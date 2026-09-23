Volvieron a caer las ventas de supermercados y autoservicios

En un contexto en el que el consumo masivo no logra repuntar, las ventas de los supermercados volvieron a caer en julio y siguen sin poder recuperar el terreno perdido durante el primer semestre.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registraron una baja de 2,1% respecto de igual mes de 2025, con lo que encadenan siete meses de números negativos y acumulan en el año un retroceso de 2,7%. De enero a julio, según el Indec, las caídas respectivas fueron de -1,2%; -3,1%; -5,1%; -3,7%; -0,7%; -3,1% y -2,1%.

El resultado también fue negativo en la comparación con junio: la serie desestacionalizada mostró una disminución de 0,7%. Se trata de la segunda caída mensual seguida, luego del descenso de 1,3% registrado en junio. La mejora que habían exhibido los supermercados en abril y mayo, por lo tanto, no se sostuvo en los dos meses siguientes.

Otra cara del mismo fenómeno la ofrecen los números a precios corrientes. La facturación de los supermercados alcanzó los 2.591.042 millones de pesos corrientes, un aumento de 25,8% interanual en términos nominales. Entre los grupos de artículos, carnes registró la mayor suba nominal, con 39,5%, seguida por verdulería y frutería, con 30,6%, y bebidas, con 27,7%. Indumentaria, calzado y textiles para el hogar quedaron muy por detrás, con apenas 8,5%.

En los autoservicios mayoristas, si bien las ventas a precios constantes mejoraron 1,2% respecto de junio en la serie desestacionalizada, cayeron 1,1% en la comparación interanual. El acumulado del año registra una baja de 2,7%. Es el sexto mes consecutivo de caída interanual, después de un breve respiro en diciembre y enero que había cortado una racha negativa de once meses.

Los mayoristas facturaron $401.070 millones a precios corrientes, un 26,3% más que en julio del año pasado. El ticket promedio llegó a $47.535, con un aumento nominal de 31,8%. El informe oficial también registró 12.915 personas ocupadas en el sector, una baja interanual de 7,3%. En los supermercados, el personal ocupado fue de 95.383 personas, 4,6% menos que un año atrás.

Los datos que ya se conocen sobre lo que ocurrió con el consumo en agosto no ofrecen tampoco buenas perspectivas. Según el último informe de la consultora especializada Scentia, las ventas medidas en volumen cayeron ese mes 1,5% frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 0,7% respecto de julio. De esta manera, se acumuló una contracción de 2,7% en los primeros ocho meses del año.

En el análisis de cada canal, se observa que los supermercados de cadena encabezaron las bajas de agosto, con una caída interanual del 3,3%. A continuación se ubicaron los mayoristas, con un retroceso del 1,8%; los quioscos y comercios tradicionales, con una disminución del 1,5%; y los autoservicios independientes, con una baja del 1,3%.

Hay que considerar que Scentia hace su análisis sobre volúmenes reales –kilos, litros y unidades–, mientras que el Indec lo hace desestacionalizado a precios constantes. Otra diferencia es que la consultora mide consumo masivo empaquetado –alimentos, bebidas, higiene y cosmética, todo con código de barras de origen–, mientras que el organismo oficial toma todos los rubros –además de lo básico, incluye bazar, textil, electro, entre otros–.

Esta vez, la excepción entre los tres relevamientos del Indec fueron los centros de compras. Sus ventas a precios constantes crecieron 1,9% interanual en julio y avanzaron 0,5% respecto de junio. Sin embargo, al igual que ocurre con los autoservicios, la mejora del mes no alcanzó para revertir el resultado del año, ya que, entre enero y julio, las ventas acumularon una caída de 2%.

En este caso, las variaciones mensuales también vienen mostrando oscilaciones marcadas. Los shoppings habían registrado una suba interanual de 11,9% en mayo, seguida por una caída de 5% en junio. El crecimiento de julio volvió a colocar la comparación anual en terreno positivo, aunque con una magnitud menor que la observada dos meses antes.

La facturación de los centros de compras fue de 707.774 millones de pesos corrientes, con un incremento nominal de 23,0%. Por región, la Ciudad de Buenos Aires concentró el 29,5% de las ventas con una suba de 26%, y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, el 32,4% con 23,9%. Por rubro, amoblamientos, decoración y textiles para el hogar lideró con un alza de 51,7%, mientras electrónicos, electrodomésticos y computación apenas se movió, con 1,6%.