Vacunos: comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 9045 cabezas, se pagó $5500 por novillitos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4165,135
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Este martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 9045 animales, descargados de 251 camiones. Los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 5,41%, al pasar de 3499,658 a 3688,934 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,27%, tras variar de 4154,061 a 4165,135 pesos por kilo.
Los novillos, con 1725 cabezas, representaron el 19,12% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 433 kg; $4700 con 469 kg, y $4600 por 5 lotes de 438 a 497 kg. Por las mejores vacas se pagó $4350 con 440 kg; $4300 con 437 y con 451 kg, y $3600 con 548 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 301 kg; $5120 con 384 kg, $5000 con 393 y con 399 kg y en vaquillonas, $5450 con 298 y con 303 kg; $4900 con 351 y con 363 kg, y $4600 con 409 kg.
En detalle, el Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3688,934, mientras que el peso promedio general resultó de 444 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4165,135. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4165,139. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4266,993. Base 15 cabezas.
Asoc. de Coop. Argentinas: (271) Asoc. de Cooperativas n. 58, 442 kg a $4600; nt. 24, 441 a 4600; 16, 423 a 4800; Burgardt v. 17, 502 a 2800; 16, 491 a 2900; Cooperativa La Ganadera nt. 20, 428 a 4600; 20, 383 a 4980; Giago vq. 15, 341 a 4900. Balcarce y Cía. SRL: (29) Carballo v. 15, 480 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (980) Abaljer v. 30, 542 a 3300; Agro Semina vq. 57, 324 a 5200; Agropecuaria La Silvia v. 24, 481 a 3100; Araneo nt. 23, 428 a 4600; Barbero nt. 43, 399 a 5000; Consalvi nt. 23, 301 a 5500; vq. 117, 276 a 5400; El Porvenir v. 33, 492 a 3350; Ambrosino e Hijos nt. 65, 404 a 4650; vq. 65, 382 a 4350; Grupo D y V nt. 17, 382 a 4800; vq. 42, 346 a 4700; La Palencia Agropecuaria n. 16, 452 a 4300; Lombardi nt. 54, 421 a 4700; López nt. 17, 399 a 4700; Matteucci vq. 29, 427 a 3050; Montanari v. 15, 462 a 3000; Arbelbide n. 15, 448 a 4400; vq. 22, 403 a 4100; Baratcabal vq. 30, 320 a 2200.
Brandemann Consignataria SRL: (249) El 23 v. 30, 500 a 3000; El Mate de Ameghino nt. 20, 370 a 4200. Campos y Ganados SA: (115) Adamini n. 24, 454 a 4550; Maylukol v. 18, 763 a 3000. Casa Massola SA: (33) Selvaggi n. 26, 522 a 2600. Casa Usandizaga SA: (79) Del Tejo Lopetegui nt. 16, 465 a 4100. Colombo y Colombo SA: (197) Adm. de Campos La Colina vq. 20, 364 a 1800; Agrofarm nt. 24, 350 a 5200; Falco vq. 16, 345 a 4900; 15, 312 a 5250; 16, 288 a 5400; Suc. Biancotti n. 31, 640 a 3800. Colombo y Magliano SA: (476) Andre v. 16, 559 a 2420; Bravo vq. 17, 388 a 4200; 15, 377 a 4650; 18, 341 a 5000; Cimero vq. 45, 297 a 4950; 45, 298 a 5450; Golpe de Agua vq. 17, 429 a 4400; Isatis nt. 15, 363 a 4550; Lovizio vq. 16, 389 a 4000; 15, 409 a 4600; Viejo Adolfo vq. 32, 425 a 4200. Consignataria Blanes SRL: (98) García vq. 47, 332 a 5000.
Consignataria Melicurá SA: (379) Algon v. 27, 542 a 3300; Cardaci vq. 15, 333 a 4900; 17, 316 a 5000; El Broquel nt. 47, 352 a 4300; Estab. Los Manantiales n. 20, 465 a 4500; Isenhofer n. 20, 553 a 4000; Kaitaka Murmur v. 18, 511 a 2600; La Guarida del Zorro n. 30, 517 a 4000; Trasinco n. 19, 435 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (228) Aguaribay nt. 30, 442 a 4500; vq. 15, 362 a 4600; Arancet nt. 35, 377 a 5100; Carclase n. 31, 506 a 3550; 15, 485 a 3600; vq. 15, 373 a 3750; Estab. Tatay v. 19, 658 a 2400.
Dotras, Ganly SRL: (259) Bastanchuri nt. 32, 394 a 3300; Est. San Javier de Rauch n. 84, 452 a 4100; Ganadera Mapa n. 40, 469 a 4500; Gaviña n. 38, 497 a 4600; Portu v. 16, 476 a 2700. Ferias Agroazul SA: (124) Andre Lavalle n. 20, 460 a 4000; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 81, 361 a 4700. Gahan y Cía. SA: (131) Est. San Javier de Rauch nt. 16, 420 a 3700. Ganadera Salliqueló SA: (130) Ártica vq. 34, 401 a 3700; Hijos de Bruno nt. 18, 405 a 4700. Gananor Pujol SA: (130) Ustariz v. 15, 503 a 2900. Goenaga Biaus SRL: (71) Malaga n. 15, 470 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (166) Dos de Agosto vq. 15, 392 a 3800; Haras El Bagual Agrop. v. 17, 477 a 3300; Mammoliti v. 16, 452 a 3400; Mayoral n. 24, 519 a 4500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (71) Los Yuyos nt. 26, 386 a 4100; Mugnaga vq. 17, 380 a 2300; v. 16, 438 a 2500.
Hourcade Albelo y Cía. SA: (155) Larregain vq. 23, 469 a 3200; González vq. 33, 423 a 3300; 16, 394 a 3600; 17, 386 a 3700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (119) Elettra e Hijos vq. 15, 405 a 4400; 22, 375 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (112) Delahaye n. 38, 484 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (63) Ciurlandi v. 30, 482 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (92) Campo y Producción nt. 19, 417 a 4700; Palau Hnos. n. 17, 474 a 4500. Llorente-Durañona SA: (36) Bormida v. 34, 443 a 3300. Madelan SA: (208) Agrop. El Grillo nt. 21, 334 a 4900; Asoc. Coop. de la Estac. n. 15, 441 a 4550; Goti y Rocca v. 15, 463 a 2450; 46, 501 a 2500; Portela n. 27, 464 a 4000. Martín G. Lalor SA: (451) Azumendi Agrícola Ganadera n. 27, 474 a 4600; nt. 21, 431 a 4600; Da-Nes vq. 29, 444 a 4300; 15, 415 a 4500; nt. 27, 332 a 5300; vq. 25, 304 a 5450; El Combate nt. 47, 337 a 5300; 90, 313 a 5400; Morrone vq. 20, 419 a 2770; Polo nt. 26, 372 a 3860; Suc. Ignisci vq. 19, 389 a 2570. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (262) Arotcarena nt. 16, 428 a 4000; 16, 359 a 4500; vq. 19, 309 a 4700; La Fe n. 15, 436 a 4600; nt. 15, 425 a 4650; 15, 415 a 4700; Tenonde n. 56, 450 a 4500.
Monasterio Tattersall SA: (923) 16 de Enero vq. 16, 414 a 4400; Bonvini vq. 22, 385 a 4500; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 15, 369 a 4920; Exportlan n. 26, 480 a 4000; Ganadera Don Aurelio vq. 21, 375 a 2100; Heim nt. 17, 399 a 4700; 19, 348 a 5100; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 32, 465 a 4720; 18, 442 a 4780; Las Tacuaras vq. 20, 423 a 3500; Mónaco vq. 18, 310 a 5370; Martín n. 37, 512 a 4000; Marvic nt. 18, 370 a 5000; Maschio nt. 29, 417 a 4750; Sullivan n. 17, 480 a 4400; 16, 528 a 4350. Pedro Genta y Cía. SA: (95) Cook nt. 15, 421 a 4300; Nard vq. 15, 341 a 4400; 40, 308 a 4500.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (557) Arata Queijeiro n. 20, 471 a 4600; Benedetti-Cerbino n. 45, 462 a 4670; Mathet e Hijos v. 16, 473 a 2800; Grassetti nt. 15, 434 a 4500; Iruanyak nt. 17, 433 a 4800; 50, 388 a 5000; Isasi n. 51, 474 a 4550; Los Ángeles n. 17, 464 a 4400; v. 23, 567 a 2570; 33, 664 a 2700; vq. 15, 440 a 4350; Monta v. 35, 549 a 2600; Sacfil nt. 16, 434 a 4600; 15, 432 a 4700; Safico v. 30, 593 a 3300; Tapalgro v. 15, 503 a 3000. Santamarina e Hijos SA: (55) Arabare tr. 19, 656 a 3000. Wallace Hermanos SA: (340) La Sara nt. 27, 426 a 4600; 15, 351 a 5200; Mogni nt. 38, 393 a 5000; Paturlanne n. 32, 454 a 4500; Pioli v. 21, 470 a 2800; 30, 530 a 3200; 15, 535 a 3300.
Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (96); Gogorza y Cía. SRL (78); Gregorio Aberasturi SRL (40); Lanusse-Santillán y Cía. SA (116); Nieva H. y Asociados SRL (36); S. L. Ledesma y Cía. SA (134); Umc SA (26).
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