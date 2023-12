escuchar

SANTO DOMINGO. - Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea dominicana de bajos precios Arajet, califica como muy positiva la respuesta del público argentino a la ruta Ezeiza- Santo Domingo, inaugurada a fines de septiembre, y que pasará de contar con tres vuelos semanales a seis, en 2024, con la posibilidad de extenderlo a siete. Además evalúan Córdoba como otro posible destino.

La aerolínea fue fundada en 2022, tras diez años de intensa búsqueda de capitales, y tiene una proyección ambiciosa: trasladar a 7 millones de pasajeros en 2029 y posicionarse como un hub regional. “Vemos con optimismo el futuro de la argentina y apostamos a ser un aliado estratégico para la vida aérea”, dice Pacheco Méndez en diálogo con LA NACION.

Arajet fue distinguida como mejor compañía aérea emergente, el 28 de noviembre, en la Cumbre Mundial de la Aviación y ahora piensa en los pasos para seguir creciendo. “Los principales retos son que Estados Unidos responda la solicitud de tres rutas aéreas que hicimos y que luego queremos ampliar a 17. La empresa fue fundada con la idea de conectar a la diáspora ya que en Estados Unidos hay tres millones de dominicanos. El otro desafío es que el aeropuerto de Santo Domingo acompañe el crecimiento”, señala Pacheco Méndez. La inversión inicial de Arajet fue de 3 mil millones de dólares.

- ¿Cuál es el balance que hacen de estos primeros días de operaciones en la Argentina?

- Estamos muy contentos con la ruta de Ezeiza. No solamente por los argentinos que están viniendo a República Dominicana, sino también por los que la están utilizando para viajar a otros países de América Latina con los que conecta Arajet, así como también con Canadá. Estamos tan contentos que aumentamos de tres a seis las frecuencias semanales.

- En la Argentina hubo cambio de Gobierno en diciembre; el presidente Milei asumió con la promesa de dolarizar la economía. ¿Cuáles son sus proyecciones al respecto?

- Estamos sencillamente viendo los cambios y cómo va el proceso. Entendemos que independientemente del gobierno que esté, es un país que va a continuar hacia adelante. En ese sentido, consideramos que la aviación es muy importante para que la Argentina esté conectada con América Latina. V emos con optimismo el futuro y apostamos a ser un aliado estratégico para la vida aérea.

-¿Cuál fue la inversión inicial de Arajet? ¿Con cuánto arrancaron?

- Yo te puedo hablar de una cifra de lo que conllevó comprar los aviones, que es la cifra más alta. Si lo vemos en el contexto de precios retail, que es como podemos hablar de aviones en el mercado, hicimos una compra de 3 mil millones de dólares.

Víctor Pacheco Méndez

Ustedes buscan posicionarse como un hub regional. En las declaraciones que hizo en Buenos Aires en agosto destacó que a veces ofrecen tramos a 96 dólares y con impuestos se les va a 500, algo que marcó como la principal diferencia con las aerolíneas low cost de Europa. ¿Cómo se hace para ser competitivo con el peso que tienen los impuestos en la región?

- Las tasas e impuestos altos no son solo un tema de la Argentina, sino de América Latina en general. Los europeos, en contraposición, se dieron cuenta de que mientras menor sea la cantidad de impuestos y tasas, más se estimula el tráfico y mayor es la propensión para viajar de la gente. Yo pienso que la región debe ir en esa tendencia si quiere estimular sus economías. No hay un motor que aporte más hacia una economía que el desarrollo de la aviación. Por eso las aerolíneas en muchos países son consideradas de seguridad nacional. Por caso, en Estados Unidos cuando hay un problema macroeconómico inmediatamente el gobierno socorre a las aerolíneas. Esto se debe a que si estas empresas tienen un problema, eso impacta directo en la economía.

- ¿Tiene expectativa de que bajen los impuestos?

- No solamente tengo expectativas, sino que pienso trabajar muy fuerte con los demás miembros de la industria como son la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus sílabas en inglés) y la Organización de Avión Civil Internacional (OACI), así como también con las demás aerolíneas en abogar cada día más que las tasas y los impuestos sean vistos como una barrera para el crecimiento de la aviación.

- Con el tema de la apertura de rutas República Dominicana tiene una política de cielos abiertos con Estados Unidos, pero Estados Unidos no con República Dominicana. Uno de los sueños de la empresa, según ustedes señalan, es unir la diáspora dominicana que está en Estados Unidos. ¿Cuánto influye no tener el acceso a las tres rutas que pidieron en marzo para Estados Unidos?

- Nosotros pedimos los permisos para viajar a Miami, Nueva York y Puerto Rico el primero de marzo. Parte importante y la razón de ser de la empresa es precisamente apoyar a la diáspora dominicana. Luego el sueño se expandió y ahora también buscamos que América Latina esté mejor conectada y tenga mejores precios en sus vuelos. Estamos fallando con el primer punto porque no hemos logrado que Estados Unidos conteste la aplicación de Arajet.

- Teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 3 millones de dominicanos. ¿Si se demora la apertura de esas rutas, el negocio puede ser igualmente rentable?

- Definitivamente el negocio no llegará a la escala que debería sin Estados Unidos . No es un tema de rentabilidad sino de escala. El tamaño de la aerolínea es significativamente menor si no tenemos acceso este mercado, el más grande en este hemisferio. Tenemos alrededor de 17 rutas que nos interesan allí.

- ¿Cuánto tiempo piensan que van a tardar en recuperar la inversión que realizaron?

- Depende mucho de cómo sucedan las cosas con Estados Unidos. Hay muchos factores.

-¿Qué beneficios tiene para ustedes ser socios estratégicos del Estado?

- Nosotros somos socios estratégicos del Estado por la cantidad de ingresos que le generamos. Cerramos el año con nueve aviones y, a través de impuestos y tasas, hemos aportado de manera directa mucho dinero. La cifra la daremos a conocer en los próximos días. [N.A: Aportaron dos mil noventa millones de pesos dominicanos, equivalentes a más de 117 millones de dólares]. Esto es solo contabilizando los aportes directos ya que si calculamos los aportes indirectos a través de los consumos hechos por los turistas transportados y otros gastos de empleos indirectos y consumos inducidos, estamos hablando de un impacto superior [N.A. Fueron 21 mil millones de pesos dominicanos, esto es más de 1235 millones de dólares estadounidenses]

El número de turistas que visita República Dominicana seguirá aumentando si logramos el objetivo de posicionarnos como un hub regional. Además de haber un mayor número de dominicanos que se desplazan en avión anualmente, que, de hecho, ya pasó de 400 mil a un millón.

Víctor Pacheco Méndez, CEO de Arajet. Gentileza

- ¿De parte del Gobierno no hay algún tipo de beneficio impositivo?

- No, con el Estado no tenemos relación directa. Tenemos relaciones con los aeropuertos, tanto el de Santiago como el de Aerodom. Con el Estado no tenemos acuerdos comerciales.

-Cuando arrancaron tuvo mucha importancia el fondo Bain Capital. ¿Cómo llegaron a ellos y cómo fueron los primeros pasos?

- Arajet es un emprendimiento que tardó diez años en armarse y concretarse por lo complejo que era. En República Dominicana no había una sola aerolínea que operase aviones de 180 sillas para arriba, solo existían las de aviones pequeños. Las razones eran las barreras fiscales e impositivas. Por eso ha habido muchos intentos fallidos de reconocidas aerolíneas que quisieron establecerse en el país pero no lo hicieron, precisamente, porque no estaban dadas las condiciones. Durante mucho tiempo trabajamos con el Gobierno, el Congreso y los entes reguladores para cambiar esa realidad. Tras lograrlo hicimos un road show. Allí yo creo que hablé con más de mil inversionistas, tanto locales como extranjeros. Mi trabajo de todos los días era hacer un speech ante muchas personas.

Fue un negocio muy difícil. Bain creyó en mi visión, pero no creía en invertir en un país donde la aviación necesitaba fortalecerse significativamente para lo que era la visión de Arajet. Y mi plan era hacerlo con aviones de segundo uso, aviones de más o menos 14 años. Pero ellos condicionaron la inversión a que tuviésemos aviones nuevos porque de esa forma el fabricante tenía que establecerse en el país.

Eso fue lo que sucedió con Boeing, que nos acompaña con el mantenimiento de los aviones, los vuelos y otros temas técnicos. Están domiciliados en dominicana. Pero para que eso ocurra tienes que hacerles una compra. Por eso Arajet compra aviones de forma directa y el plan es llegar a 2028 con 45 aviones. Entonces Bain está pensando correcto: en hacer una inversión que le agregue valor al país y que sea sostenida en el tiempo. Así se convierte Arajet en la primera aerolínea que nace desde el primer avión traído de fábrica.

- ¿Y los Boeing gastan menos nafta además no?

-La diferencia es que nosotros tenemos una ventaja comparativa por tener la flota de aviones más joven de América Latina . Esto es increíble y se ve en el día a día de las operaciones. Por ejemplo, hoy día estamos quemando alrededor de 2 mil kilos de combustible por hora.

- Hablamos recién de la importancia de ser socios estratégicos con República Dominicana. ¿Cuán importante es que el vuelo sea directo Santo Domingo y no a Punta Cana para estimular la economía de la economía y el turismo de la capital del país?

- El impacto en la economía de Santo Domingo ha sido evidente. La ocupación de habitaciones ha subido muchísimo desde que surgió Arajet y el mismo efecto positivo se vio en los restaurantes. Esto es palpable. El clúster turístico de Santo Domingo apoya a Arajet porque ha sido rápido el impacto en su gremio. También es importante destacar que damos oxígeno a otras áreas como Boca Chica e incluso tenemos la conexión con colectivo a Punta Cana. Como el objetivo principal era para la diáspora, entonces tienes que estar en la capital. Tienes que crear el hub en la capital.

Víctor Pacheco Méndez, CEO de Arajet. Gentileza

-¿Cuál es el principal reto?

-Uno de los principales retos que tenemos es que el crecimiento está planificado y el aeropuerto de Santo Domingo tiene que lograr crecer la infraestructura al ritmo de crecimiento de Arajet

-¿Lo están logrando? ¿Está acompañando ese crecimiento?

- Yo te diría que sí, pero es un reto meter en un aeropuerto 500 mil pasajeros más. Y otro punto que casi no se ve es que los competidores de la región, al ver lo que se ha propuesto Arajet, te meten mucha capacidad. Muchas aerolíneas han anunciado nuevas frecuencias para tratar de hacer competencia. Entonces el aeropuerto ha crecido no solamente por el tráfico que le damos sino también por los competidores. Al final eso crea retos para el aeropuerto. Hoy día está controlado. Estamos operando sin situaciones anormales y consideramos muy positivo el anuncio que han hecho de crear una nueva terminal. Es necesario para que podamos tener una base grande en Santo Domingo.

-Entonces los dos pilares para lograr un mayor crecimiento son la apertura de las rutas de Estados Unidos y el crecimiento del aeropuerto.

-Correcto.