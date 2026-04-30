Vista espera un aumento en su producción en Vaca Muerta en 2026 y prepara una solicitud de ingreso al RIGI

La petrolera Vista Energy actualizó sus proyecciones para 2026 y anticipó un mayor crecimiento de su producción en Vaca Muerta, en un contexto de mejora operativa y una visión más constructiva sobre los precios internacionales del crudo. Además, confirmó que avanza en la preparación de su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), en línea con el renovado interés del sector por el esquema.

Durante el call con inversores, el presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, señaló que la empresa elevará su proyección de producción anual desde los 140.000 barriles equivalentes por día (boe/d) a 143.000 boe/d. El ajuste implica sumar más de un millón de barriles equivalentes adicionales en el año, con foco en exportaciones. La revisión se apoya en el avance de la campaña de perforación —con 23 pozos conectados en lo que va del año— y en mejoras en la productividad de sus activos.

El desempeño del primer trimestre reforzó ese escenario. Entre enero y marzo, Vista informó que alcanzó una producción total de 134.741 boe/d, un 67% más que en igual período de 2025, impulsada por la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica y por nuevos desarrollos en áreas operadas. La producción de petróleo promedió 116.655 barriles diarios, con un salto interanual del 68%.

En términos financieros, los ingresos ascendieron a US$694,3 millones (+58% interanual), mientras que el EBITDA ajustado llegó a US$450,8 millones (+64%), con un margen del 65%. La compañía también mostró mejoras en eficiencia: el costo de extracción bajó a US$4,3 por barril equivalente y los gastos comerciales se redujeron 41% interanual. Las exportaciones continuaron ganando peso y representaron el 64% de los ingresos totales del período.

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy

En este contexto, Vista confirmó que trabaja en su presentación al RIGI para dos bloques de desarrollo futuro: Águila Mora y Bandurria Norte.

“Estamos preparando la documentación y planeamos presentarla hacia el final del segundo trimestre”, dijo Galuccio. Según explicó, el régimen tiene un impacto “muy positivo” en la tasa de retorno de estos proyectos, lo que permitiría acelerar inversiones que, sin esos incentivos, quedarían postergadas hasta cerca de 2030.

El ejecutivo también mencionó que, tras el cierre de la operación con Equinor, la compañía tendrá mayor claridad sobre el potencial de Bajo del Toro, un bloque que podría sumarse más adelante al esquema, aunque su eventual solicitud dependerá de su operador, YPF.

La decisión de avanzar con el RIGI se da en un momento de fuerte dinamismo en el sector. En las últimas semanas, varias compañías presentaron o preparan proyectos para adherirse al régimen. Pluspetrol solicitó su ingreso con una inversión estimada en US$12.000 millones para desarrollar el bloque Bajo del Choique–La Invernada, mientras que Tecpetrol hizo lo propio con un proyecto de US$2400 millones en Los Toldos II Este. A su vez, Pampa Energía también se sumó a la carrera con un anuncio de US$4500 millones para el desarrollo del área Rincón de Aranda.