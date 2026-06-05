Una por una: qué harán las líneas aéreas durante las obras en el aeropuerto de Ezeiza

Una información clave para quienes viajen en avión entre octubre y noviembre se acaba de conocer: 16 compañías mantendrán sus vuelos durante las obras de remodelación previstas en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que se realizarán entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre, mientras que otras 14 cancelarán sus operaciones.

Entre las que operarán están Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Andes, Arajet, Avianca, Boliviana de Aviación, Copa Airlines, Flybondi, GOL Líneas Aéreas, Iberia, ITA Airways, Jetsmart, Latam, Level, Sky y Plus Ultra.

En cambio, cesarán sus operaciones: Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish Airlines, United Airlines y China Eastern.

Las modificaciones en la programación aérea responden al plan de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal aérea, que contempla una inversión de US$110 millones. El proyecto prevé la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29.

Durante las tareas, la operación aérea quedará limitada exclusivamente a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá de 3300 a 1850 metros. Esta situación complica especialmente la operación de aeronaves de fuselaje ancho, utilizadas habitualmente para vuelos de larga distancia.

Este tipo de aviones —como los Boeing 777, 787 o Airbus A330— requiere pistas más extensas para despegar con carga completa de pasajeros, equipaje y combustible. Con una pista reducida a 1850 metros, muchas aeronaves deberán disminuir significativamente su peso operativo o incorporar escalas técnicas para reabastecimiento antes de realizar trayectos transoceánicos.

Por caso, Aerolíneas Argentinas informó que en las rutas a Roma y Madrid deberá realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible mientras duren las restricciones operativas.

Aerolíneas Argentinas realizará una escala técnica en Río de Janeiro Gonzalo Gacitua - Shutterstock

Por su parte, Iberia incorporará una escala técnica en Montevideo en los vuelos de regreso hacia la capital española.

En la misma línea, Level operará uno de sus dos vuelos diarios también con escala en Montevideo.

Iberia incorporará una escala técnica en Montevideo

Según Aeropuertos Argentina, una vez finalizadas las obras, Ezeiza podrá incrementar su capacidad operativa y ampliar el volumen de pasajeros. El plan de modernización se concentra principalmente en el denominado “lado aire” e incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho; la remodelación del sistema de balizamiento; la repavimentación de calles de rodaje; y nuevos módulos de mantenimiento.

El proyecto, desarrollado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también contempla mejoras vinculadas a la sustentabilidad, entre ellas una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones operativas, en reemplazo de generadores diésel.

En el “lado tierra”, en tanto, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos. La obra incorporará cinco nuevas puertas de embarque —para alcanzar un total de 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con nuevos espacios comerciales, una sala VIP y un sector destinado a niños.

Asimismo, se renovará la infraestructura tecnológica de la terminal mediante el recambio de más de 1700 equipos, entre ellos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control preparados para operar con biometría.

Por último, Aeropuertos Argentina prevé finalizar la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área destinada a la exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados. El proyecto se completará con una nueva conexión vial hacia la autopista Riccheri para mejorar la circulación interna.