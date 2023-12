escuchar

Estamos navegando aguas de incertidumbre, marcadas por un cambio de gobierno y la perspectiva de un nuevo modelo económico. La inflación, como una marea constante, no solo aumenta mes a mes, sino que los expertos auguran tiempos desafiantes antes de que mejore la situación. Mientras tanto, nuestro país se convierte en destino de elección para turistas que buscan aprovechar la percepción de que estamos “baratos”. Sin embargo, esta afluencia de visitantes también eleva los precios de los destinos turísticos más populares. Sumado a esto, muchos establecimientos, precavidos ante la volatilidad, optan por tomar reservas con precios finales a convenir en el momento del viaje. En este escenario adverso, la gestión financiera se convierte en un elemento crucial, capaz de definir la posibilidad o no de disfrutar de esas tan ansiadas vacaciones. En esta nota, exploraremos algunos consejos prácticos para que tu descanso sea una realidad sin que ello signifique hipotecar el año 2024 y más allá. Aquí te brindaremos las herramientas necesarias para que, a pesar de la tormenta económica, puedas navegar hacia unas vacaciones sin preocupaciones financieras. ¡Acompáñanos en esta travesía hacia un merecido descanso!

1) Ausencia Previsora: controlá tus gastos con antelación

Cuando te embarcás en unas merecidas vacaciones, la última cosa en la que querés pensar son los pagos de servicios y compromisos financieros que dejaste pendientes en casa. Sin embargo, descuidar la planificación de estos aspectos puede conducir a inconvenientes desagradables a tu regreso. Imaginate encontrarte con cargos por atrasos en tarjetas de crédito, multas por impuestos impagos, o servicios suspendidos. La clave está en anticiparse a estos posibles escenarios. Planificar los pagos de servicios antes de viajar no solo garantiza que llegues a un hogar funcional y sin contratiempos, sino que también evita sorpresas financieras al volver. Aquí algunos ejemplos adicionales y consejos prácticos: Vencimientos de Cuotas de préstamos: Si contás con préstamos en curso, asegurate de conocer las fechas de pago durante el verano y organizá tus finanzas para evitar atrasos. Tarjetas de crédito: Anticipá los pagos de tarjetas de crédito que vencen durante el periodo vacacional para evitar intereses acumulados. En esta nota te enseñamos como buscar en el resumen de la tarjeta las fechas adecuadas para la planificación. Suscripciones y servicios mensuales: Evaluá y posiblemente suspendé temporalmente servicios que no utilizarás durante las vacaciones, como suscripciones de streaming o membresías de gimnasios. Impuestos: Si hay vencimientos de impuestos durante tus vacaciones, organizá su pago con antelación para evitar posibles recargos o directamente activá un débito automático (en ese caso recordá dejar dinero en la cuenta corriente bancaria para que puedan ser abonados). Pagos de seguros: Verificá las fechas de vencimiento de tus seguros y realizá los pagos correspondientes antes de tu partida.

2) Elegir un destino consciente: viajar con cabeza y bolsillo en sintonía

Cuando se trata de seleccionar el destino para unas vacaciones, la tentación de dejarse llevar por los deseos puede ser abrumadora. No obstante, elegir sin considerar las limitaciones financieras puede conllevar riesgos significativos. ¿Cuáles son estos riesgos?

Si decidimos basar nuestra elección únicamente en nuestros deseos, corremos el peligro de excedernos financieramente, comprometiendo nuestra estabilidad económica a largo plazo. Optar por destinos costosos sin un análisis financiero puede resultar en endeudamiento, pagos de intereses considerables y, en última instancia, un estrés financiero que afectará nuestra calidad de vida. Dedicar tiempo a evaluar nuestras posibilidades financieras antes de tomar decisiones sobre el destino tiene múltiples beneficios. Primero, nos brinda una perspectiva realista de lo que podemos permitirnos, evitando sorpresas desagradables y permitiéndonos disfrutar de nuestras vacaciones sin preocupaciones económicas. Además, al realizar este ejercicio, nos brindamos la oportunidad de alinear nuestros deseos con nuestras posibilidades financieras de manera consciente. Si el resultado indica que, por ejemplo, un destino internacional no es financieramente responsable en este momento, podemos considerar opciones locales igualmente encantadoras y más alineadas con nuestras posibilidades económicas actuales. ¿Cuánto deberías gastar en vacaciones? La manera más práctica y rápida de dilucidar esta cuestión es aplicar una vieja pero efectiva fórmula financiera para unas vacaciones conscientes que recomienda no gastar más del 10% (si se viaja dos veces al año) o 20% (si se viaja solo una) de los ingresos anuales. Para ello, se suma el salario neto de los últimos 12 meses y el aguinaldo, multiplicando el resultado por 0,10 o 0,20 según la frecuencia vacacional. En última instancia, dedicar tiempo a este proceso no solo protege nuestra estabilidad financiera, sino que también nos permite tomar decisiones informadas que se traducirán en unas vacaciones verdaderamente relajantes y sin deudas pendientes al regresar.

Viaje planificado: estrategias para un presupuesto efectivo

Cuando nos sumergimos en la planificación de unas vacaciones, el presupuesto se convierte en una herramienta esencial. Este no es solo el cálculo del costo de los pasajes y la estadía, sino una evaluación realista de los gastos basada en nuestros ahorros. Aquí, algunos puntos clave y sugerencias adicionales:

Tener en cuenta todos los gastos: Evitá el comportamiento nocivo de enfocarte solo en el costo de los pasajes y postergar la evaluación realista de todos los gastos. Dividí estos en primarios (pasaje y estadía) y secundarios (comida, traslados, excursiones, regalos, etc.). Prioridades claras: Restá los gastos primarios del presupuesto total para determinar el monto disponible para gastos secundarios. Establecer prioridades es crucial para asignar recursos de manera eficiente y evitar sorpresas financieras. División por días: Después de obtener el presupuesto para cada grupo de gastos, dividí estos montos por la cantidad de días que pasarás en el destino elegido. Esta práctica proporciona una guía diaria y ayuda a controlar los gastos en el día a día. Contingencias financieras: Incluí un pequeño fondo para contingencias imprevistas. Aunque planifiquemos con precisión, siempre pueden surgir gastos imprevistos, y tener un colchón financiero proporcionará tranquilidad. Reservas con antelación: Si es posible, reservá y pagá la estadía con anticipación para evitar fluctuaciones de precios y asegurarte de que este gasto esté contemplado en tu presupuesto. Control de gastos diarios: Llevá un registro diario de los gastos para ajustarte al presupuesto. Aplicaciones y herramientas financieras pueden ser aliados útiles en este proceso.

Al abordar el armado del presupuesto vacacional de manera consciente y detallada, no solo te asegurás de que tus vacaciones sean financieramente saludables, sino que también optimizás el disfrute de cada experiencia sin preocupaciones económicas innecesarias.

Conclusión

En resumen, los tres consejos esenciales presentados apuntan a maximizar el disfrute vacacional de manera responsable, destacando la necesidad de inversión de tiempo y energía previa al viaje. Antes de hacer las valijas, es crucial tener una comprensión clara del impacto del gasto vacacional en las finanzas personales, tanto en el presente como en el próximo año. Planificar meticulosamente los pagos y gastos importantes durante el período de descanso permite disfrutar de la playa o la montaña con tranquilidad. Además, conocer el presupuesto diario disponible proporciona un marco financiero para cada día de relajación. Te deseo las mejores vacaciones posibles y te animo a aprovechar el tiempo para leer algún libro de finanzas personales. Esto te brindará herramientas adicionales para afrontar el próximo año en un contexto desafiante, fortaleciendo tu capacidad para proteger y gestionar tus recursos financieros de manera efectiva.

