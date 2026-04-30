Vaca Muerta impulsa un esquema de financiamiento público-privado para obras viales estratégicas en Neuquén

El gobierno de Neuquén avanza en la consolidación de un modelo de financiamiento mixto para la ejecución de infraestructura vial clave en la zona de influencia de Vaca Muerta, a partir de la participación directa de empresas del sector hidrocarburífero.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión de la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con representantes de las principales operadoras nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en la que se avanzó en la firma de una adenda al memorándum de entendimiento que establece los mecanismos para el financiamiento privado de obras viales estratégicas.

“El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias”, sostuvo Figueroa, al destacar el esquema de articulación público-privada.

La iniciativa, impulsada por la actual gestión, apunta a que el sector hidrocarburífero participe activamente en la provisión de infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de su propia actividad. “Trabajando en equipo entre el sector público y privado, estamos acelerando el cambio en la provincia. Para llevar nuestra energía al mundo debemos ser competitivos, y eso implica trabajar como un solo equipo”, agregó el mandatario.

Entre las obras incluidas en el esquema se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, desde el empalme con la Ruta 6 hasta el denominado camino de la Tortuga, así como la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51 (Mari Menuco), entre los empalmes con las rutas 8 y 17.

También forman parte del plan la repavimentación de la Ruta Provincial 8 entre la 51 y la 7, la construcción de una nueva intersección entre las rutas 7 y 8, y la repavimentación de la Ruta Provincial 7 en el tramo que une el límite con Río Negro y el empalme con la 8.

Del acuerdo participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF, a las que se sumaron recientemente Geopark y Harbour Energy.

El plan se inscribe en una estrategia de largo plazo con horizonte 2030, orientada a acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura acorde, con el objetivo de reducir tiempos de traslado, costos logísticos y riesgos viales en zonas de alta circulación.

Figueroa destacó que el esquema “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo” y subrayó el carácter colaborativo del fideicomiso, que permitirá planificar inversiones con mayor previsibilidad.

“Estamos modificando totalmente el mapa de rutas neuquino. De una provincia que contaba con 1150 kilómetros de pavimento, ya estamos repavimentando este año 600 y ejecutando 850 kilómetros de pavimento nuevo en todo el territorio”, afirmó el gobernador.