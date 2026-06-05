Una sembradora que promete democratizar la tecnología de precisión en el campo

La carrera por incorporar tecnología de precisión al agro ya no es patrimonio exclusivo de los grandes establecimientos. En un contexto donde cada insumo cuenta y la eficiencia se volvió una variable clave para la rentabilidad, las empresas de maquinaria agrícola redoblan la apuesta para acercar herramientas cada vez más sofisticadas a un universo más amplio de productores.

Ese fue el eje del lanzamiento que Tanzi realizó durante AgroActiva 2026, donde presentó la nueva Special 4 GEN 3, una sembradora concebida para trasladar al trabajo cotidiano del productor soluciones tecnológicas que hasta hace pocos años estaban reservadas para equipos de alta gama.

Se trata de una sembradora Air Drill multipropósito para granos finos y gruesos, disponible en versiones de entre 7 y 12 metros de ancho de labor, con una capacidad de carga de 8.000 litros distribuidos en dos compartimentos. Pero más allá de sus dimensiones, el diferencial está en el paquete tecnológico que incorpora.

Entre las principales innovaciones se destaca el sistema de dosificación Tanzi IntelliFlow, que integra corte seccional automático en cuatro zonas. La tecnología permite evitar superposiciones durante la siembra y, en consecuencia, reducir el desperdicio de semillas y fertilizantes, un aspecto que puede traducirse en un ahorro significativo para los productores.

La máquina también incorpora el nuevo controlador de siembra Tanzi Nexus, desarrollado bajo tecnología Isobus, que centraliza la operación de los distintos sistemas del equipo. Desde la cabina del tractor, el operador puede monitorear y gestionar funciones que hasta hace poco requerían intervenciones manuales.

Uno de los avances más relevantes es Tanzi SmartCal, un sistema de pesaje y autocalibración que utiliza celdas de carga instaladas en cada compartimento de insumos. Gracias a esta tecnología, la regulación de las dosis puede realizarse de manera automática sin descender del tractor, mientras que el sistema informa en tiempo real la cantidad de producto disponible en la tolva.

A esta innovación se suma Tanzi Optiflow, una herramienta de monitoreo que va más allá de los tradicionales sensores de paso de semillas. El sistema analiza el flujo relativo de insumos y permite detectar diferencias entre dosificadores y entre las distintas salidas de un mismo cuerpo de siembra. El resultado es una lectura más precisa del desempeño de la máquina y una mayor capacidad de corrección durante el trabajo.

El paquete tecnológico se completa con Tanzi DynamicForce, un sistema de fuerza descendente para los abresurcos que reemplaza a los tradicionales resortes de precarga. Integrado al controlador Nexus, permite ajustar la presión directamente desde la cabina, mejorando la estabilidad del cuerpo de siembra y favoreciendo una emergencia más uniforme de los cultivos.

Desde la compañía destacan que el objetivo detrás de estas incorporaciones es claro: mejorar la eficiencia operativa, optimizar el uso de los insumos y acercar tecnología de nivel internacional a valores competitivos.

La apuesta refleja una tendencia cada vez más marcada en el sector: la digitalización y automatización de las labores agrícolas ya no son una promesa de futuro, sino herramientas concretas para enfrentar campañas en las que cada decisión, y cada kilo de insumo, puede marcar la diferencia.

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