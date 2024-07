¿Vender dólares para pagar impuestos? Hay cosas peores

Escuchar

“Ojalá yo tuviera que pagar un millón de pesos de impuesto a las ganancias”, fue una de las frases pronunciadas en clase por César García, mi inolvidable maestro de quinto y sexto grado de la escuela primaria, a mediados de la década de 1950. Lo afirmó frente a las críticas que hacían algunos por tener que pagar el referido impuesto.

Aquí y ahora el lamento es diferente: “¿A dónde iremos a parar?; tener que vender dólares para pagar impuestos”. ¿Y si pensamos antes de hablar?

¿Es posible no pagar impuestos sin eludirlos ni evadirlos? Es posible. Quien no genera ingresos no paga impuesto a las ganancias; quien no vende nada no paga IVA y quien no tiene asalariados no paga contribuciones patronales. Así que es posible, pero tiene otros costos.

Los impuestos son un flujo, como el consumo y las exportaciones. ¿Con qué se paga un flujo? Con otro flujo, como los ingresos generados en simultáneo con el pago de los impuestos o con algún stock, como son los ahorros. Hay de todo en la viña del Señor, de manera que sólo algunos de los contribuyentes tienen que vender dólares para pagar impuestos.

Quien no tiene ahorros o le parece un crimen tener que vender dólares para pagar los impuestos, ante la deficiencia de sus ingresos, reducirá sus consumos. Cada uno que decida como quiere, pero los ahorros se inventaron para amortiguar el impacto que tienen los cambios en los ingresos de ciertos períodos sobre los consumos de dichos períodos.

Operamos con un sistema bimonetario: exhibimos los precios en pesos o en dólares, pagamos las compras y las obligaciones con pesos o con dólares y atesoramos con dólares. Esto último es una nítida consecuencia del hecho de que, desde la presidencia de Juan Domingo Perón, y salvo muy honrosas excepciones, el ahorro en moneda local fue sistemáticamente castigado.

Ya bastantes problemas tenemos con los problemas para que armemos un lío donde no lo hay. ¿No sería mejor que el actual gobierno redujera el gasto público y, por ende, eliminara impuestos y/o disminuyera algunas alícuotas, de manera que se pudiera cumplir con las obligaciones impositivas sin tener que vender dólares? Sería mejor, pero recuerde que óptimo es lo mejor de lo posible, no lo mejor de lo mejor. De modo que aquí la pregunta es la siguiente: si durante la campaña electoral prometió bajar el gasto público, ¿por qué no lo hace con mayor rapidez e intensidad?

Temas Comunidad de Negocios