El derrumbe del precio del petróleo puso en alerta al sector de hidrocarburos , ya que con un valor del barril en niveles menores de US$40 (hoy cerró a US$37,75) dejan de ser viables la mayoría de los proyectos de producción . Por lo tanto, "para cuidar a la industria local", el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso hoy la aplicación de licencias no automáticas para la importación de petróleo crudo, gasoil y naftas, "con el fin de evitar maniobras especulativas que afecten la producción local", según indicaron.

"Quedarán excluidas de la disposición: combustibles de aviación, nafta virgen, gas licuado de petróleo (GLP) y el fueloil pesado para fuentes de energía eléctrica, calderas y hornos. La medida se toma en medio de la volatilidad en los mercados internacionales por la crisis del coronavirus, que en el caso de petróleo suma además diferencias entre los productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)", agregaron.

Con esta resolución, el Gobierno busca evitar que las refinerías -Raízen, que opera las estaciones de servicio de Shell, Axion y Puma Energy, por ejemplo- no sustituyan la compra de petróleo local por barriles de crudo internacional, que están ahora más económicos.

El Gobierno también mantiene un precio de nafta y gasoil en surtidor más alto, ya que estos valores no bajaron con la caída de del Brent (la cotización internacional del barril que se toma de referencia en el mercado doméstico). Los precios de las naftas son libres, pero en la práctica, el Gobierno tiene injerencia en el mercado a través de YPF, que tiene bajo su control el 65% del despacho de combustible. Si la petrolera con control estatal no baja sus precios, el resto de las empresas no tienen incentivos para hacerlo.

Lo mismo sucedió en los últimos meses cuando se disparó el tipo de cambio y las petroleras señalaban que los valores en surtidor estaban atrasados. Sin embargo, el Gobierno mantuvo sin cambios los valores en surtidor.

"Las licencias no automáticas son un procedimiento de administración del comercio dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otorgan un plazo de hasta 60 días para analizar las operaciones de importación para evitar distorsiones en el mercado interno", explicaron en la cartera que conduce Matías Kulfas.

"El objetivo es garantizar la producción nacional y el empleo de los argentinos. El ministerio llevará adelante una ronda de consultas con sindicatos, empresas y provincias productoras para monitorear la situación y evaluar próximos pasos", agregaron.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo comenzó a convocar a las empresas para "consensuar medidas que garanticen el empleo de los argentinos", según indicaron. Por ahora, no está en los planes del ministerio volver a instaurar un "barril criollo", como se le dominó al precio local que imperó entre 2015 y 2017, superior a la cotización internacional, para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta. La idea había sido del expresidente de YPF Miguel Galuccio, que hoy está a cargo de Vista.

Una de las empresas del sector señaló que hay consenso en la industria de que si continúa por mucho tiempo el precio internacional del barril en US$35, hay que levantar equipos en Vaca Muerta. Por lo tanto, indicó que le propondrán al Gobierno tener un precio sostén de US$50.

Algo similar había señalado el CEO de YPF , Daniel González, en su conferencia anual con inversores de Wall Street, el viernes pasado. El ejecutivo dijo que con niveles del Brent por debajo de US$50 no hay espacio para desarrollar nuevos yacimientos de producción no convencional, como los que están en Vaca Muerta. "Estamos teniendo breakevens bajos con las nuevas perforaciones en bloques ya desarrollados, pero es difícil hacer inversiones en nuevos bloques con precios internacionales menores a US$50", indicó.

Este pedido se materializará mañana, cuando la provincia de Neuquén, donde se encuentra la mayor parte de Vaca Muerta, le solicite al Gobierno que fije un precio sostén para el barril de petróleo. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, dijo que "el precio sostén que estamos pensando se ubicaría en 50 dólares por barril o un poco más".

"Los movimientos bruscos que ha tenido la cotización del petróleo tienen un trasfondo geopolítico que no se corresponde con la realidad de la producción que tenemos en el país y en la provincia. Por eso hemos activado las gestiones para entablar reuniones no solo con funcionarios nacionales, sino con empresas y gremios", explicó Monteiro, que precisó que por cada dólar que baja la cotización internacional del petróleo, la provincia pierde $38 millones por mes de ingresos por regalías.

Sin embargo, otras petroleras comentaron que prefieren la no intervención del Estado. "La única estabilidad y previsibilidad posible es con precios internacionales; no tiene que haber regulación de ningún tipo, más allá que en este momento impacte la caída del precio internacional. Tal vez es el momento para hacer el acompasamiento y liberar el mercado. Cuando suba el Brent habrán ganancias de las empresas y cuando baje, pérdidas. Pero no apoyamos las regulaciones", indicó otra empresa en estricto off.

Kulfas dijo hoy a radio El Destape que "la caída del precio internacional afecta a una parte de la producción; Vaca Muerta tiene costos más altos y no hacer nada significaría que ciertos pozos dejen de producir".

"Nuestra idea es tener una serie de medidas en consenso con los sindicatos, las provincias productoras y las empresas para sostener el nivel de producción buscando sostener los empleos que hoy existen", agregó.