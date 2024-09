Luis Caputo desafió a los intendentes que lo criticaron por prohibir el cobro de tasas municipales en los servicios públicos

Escuchar

Tras confirmar el martes que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, hoy respondió a las críticas de los intendentes que se expresaron en desacuerdo con la medida del gobierno de Javier Milei. En un video que compartió en la red social X, sostuvo que el objetivo detrás de la resolución es “defender la transparencia” y desafió a los jefes comunales para que “sean ellos los que den la cara”.

“Quería aprovechar este momento para hacer una aclaración con respecto a la resolución que sacamos ayer sobre las tasas municipales. Ha habido muchas quejas de intendentes, obviamente kirchneristas” , plantea Caputo al empezar el video, en clara alusión a los reproches públicos de Mayra Mendoza (Quilmes) y Julio Zamora (Tigre). “Algunos diarios titularon incluso sobre una guerra contra los municipios. Nada más alejado de la realidad que eso”, puntualizó el ministro.

Y explicó: “Para que la gente entienda, la Justicia establece que, para que los municipios cobren una tasa municipal, tiene que haber una contraprestación, un servicio asociado. Ellos tienen la facultad de hacerlo y el Gobierno y el Estado nacional no les ha restringido esto. Lo que nosotros, en aras de transparencia, dijimos ayer [por el martes] que no se puede poner esas tasas dentro de lo que es el cobro de los servicios públicos”.

El Ministro de Economía @LuisCaputoAr sobre la resolución vinculada al cobro de tasas municipales: "Estamos defendiendo la transparencia y a los ciudadanos".

“El ciudadano del municipio que sea, como La Matanza o Lanús, cuando paga la tarifa de luz o va a cargar nafta en la estación de servicio, no sabe que en realidad ese aumento no viene del gobierno nacional, sino de los intendentes, de su propio municipio. Estamos defendiendo la transparencia y al ciudadano también porque, por supuesto, los aumentos que estamos viendo en las tasas municipales, probablemente no tienen una jurisdicción asociada atrás”, ahondó a continuación.

Y cerró: “Nosotros no queremos ser parte de esto. Queremos que le quede bien claro a los vecinos que estas subas no son ocasionadas por el gobierno nacional, sino por los propios intendentes. Queremos que los intendentes les expliquen por qué lo hacen, cuál es la justificación y que ellos sean los que den la cara”.

El anuncio de Caputo en redes sociales y su posterior ratificación en el Boletín Oficial

A través de la misma plataforma, el ministro había anunciado ayer: “Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.

En dicha publicación, mostró un ejemplo. Adjuntó una foto de una factura de luz de un municipio bonaerense. Allí se ven dos listas de ítems con sus respectivos precios. Una de ellas contiene el detalle del gasto de luz, la cobertura de subsidios e impuestos nacionales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La sumatoria asciende a $12.838,19.

En una segunda columna, se incluyen servicios públicos tales como “obras sanitarias”, tasa de seguridad e higiene, un cobro derivado de ordenanzas municipales, aportes a una cooperativa del Hospital de Mar de Ajó y a bomberos voluntarios. Es decir, son pagos que no están vinculados al servicio eléctrico. Todos esos ítems suman $11.109,14. Sumando las dos columnas, la factura que mostró Caputo tenía un precio total de $23.947,33. El ministro remarcó en la imagen esta segunda lista para mostrar que esos serían los pagos que, a partir de la decisión del Gobierno, ya no podrán incluirse en las boletas de servicios.









Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y…

La medida fue más tarde ratificada en el Boletín Oficial, mediante la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, que dirige Pablo Lavigne. En su artículo primero dicta: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N.º 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

Además, la resolución considera que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios “deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario su derecho a reclamar una indemnización si le son facturadas sumas indebidas”. “Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información fehaciente y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, asegura.

La reacción de los jefes comunales: “Ahoga a los municipios”

Ninguno de los intendentes del conurbano consultados por LA NACION el martes se mostró sorprendido por el anuncio de Caputo. “Ya nos sacaron las obras, nos cortaron los fondos, casi no tenemos ‘los palitos’ [el cobro a los prestadores de cable e Internet que utilizan los postes] y amenazan con los registros del automotor”, enumeraron desde un municipio del norte del conurbano, para graficar la seguidilla de malas noticias que recibieron desde el gobierno libertario.

“El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes, sino a los vecinos de cada distrito“, publicó Mayra Mendoza (Quilmes) en la red social X. Otro intendente estimó un “apagón” de $5000 millones en su presupuesto si el anuncio de Caputo prospera. Otros dos proyectaron un impacto de entre el 3 y el 7% de sus ingresos. Claro está, si la resolución supera el filtro judicial.









Un dato: las tasas que se cobran en las boletas están por convenio hace…

Un jefe comunal peronista agregó a esta lista el imperio de la ley 10.740, que es la que habilita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a percibir la tasa de alumbrado público en las boletas de luz. Lo mismo sucede en otros distritos, donde advierten que una resolución de una secretaría no puede avanzar contra una ley.

“La Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. No hay caso... la inflación sigue dando 4... y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población. No son los municipios... es el ajuste contra trabajadores y jubilados”, afirmó Julio Zamora, intendente de Tigre.



No hay caso... la inflacion sigue dando 4.. y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el…

