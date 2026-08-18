YPF habilitó la compra de acciones desde su app: cómo funciona la operatoria

Aquellos que quieran invertir en la principal petrolera del país ahora tienen una nueva alternativa. YPF puso en marcha una función que permite a los usuarios de su App YPF comprar y vender sus acciones de manera directa. Se trata de la misma plataforma que los conductores usan a diario para pagar y gestionar servicios en las estaciones.

“Con esta nueva funcionalidad, YPF se convierte en la primera compañía del mundo en permitir la compra y venta de sus propias acciones desde su propia aplicación”, destacó la empresa en un comunicado y sumó que la iniciativa pretende ampliar y facilitar la posibilidad de ser accionista a sus clientes.

La operatoria se puede realizar durante el horario habitual de la rueda financiera y prescinde de los trámites de apertura en una sociedad de bolsa (ALyC): la habilitación de la cuenta de custodia se realiza de manera remota, inmediata y bajo validación de identidad digital dentro del ecosistema financiero de la app.

La nueva opción es posible por una alianza estratégica entre YPF y el Banco Santander. “Primero fue la posibilidad de remunerar los saldos y ahora se incorpora la opción de invertir en acciones”, detalló la petrolera. De esta manera, “App YPF consolida una propuesta que permite ‘Fondear, Remunerar e Invertir’ desde un mismo lugar, de manera simple y segura”.

El split y una acción “por lo que sale un café”

El lanzamiento de la nueva función representa el cierre operativo de un proceso que tuvo su primer paso el 3 de agosto pasado, cuando YPF ejecutó un fraccionamiento de acciones (split) con una relación de 10 a 1.

Hasta esa fecha, el título de la compañía bajo control estatal era el más caro de todo el panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: cotizaba a $82.900 por unidad, lo cual limitaba la participación del público minorista en comparación con otras firmas del sector como Vista Energy (en torno a los $35.900) o Pampa Energía (alrededor de los $5.470).

Con la división de acciones, los tenedores recibieron nueve acciones adicionales por cada una que poseían sin alterar el valor total de sus carteras ni su proporción en el capital social. En las pantallas bursátiles, el precio unitario se reacomodó automáticamente a la zona de los $8.155, precio que ahora permite adquirir títulos de YPF “por lo que sale un café”.

En Wall Street, en tanto, el American Depositary Receipt (ADR) no sufrió modificaciones y absorbió el nuevo ratio de 10 acciones locales por cada certificado neoyorquino.

Paso a paso, cómo se compran acciones en la App YPF

El proceso de compra de títulos de la petrolera fue diseñado al estilo de una billetera virtual: