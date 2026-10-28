Vista invirtió más de US$2300 millones en Vaca Muerta y aumentó su producción un 33%

Vista reportó que en los últimos doce meses desembolsó inversiones por más de US$2300 millones, lo que generó un salto en su nivel de actividad, de exportaciones de crudo y una producción histórica.

En el tercer trimestre del año, la empresa registró una producción inédita de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que representa un alza del 33% en comparación con el mismo período de 2025.

Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy Gentileza

En el desglose, la producción exclusiva de petróleo promedió los 147.100 barriles diarios (un salto interanual del 34%), mientras que el segmento del gas tuvo un crecimiento del 29%.

Según la firma, las cifras la consolidan como el “mayor productor independiente de petróleo de la Argentina y el principal exportador de crudo del país”, y corresponde a la aceleración de su plan de inversiones.

Es que en estos tres meses, la compañía desembolsó US$460 millones para conectar 25 nuevos pozos, por lo que alcanzó un ritmo operativo “equivalente a 100 pozos anuales”.

Durante los últimos 12 meses, la inversión total de Vista incluyó también la adquisición de los activos de Equinor y la puesta en marcha de 91 pozos.

De cara al cierre del año, en la empresa señalaron que estos indicadores “reflejan el avance del programa de desarrollo de Vista, sustentado en el crecimiento de la producción, la productividad de los nuevos pozos y la disciplina de costos”.

De esta manera, Vista remarcó que “mantiene su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026”.

Suba de exportaciones

El aumento en la producción tuvo un correlato en el mercado externo. Durante el tercer trimestre, Vista exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, un salto del 56% interanual. Es así que el 73% de todo el crudo comercializado por la empresa se destinó a las exportaciones, lo que generó ingresos por US$935 millones en ese período.

Vista registró una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día Gentileza

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el saldo exportador superó los 25 millones de barriles, lo que se tradujo en un ingreso de divisas superior a los 2000 millones de dólares.

Balance financiero en verde

Los números del trimestre reflejan un balance positivo para la operadora. Sus ingresos totales treparon a US$1234 millones, una mejora del 75% frente al mismo período del año anterior. La escalada se explica por el mayor volumen de extracción y los mejores precios del crudo.

Por su parte, el Ebitda ajustado —uno de los indicadores clave de rentabilidad— ascendió a US$841 millones, lo que marca un crecimiento interanual del 78% y logra un margen del 68%, un punto porcentual por encima del registrado hace un año.

Vista justifica el aumento en sus ingresos por el mayor volumen de extracción y mejores precios del crudo Gentileza

La utilidad neta se ubicó en los US$293 millones y la firma logró generar un flujo de caja libre de US$334 millones, fuertemente apalancado por el repunte del Ebitda. Respecto de la eficiencia operativa, un factor crítico en el shale, el lifting cost (costo de extracción), se mantuvo competitivo al ubicarse en US$4,7 por barril equivalente de petróleo.