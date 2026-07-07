Vacunos: comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9045 animales, descargados de 251 camiones. Los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 5,41%, al pasar de 3499,658 a 3688,934 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,27%, tras variar de 4154,061 a 4165,135 pesos por kilo.

Los novillos, con 1725 cabezas, representaron el 19,12% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 433 kg; $4700 con 469 kg, y $4600 por 5 lotes de 438 a 497 kg. Por las mejores vacas se pagó $4350 con 440 kg; $4300 con 437 y con 451 kg, y $3600 con 548 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 301 kg; $5120 con 384 kg, $5000 con 393 y con 399 kg y en vaquillonas, $5450 con 298 y con 303 kg; $4900 con 351 y con 363 kg, y $4600 con 409 kg.

En detalle, el Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3688,934, mientras que el peso promedio general resultó de 444 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4165,135. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4165,139. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4266,993. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1725 novillos; 2074 novillitos; 1798 vaquillonas; 2597 vacas; 543 conservas, y 285 toros

Asoc. de Coop. Argentinas: (271) Asoc. de Cooperativas n. 58, 442 kg a $4600; nt. 24, 441 a 4600; 16, 423 a 4800; Burgardt v. 17, 502 a 2800; 16, 491 a 2900; Cooperativa La Ganadera nt. 20, 428 a 4600; 20, 383 a 4980; Giago vq. 15, 341 a 4900. Balcarce y Cía. SRL: (29) Carballo v. 15, 480 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (980) Abaljer v. 30, 542 a 3300; Agro Semina vq. 57, 324 a 5200; Agropecuaria La Silvia v. 24, 481 a 3100; Araneo nt. 23, 428 a 4600; Barbero nt. 43, 399 a 5000; Consalvi nt. 23, 301 a 5500; vq. 117, 276 a 5400; El Porvenir v. 33, 492 a 3350; Ambrosino e Hijos nt. 65, 404 a 4650; vq. 65, 382 a 4350; Grupo D y V nt. 17, 382 a 4800; vq. 42, 346 a 4700; La Palencia Agropecuaria n. 16, 452 a 4300; Lombardi nt. 54, 421 a 4700; López nt. 17, 399 a 4700; Matteucci vq. 29, 427 a 3050; Montanari v. 15, 462 a 3000; Arbelbide n. 15, 448 a 4400; vq. 22, 403 a 4100; Baratcabal vq. 30, 320 a 2200.

Brandemann Consignataria SRL: (249) El 23 v. 30, 500 a 3000; El Mate de Ameghino nt. 20, 370 a 4200. Campos y Ganados SA: (115) Adamini n. 24, 454 a 4550; Maylukol v. 18, 763 a 3000. Casa Massola SA: (33) Selvaggi n. 26, 522 a 2600. Casa Usandizaga SA: (79) Del Tejo Lopetegui nt. 16, 465 a 4100. Colombo y Colombo SA: (197) Adm. de Campos La Colina vq. 20, 364 a 1800; Agrofarm nt. 24, 350 a 5200; Falco vq. 16, 345 a 4900; 15, 312 a 5250; 16, 288 a 5400; Suc. Biancotti n. 31, 640 a 3800. Colombo y Magliano SA: (476) Andre v. 16, 559 a 2420; Bravo vq. 17, 388 a 4200; 15, 377 a 4650; 18, 341 a 5000; Cimero vq. 45, 297 a 4950; 45, 298 a 5450; Golpe de Agua vq. 17, 429 a 4400; Isatis nt. 15, 363 a 4550; Lovizio vq. 16, 389 a 4000; 15, 409 a 4600; Viejo Adolfo vq. 32, 425 a 4200. Consignataria Blanes SRL: (98) García vq. 47, 332 a 5000.

Consignataria Melicurá SA: (379) Algon v. 27, 542 a 3300; Cardaci vq. 15, 333 a 4900; 17, 316 a 5000; El Broquel nt. 47, 352 a 4300; Estab. Los Manantiales n. 20, 465 a 4500; Isenhofer n. 20, 553 a 4000; Kaitaka Murmur v. 18, 511 a 2600; La Guarida del Zorro n. 30, 517 a 4000; Trasinco n. 19, 435 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (228) Aguaribay nt. 30, 442 a 4500; vq. 15, 362 a 4600; Arancet nt. 35, 377 a 5100; Carclase n. 31, 506 a 3550; 15, 485 a 3600; vq. 15, 373 a 3750; Estab. Tatay v. 19, 658 a 2400.

Dotras, Ganly SRL: (259) Bastanchuri nt. 32, 394 a 3300; Est. San Javier de Rauch n. 84, 452 a 4100; Ganadera Mapa n. 40, 469 a 4500; Gaviña n. 38, 497 a 4600; Portu v. 16, 476 a 2700. Ferias Agroazul SA: (124) Andre Lavalle n. 20, 460 a 4000; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 81, 361 a 4700. Gahan y Cía. SA: (131) Est. San Javier de Rauch nt. 16, 420 a 3700. Ganadera Salliqueló SA: (130) Ártica vq. 34, 401 a 3700; Hijos de Bruno nt. 18, 405 a 4700. Gananor Pujol SA: (130) Ustariz v. 15, 503 a 2900. Goenaga Biaus SRL: (71) Malaga n. 15, 470 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (166) Dos de Agosto vq. 15, 392 a 3800; Haras El Bagual Agrop. v. 17, 477 a 3300; Mammoliti v. 16, 452 a 3400; Mayoral n. 24, 519 a 4500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (71) Los Yuyos nt. 26, 386 a 4100; Mugnaga vq. 17, 380 a 2300; v. 16, 438 a 2500.

Hourcade Albelo y Cía. SA: (155) Larregain vq. 23, 469 a 3200; González vq. 33, 423 a 3300; 16, 394 a 3600; 17, 386 a 3700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (119) Elettra e Hijos vq. 15, 405 a 4400; 22, 375 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (112) Delahaye n. 38, 484 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (63) Ciurlandi v. 30, 482 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (92) Campo y Producción nt. 19, 417 a 4700; Palau Hnos. n. 17, 474 a 4500. Llorente-Durañona SA: (36) Bormida v. 34, 443 a 3300. Madelan SA: (208) Agrop. El Grillo nt. 21, 334 a 4900; Asoc. Coop. de la Estac. n. 15, 441 a 4550; Goti y Rocca v. 15, 463 a 2450; 46, 501 a 2500; Portela n. 27, 464 a 4000. Martín G. Lalor SA: (451) Azumendi Agrícola Ganadera n. 27, 474 a 4600; nt. 21, 431 a 4600; Da-Nes vq. 29, 444 a 4300; 15, 415 a 4500; nt. 27, 332 a 5300; vq. 25, 304 a 5450; El Combate nt. 47, 337 a 5300; 90, 313 a 5400; Morrone vq. 20, 419 a 2770; Polo nt. 26, 372 a 3860; Suc. Ignisci vq. 19, 389 a 2570. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (262) Arotcarena nt. 16, 428 a 4000; 16, 359 a 4500; vq. 19, 309 a 4700; La Fe n. 15, 436 a 4600; nt. 15, 425 a 4650; 15, 415 a 4700; Tenonde n. 56, 450 a 4500.

Monasterio Tattersall SA: (923) 16 de Enero vq. 16, 414 a 4400; Bonvini vq. 22, 385 a 4500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 15, 369 a 4920; Exportlan n. 26, 480 a 4000; Ganadera Don Aurelio vq. 21, 375 a 2100; Heim nt. 17, 399 a 4700; 19, 348 a 5100; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 32, 465 a 4720; 18, 442 a 4780; Las Tacuaras vq. 20, 423 a 3500; Mónaco vq. 18, 310 a 5370; Martín n. 37, 512 a 4000; Marvic nt. 18, 370 a 5000; Maschio nt. 29, 417 a 4750; Sullivan n. 17, 480 a 4400; 16, 528 a 4350. Pedro Genta y Cía. SA: (95) Cook nt. 15, 421 a 4300; Nard vq. 15, 341 a 4400; 40, 308 a 4500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (557) Arata Queijeiro n. 20, 471 a 4600; Benedetti-Cerbino n. 45, 462 a 4670; Mathet e Hijos v. 16, 473 a 2800; Grassetti nt. 15, 434 a 4500; Iruanyak nt. 17, 433 a 4800; 50, 388 a 5000; Isasi n. 51, 474 a 4550; Los Ángeles n. 17, 464 a 4400; v. 23, 567 a 2570; 33, 664 a 2700; vq. 15, 440 a 4350; Monta v. 35, 549 a 2600; Sacfil nt. 16, 434 a 4600; 15, 432 a 4700; Safico v. 30, 593 a 3300; Tapalgro v. 15, 503 a 3000. Santamarina e Hijos SA: (55) Arabare tr. 19, 656 a 3000. Wallace Hermanos SA: (340) La Sara nt. 27, 426 a 4600; 15, 351 a 5200; Mogni nt. 38, 393 a 5000; Paturlanne n. 32, 454 a 4500; Pioli v. 21, 470 a 2800; 30, 530 a 3200; 15, 535 a 3300.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (96); Gogorza y Cía. SRL (78); Gregorio Aberasturi SRL (40); Lanusse-Santillán y Cía. SA (116); Nieva H. y Asociados SRL (36); S. L. Ledesma y Cía. SA (134); Umc SA (26).