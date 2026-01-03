Verano ejecutivo: diez libros para profesionales sensibles (y no tanto)

El verano siempre es una buena ocasión para lectores profesionales y ejecutivos que van a mil por hora durante el año y, con suerte, leen las planillas Excel y el presupuesto, para ponerse al día con la lectura. Pero vamos a desafiar a los directivos empedernidos en leer planillas de cálculos a dejar volar la imaginación con una buena lectura nada que ver con el trabajo.

Para aquellos a quienes les encanta la sección política y la rosca, el libro de Juan Vos Zeschau, Fuego amigo (El Cuaderno Azul). El Tano Arrighi es un joven dirigente peronista de una poderosa agrupación que cuenta con una veintena de unidades básicas, funcionarios e intendentes aliados, y patas en el sindicato y la universidad. Pero la armonía de pronto se quiebra: viejas rivalidades salen a la luz, y estalla un combate de trincheras entre los máximos dirigentes por el control de la agrupación. Un thriller del conurbano ideal para quienes disfruten de la inhumanidad del submundo de la política. Von Zeschau tiene sobradas credenciales para escribir una novela brutal como esta: además de ser escritor, es politólogo (con un master en la universidad de Alcalá y un doctorado en la universidad de Granada), es un conocedor de la realidad argentina y, la cereza del postre, es ganador del premio Futurock Novela por La pájara. Imperdible.

Los nuevos (Emecé), es una novela generacional en la que Pedro Mairal se detiene en ese territorio incómodo y frágil que separa la adolescencia de la adultez Soledad Aznarez

Los nuevos (Emecé), es una novela generacional en la que Pedro Mairal se detiene en ese territorio incómodo y frágil que separa la adolescencia de la adultez. A través de la historia de tres amigos —Thiago, Pilar y Bruno—, el autor retrata un momento vital marcado por la pérdida, la incertidumbre y la búsqueda de identidad. Personajes que intentan armar una vida propia mientras lidian con familias quebradas, duelos no resueltos y la presión de “tener que ser alguien” en un mundo inestable. Los nuevos habla de la ansiedad contemporánea, del desamparo frente al futuro y de la dificultad de crecer sin mapas claros, construyendo un retrato honesto y profundo de una generación que ya no es joven del todo, pero tampoco logra sentirse adulta.

Para los amantes de policiales, el debutante Diego Giraldi nos sorprende con En el lugar correcto (Amazon). Juan Leyrado, un joven de 26 años con una vida ordinaria en los suburbios de Buenos Aires, se encuentra en camino a una cita romántica cuando presencia un acto impactante: el secuestro de dos adolescentes colegialas por parte de policías corruptos que colaboran con delincuentes. Juan decide intervenir de manera impulsiva, siguiendo a los captores en secreto a través de las calles nocturnas y brumosas. Lo que comienza como un seguimiento tenso lo sumerge en un mundo oscuro de corrupción, donde descubre una red siniestra de trata de personas operando en las sombras de la sociedad argentina, con conexiones que llegan a figuras de poder y crimen organizado. Inspirada en la realidad de la explotación humana en Latinoamérica, la novela destaca el viaje de las víctimas y sus aliados, enfatizando la resiliencia humana y la urgencia de no mirar para otro lado ante la injusticia, todo ello narrado con un toque reflexivo sobre el cambio personal y la responsabilidad moral. El lector avezado podrá encontrar similitudes con nuestra realidad donde lo imposible parece real.

Hugo Alconada Mon, periodista, investigador y escritor, por su lanzamiento de su nuevo libro de espionaje "Topos" Fabián Marelli

Siguiendo con los policiales pero donde la realidad podría convertirse en una película de espionaje, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon nos vuelve a sorprender un un libro de no-ficción con Topos (Planeta), una obra de no ficción en la que Alconada Mon reconstruye con ritmo de thriller la increíble historia real de dos espías rusos que vivieron durante más de una década en Buenos Aires bajo identidades falsas, integrándose como una pareja de clase media con hijos argentinos sin que nadie sospechara su verdadera misión. A partir de testimonios, documentos y una investigación internacional, Alconada Mon desentraña cómo Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños —nombres de cobertura— tejieron una “leyenda” que les permitió infiltrarse no solo en Argentina sino también en otros países, para recolectar información de interés para el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Topos se convierte así en una crónica profunda y absorbente sobre cómo la realidad puede superar a la ficción, revelando capas insospechadas de operaciones encubiertas y planteando interrogantes sobre la presencia de servicios de inteligencia extranjeros en América Latina.

Federico Andahazi nunca deja de sorprender. Desde la polémica creada por su primer novela premiada El anatomista no paró de generar best sellers. En Las piadosas (Grijalbo) la carta que John William Polidori recibió en un sobre negro en la Villa Diodati fue el principio de su gloria y su condena. Todos conocían a Babette y Colette Lepetit, célebres por su hermosura y su lascivia, pero nadie hablaba de una tercera hermana: Annette, recluida en la sombra de su monstruosidad y el silencio. Ella lo eligió como confidente y, a cambio de un gesto de salvación, le confió un secreto prohibido: la trama oculta que lo consagraría como autor y marcaría los orígenes del género gótico. Polidori había llegado aquel verano de 1816 con la ilusión de brillar, aunque pronto quedó relegado al papel degradado de secretario de Lord Byron. Médico joven, sensible hasta la fragilidad, celoso hasta lo infantil, observaba a Byron, Percy y Mary Shelley, y a Claire Clairmont con fascinación y resentimiento. La tormenta dictó un desafío: escribir la historia más aterradora. De esas noches surgieron Frankenstein y, de su pluma inesperada, The Vampyre. Pero bajo esa máscara aniñada latía su propia maldición. En esta edición revisada y actualizada, Una novela gótica que enlaza historia, deseo y horror en una trama inolvidable.

A nuestros directivos les cuesta muchas veces mirarse y cuestionarse en profundidad. La dinámica diaria nos hace correr de tal forma que parecemos autómatas. ¿Qué sucede cuando nos miramos en el espejo y pensamos en nuestra identidad y destino? En Hasta la próxima orilla (Letras del Sur) quien suscribe, se animó a indagar el alma humana, esa que a veces la dejamos de lado porque el día a día nos gana de mano. Hasta la próxima orilla es la primera novela de ficción del autor, en la que traza una historia íntima y conmovedora sobre la memoria familiar, los silencios, las pérdidas y la búsqueda de identidad y pertenencia que atraviesan varias generaciones. A través de personajes marcados por sus historias de inmigración, amores, desencuentros, traiciones y reconciliaciones, se explora cómo se construye la vida en las pequeñas gestas cotidianas que forjan el carácter y el destino personal, cuestionando qué parte de nuestra historia está escrita y cuál somos capaces de elegir. Con un pulso narrativo delicado y reflexivo, la novela invita al lector a pensar en cómo los vínculos familiares y personales nos moldean, pero también en cómo podemos decidir nuestro propio camino, recordando que cada orilla alcanzada es, al mismo tiempo, el inicio de un nuevo viaje. Ideal para ejecutivos que tienen espejos que deforman la realidad.

Ana María Bovo utiliza en "Rosas colombianas" un estilo cercano y humano para retratar cómo los sueños, las decepciones y los vínculos se tejen en la vida de una mujer que intenta encontrar sentido y estabilidad Vera Rosemberg

Quien ha escuchado los relatos de Ana María Bovo en el teatro o en alguna tertulia, solo espera una cosa para el verano: seguir escuchándola. En Rosas colombianas (Planeta) la autora narra la historia de Inés, una mujer cuyo mundo emocional se despliega entre la rutina de su vida cotidiana y su refugio en una telenovela. Durante ocho meses, Inés espera con ansias cada tarde entre las tres y las cuatro, el momento en que mira Café con aroma de mujer, una novela que la cautiva profundamente. El último capítulo de esa ficción, y en especial las rosas colombianas que la protagonista lleva en su corona de novia, se convierten en un símbolo clave para Inés. A través de esa identificación con la tele-historia y sus imágenes, ella proyecta sus anhelos y frustraciones personales en contraste con su realidad diaria. Ana María Bovo utiliza un estilo cercano y humano para retratar cómo los sueños, las decepciones y los vínculos se tejen en la vida de una mujer que intenta encontrar sentido y estabilidad en medio de las flores simbólicas de una ficción que la acompaña.

Para quienes les guste leer relatos más cortos, Cuentos completos (Eterna Cadencia) de Diego Angelino fue, para mí, un descubrimiento. Los relatos exploran sobre todo espacios rurales y pequeños pueblos, como el mítico Campo del Banco, donde la prosa se ocupa de lo cotidiano para revelar sus capas más profundas: tiempos lentos, esperas, memorias y ausencias que se manifiestan en hechos simples pero emocionalmente potentes. Angelino traza un mapa emocional de la vida interior de sus personajes y del paso del tiempo mismo. Los cuentos abarcan desde dramas silenciosos y tragedias mínimas hasta instantes de soledad y expectativas insatisfechas, siempre con un estilo que combina sobriedad y agudeza, y que privilegia el ritmo de las esperas y las ausencias como esencia de la experiencia humana.

Para que los más jóvenes estén entretenidos y sacarlos de los celulares, Nerea Liebre escribió Cuartoscuro (El Ateneo). Por primera vez, una novela irrumpe en la tranquilidad doméstica y enfrenta a las distintas generaciones del hogar. Adultos y jóvenes desafiados a dialogar a partir de este libro, una distopía que pone el foco en la educación, la pobreza y la vejez con una lucidez que incomoda y, al mismo tiempo, seduce. En una Argentina del siglo XXII, partida en dos y encaminada hacia un futuro opresivo que intuíamos pero eludíamos imaginar, las ideas y la palabra se vuelven bienes escasos, objetos del deseo. El pulso de nuestras decisiones presentes se proyecta allí como una advertencia: las consecuencias de lo que hoy escribimos, de puño y letra, ya no podrán desandarse. Un libro para compartir con toda la familia y generar discusiones que superan cualquier video de TikTok.

Finalmente, un libro para la reflexión que escapa a las clasificaciones. Nacida bajo la promesa del éxito y formada dentro de una familia empresaria, Dolores Urquía creció con un destino aparentemente trazado de antemano. Sin embargo, fue en el derrumbe de esa certeza —cuando su vida entró en crisis— donde apareció la verdadera oportunidad: la de rearmarse, reinventarse y elegir conscientemente su propio camino. El resultado de este proceso fue el libro La deconstrucción del éxito (Diaz Ortiz Ediciones). El encuentro con el arte tolteca y el Camino del Guerrero marcó un punto de inflexión vital, ofreciéndole una guía, un norte y una manera radicalmente distinta de habitar el mundo, donde la conciencia, la disciplina y el fulgor reemplazan a la inercia y las excusas. En este libro, Urquía narra en primera persona ese tránsito íntimo y transformador. No propone recetas, fórmulas de autoayuda ni verdades absolutas, sino una reflexión honesta sobre cómo reformuló su idea de éxito y de vida a partir de una práctica pragmática, concreta y exigente. Invita al lector a ir más allá de lo impuesto y a perseguir una existencia libre y consciente.

Ficción y no-ficción para todos los gustos, pero con la certidumbre que la lectura en el verano nos prepara mejor para el resto del año.