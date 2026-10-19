Universidad Austral renueva su carrera de Ingeniería para responder a los desafíos actuales

La inteligencia artificial, un mercado laboral cambiante y nuevas formas de aprender y estudiar están cambiando la educación universitaria. En ese contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral anunció una actualización de su propuesta académica para las distintas ingenierías, que entrará en vigencia en 2027. Estos cambios en la currícula, que buscan ofrecer una formación más flexible, interdisciplinaria y adaptada a los intereses de cada estudiante, fueron presentados por autoridades y un speaker invitado, que disertó sobre la demandas de profesionales en la actualidad.

En uno de los auditorios de la universidad, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, abrió la jornada y habló sobre cómo Argentina necesita de los ingenieros para desarrollarse y qué características necesitan para insertarse en el mercado laboral. Por su parte, Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, explicó que el nuevo diseño curricular tendrá una duración de cinco años e incorporará una organización trimestral, con una estructura que toma como referencia el modelo de universidades de Estados Unidos.

Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería, presentó el nuevo plan de estudio en el auditorio

Cómo será la nueva carrera de Ingeniería en la Universidad Austral

Según explicaron desde la Universidad Austral, el objetivo es combinar una sólida formación científica y técnica con la posibilidad de elegir diferentes áreas de profundización y construir un perfil profesional propio.

La carrera estará organizada en dos etapas. Durante los primeros dos años, todos los estudiantes cursarán un ciclo común orientado a incorporar los fundamentos de la ingeniería y desarrollar herramientas de análisis, razonamiento y resolución de problemas. A partir del tercer año, podrán seleccionar su major, es decir, la especialidad principal de su formación.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, habló sobre los requerimientos del mundo laboral actual

Las opciones disponibles serán Ingeniería Informática, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Industrial e IA & Datos. A su vez, el plan permitirá sumar hasta tres minors, recorridos complementarios que profundizan conocimientos en campos específicos. Entre las alternativas figuran Management, Genómica, Inteligencia Artificial y Robótica, dentro de una oferta que contempla más de 20 áreas de especialización.

De esta manera, cada estudiante podrá combinar distintas disciplinas de acuerdo con sus intereses y objetivos profesionales, en un esquema que busca responder a la creciente diversidad de desafíos tecnológicos, productivos y científicos.

“Estamos en un mundo que está cambiando a velocidades cada vez más rápidas. La velocidad de los cambios nunca fue vista en la historia de la humanidad. Hoy esa vida media del conocimiento está en dos años. Entonces, necesitamos repreguntarnos cuál es el perfil de ingeniero que necesitamos formar a futuro”, aseguró Juan Cruz Fernández, director de la carrera Ingeniería Industrial, y agregó que “cerca del 20% de nuestras carreras van a ser flexibles, el estudiante va a poder elegir y personalizar su perfil en función de toda la oferta académica”.

Se busca que los estudiantes tengan una trayectoria personalizada en la universidad

Otro de los ejes de la reforma es la posibilidad de acceder a una doble titulación sin extender los cinco años de cursada. El programa contempla la obtención del título de Ingeniero de la Universidad Austral y un Master en una institución europea, gracias a los acuerdos que la Facultad mantiene con el Politecnico di Milano, en Italia, y CentraleSupélec, en Francia.

El recorrido combina 14 trimestres de formación en la Argentina con un período de estudios en Europa para completar el posgrado. Luego, los estudiantes regresan a la Universidad Austral para cursar los dos últimos trimestres y finalizar la carrera de grado.

Las autoridades aseguraron que el criterio es clave para los nuevos profesionales

“Fundamentalmente, tenemos que formar ingenieros que tengan criterio. Tenemos que volver a las bases de la ingeniería: pensamiento crítico, curiosidad, flexibilidad y adaptabilidad para un mundo que está cambiando a velocidades inmensas”, aseguró Fernández.

Los ingenieros que se necesitan para el futuro

La nueva propuesta también contempla instancias de aprendizaje vinculadas con el mundo laboral. A través de prácticas profesionales supervisadas y proyectos desarrollados junto con empresas, los alumnos podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y sumar experiencia antes de graduarse.

“Estamos en un mercado laboral muy desafiante, muy cambiante. No sabemos cómo va a ser y el que diga que sabe, en realidad, está mintiendo”, alertó López Gabeiras y precisó que hoy en día se calcula que Argentina precisa diez mil ingenieros nuevos por año pero está produciendo cinco mil entre todas las universidades del país.

El espacio sirvió para el intercambio entre estudiantes, docentes y graduados

“Argentina está en una condición extraordinaria. Tenía un motor de la economía que era la agroindustria y ahora se encendió un motor muy fuerte, que está funcionando a full, que es la energía, y después vendrá también la minería y data science. Estamos buscando ingenieros que tengan claramente criterio, que sean innovadores, que sean líderes, que sean cuestionadores, que puedan trabajar en equipo. Argentina necesita muchos ingenieros para los proyectos que se vienen”, aseveró Markous.

Con este cambio, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral apunta a actualizar su modelo educativo frente a las transformaciones del mercado laboral y los avances tecnológicos. La combinación de una base académica común, especializaciones a elección, experiencias prácticas y alternativas de formación internacional busca preparar profesionales con capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más dinámico que necesitará de profesionales acordes a su tiempo.

Para conocer toda la propuesta académica se puede ingresar a la web de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

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