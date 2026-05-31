Venden a pérdida y denuncian que el Estado incumple la ley: crece la crisis del biodiésel y ya hablan de cierre de Pymes

La tensión dentro del sector pyme productor de biodiésel comenzó a escalar con fuerza luego de que distintas empresas denunciaran pérdidas millonarias derivadas de precios oficiales que, según sostienen, fueron fijados por debajo de los parámetros previstos por la propia legislación vigente.

Las cámaras empresariales calculan que el perjuicio acumulado supera los 53 millones de dólares y advierten sobre un escenario de suspensiones, parálisis productivas y posibles cierres de plantas.

“El problema ya no es de rentabilidad: es de supervivencia industrial”, señalaron fuentes vinculadas al mercado de biocombustibles. De.Martin & Asociados Law Firm informó que evalúa técnicamente los perjuicios sufridos por empresas afectadas.

“Hay empresas obligadas a vender por debajo de sus costos”, agregaron desde el sector, donde aseguran que el actual esquema de precios dejó a numerosas plantas operando en condiciones críticas.

Desde el sector denuncian que el actual esquema de precios pone en riesgo la continuidad operativa de numerosas plantas de biodiésel, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

La falta de confianza en el Estado

La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley 27.640 y la Resolución 963/2023, normativa que establece una fórmula específica para determinar el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil.

Los productores sostienen que desde mediados de 2024 la Secretaría de Energía comenzó a apartarse de ese mecanismo legal, generando un fuerte deterioro económico para las Pymes del sector.

“Si el Estado no cumple su propia ley, destruye previsibilidad”, afirmaron referentes empresarios consultados sobre el conflicto. Según datos técnicos presentados ante organismos nacionales, en distintos períodos, el precio oficial habría quedado incluso por debajo del costo del aceite de soja, principal insumo de producción, situación que habría generado pérdidas operativas sostenidas para numerosas compañías.

El aceite de soja es el principal insumo utilizado para la producción de biodiésel en la Argentina.

Asesoramiento legal en la materia

De.Martin & Asociados | Law Firm informó que comenzó a evaluar técnicamente los daños sufridos por empresas alcanzadas por el actual esquema regulatorio y las posibles herramientas legales disponibles para reclamar perjuicios derivados del eventual incumplimiento del régimen legal de precios.

La firma, representada por Mariel Bartolomeo y con asesoramiento técnico del abogado Brian Beis, especializado en hidrocarburos y biocombustibles, indicó que actualmente analiza distintos casos vinculados al impacto patrimonial y regulatorio que enfrenta el sector.

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