Videopodcast: cómo hacer rendir la plata hoy y cinco claves para invertir mejor

Del ahorro tradicional a las estrategias de inversión, qué hacer con los pesos y los dólares, cómo administrar la liquidez y por qué diversificar se volvió fundamental; una serie de episodios junto a Marcelo Otermin, Responsable de ICBC Investments, para entender cómo tomar decisiones financieras más inteligentes

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En esta serie de cinco episodios, Marcelo Otermin explica de manera simple y directa cómo pasar de ahorrar a invertir, qué alternativas existen para hacer rendir el dinero del día a día, cómo gestionar los dólares y por qué la diversificación es una de las claves para construir una estrategia sólida en un contexto económico cada vez más desafiante.

Episodio 1: De ahorrar a invertir: cómo hacer que tu plata crezca

¿Ahorrar alcanza hoy? En este episodio, Otermin, explica por qué invertir se volvió clave para que la plata no pierda valor. De forma simple y directa: cómo pasar de guardar tu dinero a hacerlo crecer y tomar mejores decisiones en un contexto cambiante.

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Episodio 2: Qué hacer con la plata del día a día: claves para que no pierda valor

En este episodio, Otermin, explica cómo invertir los ingresos mensuales con alternativas simples que permiten generar rendimiento sin renunciar a la liquidez.

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Episodio 3: Diversificar la cartera: la estrategia para equilibrar rendimiento

En este episodio, Otermin destaca la importancia de combinar instrumentos para construir una estrategia sólida; desde fondos de liquidez inmediata hasta acciones, cómo se integran las distintas opciones disponible.

Episodio 4: Invertir con horizonte: el rol del tiempo en hacer crecer tu dinero

En un contexto de alta volatilidad, Otermin, Responsable de ICBC Investments sostiene que las decisiones más sólidas no se construyen en el corto plazo; en este cuarto episodio claves para diseñar una estrategia que combine plazo, riesgo y liquidez

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Episodio 5: Dólares que trabajan; por qué guardarlos ya no alcanza y cómo hacerlos rendir

El hábito de ahorrar en dólares sigue vigente, pero por sí solo ya no alcanza para preservar el valor en el tiempo. ¿Qué alternativas existen para quienes buscan mantener seguridad y, al mismo tiempo, generar rendimiento? En este episodio Marcelo Otermin, recomienda alternativas.

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