Vaca Muerta: Neuquén firmó un acuerdo con petroleras para financiar rutas provinciales

“Esto es un win-win”, afirmó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, luego de la firma de un convenio con trece de las principales empresas petroleras en Vaca Muerta que permite el “prefinanciamiento” de obras para 160 kilómetros de rutas provinciales.

La iniciativa consiste en la creación de un fideicomiso donde las compañías adelantarán un monto de US$154,5 millones, que podrá ampliarse hasta en un 15% adicional una vez concluidas las licitaciones. Según consignaron en la provincia patagónica, se repagará a través de eventuales regalías, canon extraordinario de producción y/o peajes en los caminos a pavimentar.

“Es como un préstamo adelantado, que se debería repagar a sí mismo con la producción incremental de esa misma inversión”, se comentó entre los responsables del proyecto. Las compañías fiduciantes deducirán los aportes automáticamente contra el pago mensual de regalías y/o canon con un tope del 20% mensual, por lo que el 80% restante deberá ser abonado íntegramente a la provincia.

Las petroleras de Vaca Muerta financiarán obras viales en Neuquén Gentileza

En esa línea, el gobernador patagónico indicó que “los fondos son de la provincia, porque es un anticipo de regalías”. Es que en su entorno esperan que, en vez de que esos fondos se gasten en el flujo mensual del estado provincial, se inviertan de antemano en obras.

De esta manera, se lograrían “bajar los costos de producción en Vaca Muerta, para no desfinanciar a la provincia y que pueda invertir en desarrollo, ni pasarle toda esa carga a las operadoras”, sostuvieron altas fuentes provinciales en diálogo con este medio.

“Con este fideicomiso, las petroleras van a poder salir a buscar préstamos para financiarlo y adelantar inversiones sin tener que sacar dinero de sus inversiones. Al final, la provincia va a recaudar más regalías de las que tendría si no se hubiera invertido en obras”, agregaron.

La rúbrica del entendimiento fue en la Casa del Neuquén de Buenos Aires, donde participó la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y las empresas operadoras que la integran: YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.

Entre las obras previstas está la pavimentación de la ruta provincial 8 entre el empalme con la ruta provincial 6 y el Camino de la Tortuga. También figura la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial 51 entre las rutas 8 y 17, la repavimentación de la ruta provincial 8 entre las rutas 51 y 7 y trabajos sobre la ruta provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la ruta 8, que contará con una nueva intersección.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, en Houston Gentileza

En simultáneo, Neuquén se comprometió a culminar con fondos propios o el financiamiento de terceros una serie de obras complementarias, acordadas con las hidrocarburíferas.

“En la provincia planificamos el desarrollo de la infraestructura de rutas, llegando a más de 1000 kilómetros ya en marcha para el mes de octubre”, declaró Figueroa al destacar que las empresas participantes se beneficiarán de “poder transitar por rutas de asfalto”.

Ante la consulta de este medio, varios funcionarios provinciales le atribuyeron la gestión del proyecto al ingeniero Gustavo Medele, ministro de Energía y Recursos Naturales neuquino.

La firma estaba prevista para el martes pasado en el marco de la gira de Figueroa en los Estados Unidos. Sin embargo, un cambio en la agenda del gobernador pospuso la cumbre para hoy ya que no todos los directivos de las hidrocarburíferas podían viajar a Houston.

YPF devuelve áreas

Horacio Marín anunció la semana pasada en Houston que la empresa nacional devolverá cuatro zonas de la cuenca neuquina que no tiene previsto desarrollar, quedando disponibles para una futura licitación: “No están dentro del programa que tenemos”.

Los bloques consignados por el presidente y CEO de YPF son Salinas del Huitrín, Loma del Molle, Cerro Las Minas y Cerro Arena. Se trata de sectores próximos al borde occidental de Vaca Muerta, alejados de donde la petrolera tiene previsto concentrar su producción.

“YPF va a devolver cuatro áreas, porque construyó la prioridad sobre el proyecto de GNL”, indicó por su parte Figueroa ante medios oficiales y adelantó: “Esas áreas, más otras que podemos llegar a revertir hasta noviembre, vamos a licitarlas en una segunda tanda”.