Vaca Muerta ya genera exportaciones por más dólares que los que se van por turismo

Después de años en los que el turismo emisivo representó una sangría de dólares para el país, la situación empezó a cambiar. En los últimos 12 meses, las divisas que ingresaron por el sector energético más que compensaron, según un informe privado, las que salieron por turismo. Por primera vez en 16 años, el saldo de la energía superó al del turismo.

El dato surge de un informe del economista Fernando Marull, elaborado sobre la base de las operaciones registradas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Según sus cálculos, el saldo energético ya supera en unos US$3000 millones al saldo turístico.

El cambio se explica por dos movimientos que se dieron en paralelo. Por un lado, el turismo emisivo perdió fuerza durante 2026, con menos argentinos viajando al exterior. Por el otro, las exportaciones de petróleo y gas vienen creciendo con fuerza, impulsadas principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta.

La mejora en el frente turístico se observa también en los datos oficiales. En julio pasado ingresaron al país 466.200 turistas extranjeros y salieron 697.200 residentes, según el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) publicado por el Indec. De esta manera, el saldo volvió a ser negativo, en 230.900 turistas, aunque mostró una mejora frente al mismo mes de 2025, cuando el déficit había alcanzado los 415.900.

Julio fue, además, el séptimo mes consecutivo en el que el saldo turístico mejoró frente al mismo mes del año anterior. Entre enero y julio de 2026, todos los meses registraron un déficit menor que el de su equivalente de 2025.

Los dos flujos contribuyeron a esa mejora, aunque en direcciones diferentes. El turismo receptivo sumó 466.200 personas en julio, un 9,1% más interanual, mientras que el turismo emisivo registró 697.200 salidas de residentes, un 17,3% menos que un año antes. La mejora del saldo se explica, principalmente, por la menor cantidad de argentinos que viajaron al exterior.

Menos viajeros, pero más gasto

La reducción de los viajes no implica, sin embargo, que la salida de dólares por turismo vaya a desplomarse en la misma proporción.

Según Marcos Cohen Arazi, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, este año la salida de divisas asociada al turismo emisivo se ubicará entre US$11.000 millones y US$12.000 millones. El monto será menor que el del año pasado, pero la caída será limitada porque, aunque viajan menos argentinos al exterior, el gasto por viajero es mayor.

Para 2026, Cohen Arazi estima que el saldo turístico se ubicará entre US$5200 millones y US$6700 millones. La cifra es inferior a los aproximadamente US$9000 millones que calcula Marull, pero la diferencia responde a una cuestión metodológica.

Para 2026, Cohen Arazi estima que el saldo turístico se ubicará entre US$5200 millones y US$6700 millones Archivo

“La diferencia con el informe de Marull, que habla de US$9000 millones, está en que estamos contemplando flujos de emisivo y receptivo independientemente de si pasan por el MULC identificados como operación de turismo”, explicó Cohen Arazi.

El economista agregó que los ingresos provenientes del turismo receptivo serían considerablemente mayores que los que aparecen identificados como operaciones de turismo en las estadísticas del balance cambiario.

El giro de Vaca Muerta

Durante más de una década, la energía fue uno de los principales agujeros de las cuentas externas argentinas. La baja producción de petróleo y gas obligaba al país a importar combustibles y energía por miles de millones de dólares cada año.

El punto de inflexión llegó con la recuperación de la producción, especialmente en Vaca Muerta. El giro supera los US$14.700. En 2013, la Argentina registraba un déficit energético de US$6902 millones, mientras que en 2025 alcanzó un superávit comercial energético de US$7829 millones.

El petróleo explica buena parte de esa transformación. Las exportaciones de crudo pasaron de US$2015 millones en 2016 a US$11.100 millones en 2025. Ese año, la producción petrolera promedió los 810.000 barriles diarios y Vaca Muerta se consolidó como el principal motor del crecimiento.

La evolución de la formación neuquina también cambió la composición de la producción nacional. Vaca Muerta explica actualmente el 68% de la producción de petróleo del país, frente al 4% que representaba en 2015.

El crecimiento continúa. Para este año, la industria espera superar el millón de barriles diarios de producción de petróleo. Con ese volumen, las exportaciones podrían alcanzar los US$15.000 millones, dependiendo también de la evolución de los precios internacionales.

En gas, el país también avanzó hacia una posición mucho más favorable. La producción promedió 142 millones de metros cúbicos diarios en 2025 y llegó a un máximo de 161 millones en julio de ese año, el nivel más alto desde 2003. Para abastecer el invierno de 2026, las importaciones previstas de gas natural licuado fueron muy inferiores a las de una década atrás.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), además, estimó que el saldo comercial de la balanza energética alcanzará los US$10.675 millones en 2026, un crecimiento del 36% frente a 2025.

El contraste con el pasado es significativo. En 2014, el sector energético había generado una sangría de US$15.753 millones entre déficit externo y subsidios. El año pasado, los subsidios energéticos se ubicaron en US$3999 millones, mientras que la balanza comercial del sector registró un superávit de US$7829 millones.