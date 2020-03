Ante inversores. YPF dijo que bajará sus proyectos de inversión este año

La empresa bajará 8% la producción de gas y solo aumentará 2% la de petróleo por la caída de los precios Crédito: YPF

Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de marzo de 2020 • 19:21

Luego de presentar el balance anual de 2019 con pérdidas por $33.379 millones , el presidente de YPF, Guillermo Nielsen , y el CEO, Daniel González, mantuvieron hoy a la mañana una conferencia con inversores de Wall Street. Ahí indicaron que este año las inversiones de la petrolera serán menores, porque proyectan una caída de los ingresos por la baja en los precios del petróleo y del gas.

La petrolera con control estatal está en un proceso de desendeudamiento. Este año tiene vencimientos de amortización por US$1557 millones , que, según los directivos, buscarán hacer roll over (refinanciamiento). En un país con el riesgo país arriba de 2400 puntos, el costo de esa acción no es barato.

Por lo tanto, para los proyectos de inversión, la empresa utilizará solo los ingresos de su caja, que se espera que sean menores. El año pasado ya tuvieron una caída importante por la baja del precio del gas. González anunció hoy que la producción de YPF de este hidrocarburo bajará 8% este año, por la abundancia de oferta que hay en el mercado, que hizo derrumbar los precios.

"Los precios de gas son los del mercado y están bajos porque hay sobreoferta. Los consumidores nos beneficiamos de esto y las alternativas de importaciones no son tan costosas como eran en el pasado. La otra diferencia con lo que ocurría años atrás es que ahora el desarrollo del no convencional de gas no necesita subsidios. El programa de incentivos fiscales que está vigente -la resolución 46- termina en 2021 y no escuchamos de ningún nuevo programa. Tampoco es necesario", señaló.

Sin embargo, advirtió que con la caída de la producción, los valores del mercado van a subir. "En algún punto no muy lejano vamos a quedarnos cortos de oferta y los precios se estabilizarán por arriba de lo que están hoy. Tenemos muchas oportunidades de gas, con pozos con buenos resultados. No eliminamos los proyectos para el futuro, pero ahora necesitamos un precio más alto y certidumbre de que podremos vender el gas los 365 días y no 180 días ", indicó, en referencia a la estacionalidad de la demanda, que aumenta mucho en invierno, pero se derrumba en verano.

En relación al petróleo, la caída del precio internacional desincentiva que haya nuevos proyectos de explotación. El CEO de YPF señaló que con un valor del Brent -la cotización internacional que se toma de referencia en el mercado local- por debajo de los US$50, el desarrollo de nuevos yacimientos no es viable y que seguirán invirtiendo en donde ya tienen producción. "Será un año de menos exploración e investigación", indicó.

Antes una pregunta de un inversor sobre si YPF tiene en carpeta invertir en activos fuera de la Argentina para diversificar su riesgo, González dijo que están "estudiando desarrollos no convencional fuera de la Argentina para replicar las ventajas competitivas que lograron en el país".

Sin embargo, señaló que no es la prioridad ahora: "Con la competitividad que tenemos en la Argentina, y el potencial que tiene el sector, no tenemos incentivos para invertir afuera. Acá están los mejores jugadores del mundo que son socios nuestros y aportan financiamiento para que nosotros operemos".

Nielsen , por su parte, habló poco en la conferencia y al final aclaró (en perfecto inglés) que YPF es un tomador de las políticas energéticas que establece el Gobierno, como cualquier actor en el sector privado, y que la petrolera no las diseña. "Hacemos lo mejor que podemos con las reglas que hay. Sí le damos feedback al Gobierno de qué hacer en el sector, pero no le redactamos las políticas energéticas al Gobierno. Tomamos las que implementan", repitió.

"El Gobierno está en una discusión interna [sobre las políticas a implementar]. Las cosas que vemos hoy no son las finales, hay un trabajo en progreso. Veremos cómo se terminan de diseñar. Durante la campaña presidencial contribuí al proyecto de ley [de hidrocarburos], pero ahora estamos esperando anuncios sobre ese tema. No tenemos mucho más que agregar que lo que se lee en la prensa argentina", concluyó.