera del Reino Unido también tendrá conexión de ida y vuelta a Santiago de Chile y se operará con un Boeing 777, que cuenta con la cabina de clase business -Club Suite- de última generación de la aerolínea.

“Buenos Aires siempre ha sido una pieza clave de nuestra red sudamericana, y estamos encantados de reforzar nuestro compromiso con un servicio diario sin escalas desde Londres. Al celebrar nuestros 80 años de vuelos a la región, este nuevo horario ofrece a los clientes más opciones, mayor comodidad y una mejor conectividad en toda América Latina”, dijo Neil Chernoff, director de Planificación y Estrategia de British Airways.

La empresa realizó su último vuelo entre Londres y Buenos Aires sin escalas el 27 de octubre de 2023, operado por el Boeing 787-9 Dreamliner con matrícula G-ZBKL.

La relación de British Airways con la Argentina se remonta a 1946, cuando British South American Airways estableció por primera vez la conexión entre Londres y Buenos Aires mediante vuelos pioneros con varias escalas a través del Atlántico.

Cabe aclarar que, si bien British Airways es la aerolínea de bandera del Reino Unido, desde 2011 pertenece a IAG ya que se fusionó con Iberia. En 2025, la empresa quedó inmersa en una polémica después de que pasajeros advirtieran que, en los mapas a bordo de los aviones, la capital de Malvinas aparecía con el nombre “Puerto Argentino”, en lugar del que utilizan los británicos “Port Stanley”.

El diario The Sun hizo una nota al respecto a la que tituló “British Airways le entrega las Falklands a los argentinos”. En el artículo veteranos británicos calificaron la situación de vergonzosa, mientras que un vocero de la aerolínea aseguró que iban a revisar los mapas con el proveedor externo que proporcionaba el servicio.

La conexión con Santiago de Chile

Respecto del nuevo vuelo, la empresa informó también que el servicio diario desde Santiago (SCL) ofrecerá a los clientes de Chile una cómoda conexión desde y hacia Londres, con una breve escala en Buenos Aires, así como la oportunidad de disfrutar de la lujosa oferta de la clase business -Club Suite- de la aerolínea. Por otra parte, la capacidad de plazas reservadas desde Río de Janeiro aumentará al suprimirse la escala actual en Buenos Aires, lo que mejorará la flexibilidad para los viajeros de todo Brasil.

British Airways va a introducir varios cambios en sus rutas de largo recorrido para el verano de 2027. San José, en Costa Rica, se convierte en una ruta anual permanente con tres frecuencias semanales; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, aumenta de 7 a 10 los vuelos semanales de verano; y Las Vegas, en EE. UU. aumenta de 13 a 14 vuelos semanales.

Por otro lado, se pondrá en marcha la ruta Londres Gatwick a Barbados desde octubre y continuará durante la temporada de verano de 2027, incluyendo escalas y conexiones hacia Granada, Guyana y Tobago. Además, Londres Gatwick a Santa Lucía seguirá operando como un servicio directo, a razón de cuatro frecuencias semanales para el verano de 2027.

Por último, British Airways también está ampliando su red con la incorporación de dos nuevos destinos en Tanzania -, en el Kilimanjaro, y Zanzíbar -, que comenzarán a operarse en mayo de 2027.