Adiós a las deudas en tres pasos

En la sociedad de hoy, la deuda es una triste realidad para muchas personas. Ya sea por un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito no pagada a término o un préstamo personal, las deudas y con ellas la morosidad no paran de crecer, alimentadas por la inflación y la facilidad de acceso al crédito. Sentirse abrumado por las facturas pendientes y los intereses que aumentan constantemente puede ser muy estresante y desmotivador. Sin embargo, no estás solo/a en esta situación, ya que en esta nota te enseñaré tres pasos efectivos para cancelar tus deudas y recuperar tu estabilidad financiera. Aprenderás a realizar un eficiente seguimiento de tus deudas, seleccionar cuáles te conviene pagar primero y negociar tasas de interés con tus acreedores para reducir tus costos mensuales. ¡Comencemos juntos el camino hacia una vida libre de deudas!

1) Realizá un seguimiento de tus deudas. Si querés superar tus deudas y mejorar tu situación financiera, es fundamental que lleves un seguimiento efectivo de tus deudas. Conocer cuánto debes, a quién y a que plazo es esencial para poder establecer un plan de acción de pago. Además, mantener un seguimiento te permitirá ver los progresos que estás haciendo y te motivará a seguir avanzando en tu camino hacia la libertad financiera.

Esos son los pasos a seguir:

i) Crea un registro de tus deudas en Excel: Confeccioná una lista de todas tus deudas, incluyendo el acreedor, la cantidad que debés, la tasa de interés, la fecha de vencimiento y el estado actual de la deuda (cuotas pagadas, restantes, etc.). Para ello, es importante que recopiles todos los documentos relacionados con las mismas, incluyendo facturas, estados de cuenta, contratos, etc. Para lograrlo también podés utilizar aplicaciones y programas en la web que te ayudarán a hacer un seguimiento consolidado. Algunas como Mint incluso te permiten conectar tus cuentas y recibir recordatorios automáticos sobre tus pagos.

ii) Mantené actualizada esta información regularmente para tener una visión clara y precisa de tus deudas y progresos en los pagos: Esto te permitirá tener un control efectivo de tus deudas y te ayudará a identificar prioridades en los pagos, así como también monitorear tus avances y tener un registro claro para futuras referencias.

2) Utilizá el Índice del Cash Flow para saber que deuda te conviene cancelar primero. El Índice del Cash Flow desarrollado por Garrett Gunderson es un sistema innovador que contradice la creencia dominante de que conviene cancelar primero la deuda por la cual se paga una mayor tasa de interés nominal. Para ello, utiliza una combinación de factores que incluyen la tasa de interés y la relación deuda-ingreso, para determinar cuál es la deuda más nociva para tu flujo de efectivo. Con este sistema, podrás tomar decisiones informadas sobre cómo priorizar el pago de tus deudas y lograr con ello una mayor estabilidad financiera a largo plazo. Se trata del siguiente cálculo:

Monto de la deuda a pagar / Pago mínimo mensual Cuanto más bajo sea el resultado, más urgente será la precancelación de esa deuda. El Índice de Cash Flow nos dice entonces que, si el número en cuestión da entre 0 y 50, la deuda es muy nociva (o simplemente nociva) para nuestros bolsillos, por lo que conviene precancelarla cuanto antes. Un resultado entre 50 y 100 habla una deuda no tan nociva a la que igual debe prestársele atención para no perder de vista su evolución. De 100 en adelante no sería tan relevante para nuestras finanzas personales. Por ende, los estímulos para su precancelación disminuyen.

3) Tratá de renegociar las tasas de interés con él o los acreedores: Renegociar las tasas de interés de tus deudas puede ser una estrategia efectiva para reducir tus pagos mensuales y mejorar tu situación financiera a largo plazo. Es importante comprender los diferentes aspectos de la negociación de tasas de interés y cómo puede afectar tus finanzas personales.

En esta sección, exploraremos los diferentes enfoques que podés utilizar para negociar tasas de interés más bajas y las mejores maneras de abordar a tus acreedores. Con un enfoque inteligente y un poco de habilidad de negociación, podés reducir tus costos financieros y liberar más dinero para tus prioridades monetarias.

i) Investigá la deuda contraída y el contexto de tasa de interés: Conoce tus derechos y los términos de acuerdo de tu préstamo. Averiguá el contexto de tasas de interés actual en el mercado para ver si hay mejores opciones disponibles.

ii) Ofrecé un historial de crédito fuerte: Si estás al día con el pago de las cuotas de la deuda, podés usarlo a tu favor para tener una mayor posibilidad de negociar una tasa de interés más baja.

iii) Realizá una oferta: Pedile a tu prestamista que considere reducir la tasa de interés a cambio de un pago más alto o un pago adicional. Asegurate de hacer una oferta realista y respaldarla con información sólida sobre tus finanzas.

iv) Considerá la posibilidad de un refinanciamiento consolidado: Si tenés varios préstamos con tasas de interés altas, considerá refinanciarlos unificándolos en un solo préstamo con una tasa de interés más baja y un plan de pagos más manejable.

A través de una negociación bien planificada y respetuosa, podés lograr una reducción significativa en la cantidad a pagar mensualmente y acelerar el proceso de pago. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la negociación no siempre es posible y puede llevar tiempo y esfuerzo, por lo que es importante estar bien preparado y tener un plan detallado antes de iniciar cualquier conversación con tus acreedores.

Conclusión

A menudo, la gente no se da cuenta del impacto negativo que las deudas producen hasta que es demasiado tarde, cuando la disminución en su calidad de vida producto del stress financiero que deben soportar comienza a perjudicar su trabajo y vínculos cercanos. Decirle adiós a tus deudas comenzando un proceso de desendeudamiento como el propuesto en esta nota puede parecer complejo y difícil en un primer momento, pero cuando comiences a accionar verás como tu stress disminuye al estar ocupándote del asunto, y los resultados comenzarán a llegar. El aumento de tu estabilidad financiera y las nuevas puertas que se te abrirán con ello, no solo en lo laboral sino en lo profesional, te aseguro que pagará con intereses tu esfuerzo.

