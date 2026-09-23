Acuerdo de financiamiento con EE.UU. para inversiones en infraestructura: Quirno dio detalles del mecanismo

NUEVA YORK.- El Gobierno se encamina este miércoles a anunciar junto con la administración de Donald Trump un megapaquete de financiamiento por unos US$7000 millones solo para 2027 con el fin de desarrollar obras de infraestructura en la Argentina para acelerar las exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía, en un evento en el consulado argentino en Nueva York que contará con la participación del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.

Consultado anoche por varios medios argentinos, entre ellos LA NACION, sobre los alcances del proyecto, Quirno evitó revelar los montos -que se anunciarán por la noche noche, dijo- y dio algunos detalles del mecanismo de financiamiento del plan, que servirá para “profundizar la relación estratégica en cuanto proyectos de infraestructura y de energía” en la Argentina.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, en Nueva York BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Según adelantó LA NACION, el caso testigo será el proyecto de gas natural licuado (GNL) que encabeza YPF y cuyo crédito fue negociado en Washington durante las últimas semanas. La petrolera apunta a conseguir unos US$6000 millones apalancados, en parte, por el EXIM Bank, la agencia oficial de crédito a la exportación del gobierno norteamericano.

Quirno, que confirmó la presencia de la directora comercial de EXIM Bank, Sarah Whitten, en el evento en el consulado, señaló que esa agencia financia a empresas norteamericanas y que “por lo general ese tipo de bancos lo que hacen también es cobertura de riesgos a las empresas para que tengan acceso a ese financiamiento”.

“Esto se da en el marco de proyectos de infraestructura que sirven para potenciar la relación entre Estados Unidos y la Argentina”, señaló el canciller.

La Casa Rosada tiene en la administración Trump a su principal aliado internacional, mientras que el líder republicano considera al presidente Javier Milei uno de sus principales socios en la región.

Javier Milei escucha a Donald Trump en la sede de la ONU en Nueva York Guillermo Idiart

El esquema no consistiría en un único préstamo ni en un desembolso inmediato y también implicará mayor oferta de divisas para un año electoral. Contemplará diferentes instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses, principalmente el EXIM Bank.

“En un punto el EXIM Bank está financiando una empresa privada. Es para un proyecto de infraestructura y energía muy importante de la Argentina”, señaló Quirno al ser consultado sobre si habrá aportes de capitales privados.

También mencionó que “hay bancos estadounidenses en el proyecto”, pero que “no es parte del anuncio” de este miércoles.

Según adelantó LA NACION, podrían incluirse créditos, garantías y seguros para respaldar proyectos considerados estratégicos por Estados Unidos y facilitar, a partir de ese apoyo oficial, la participación de bancos e inversores privados.

Del evento que tendrá lugar por la noche en el consulado, previsto para las 19 (hora local, las 20 en la Argentina), también participará la directora de políticas de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés), Caroline Vik, que también está involucrada en el anuncio.

La DFC, que actúa como brazo financiero internacional de Estados Unidos, aparece como una pieza central para respaldar iniciativas de minerales críticos y fortalecer cadenas de abastecimiento consideradas sensibles por Washington.

La provisión de energía, por caso, es un tema central en la agenda de la Casa Blanca en medio de los problemas de abastecimiento de gas y petróleo y la suba de precios de la energía que disparó la guerra en Medio Oriente.

El caso testigo de las nuevas herramientas a anunciarse este miércoles sería Argentina LNG, el megaproyecto encabezado por YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la compañía emiratí Adnoc.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, estará presente en el anuncio, junto con el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, y los embajadores Alec Oxenford y Peter Lamelas.

Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín Santiago Filipuzzi

En el Gobierno y en la petrolera esperan que el EXIM Bank pueda incorporarse a la estructura financiera de la iniciativa, aunque el monto y las condiciones de su participación todavía formaban parte de las conversaciones.

El proyecto prevé transportar el gas de Vaca Muerta desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, donde será procesado y convertido en GNL para su exportación.

Las dos primeras unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y podrían generar ventas al exterior cercanas a los US$10.000 millones por año durante dos décadas.

Por otra parte, al ser consultado sobre si la idea del proyecto también es facilitar el comercio de minerales críticos, el canciller argentino dijo que “esto lo que hace es de alguna manera efectivizar en un proyecto el interés de empresas norteamericanas de participar”.

El 4 de febrero pasado, en el marco de la cumbre global sobre minerales críticos convocada por el gobierno de Trump en Washington, que contó con la presencia de Quirno, la Argentina y Estados Unidos ratificaron su asociación estratégica al suscribir un “instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento” de esos materiales, cruciales para distintos sectores estratégicos.

Antes de rubricar el pacto en la sede del Departamento de Estado, su secretario, Marco Rubio, había afirmado ante una consulta de LA NACION que la “Argentina desempeñará un rol clave para el mundo” en el mercado de minerales críticos, por tener amplias reservas.

En ese sentido -en un mensaje que dio este martes a los líderes de 14 países aliados de Estados Unidos en la región agrupados en el Escudo de las Américas, entre ellos Milei-, Trump les pidió que “ayuden a proteger la inmensa riqueza natural” de América Latina.

El presidente Donald Trump, en la sesión del Escudo de las Américas, en Nueva York Julia Demaree Nikhinson - AP

“Ustedes poseen una riqueza natural enorme, probablemente tengan la mayor riqueza natural del mundo, y no deben permitir que potencias extranjeras hostiles se apoderen de ella. No podemos permitir que eso suceda”, dijo el presidente norteamericano.

“Los recursos de América deben pertenecer siempre a los pueblos del continente. Estados Unidos está deseoso de trabajar con ustedes para alcanzar este objetivo y fortalecer a todas nuestras naciones”, añadió Trump.

En tanto, en junio pasado la Argentina se sumó a la iniciativa Pax Silica, lanzada en diciembre pasado por Estados Unidos con el objetivo de asegurar con socios estratégicos cadenas de suministro de Inteligencia Artificial (IA) ante la creciente influencia china.

En ese momento, Quirno dijo que la iniciativa le permitiría a la Argentina “participar de esfuerzos conjuntos para concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en todos los niveles de la cadena de suministro global de IA”.