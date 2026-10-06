Invirtieron US$5500 y en seis meses pasaron a facturar US$115.000 con un ranking de toros

CÓRDOBA.- La transformación digital ya es parte del campo argentino. En ese mercado se instala Bulltrack, una plataforma argentina que procesa información genómica y la transforma en rankings que permiten comparar animales y tomar decisiones de producción en ganadería.

Los hermanos Santiago y Benjamín Scanlan son los impulsores. Santiago lleva 12 años desarrollando aplicaciones para empresas de Estados Unidos, mientras que la familia de ambos acumula tres décadas vinculada al campo en Carmen de Areco.

“Muchas veces el productor elige toros y vacas a ojo, pero hay características que no se pueden ver mirando al animal. La genética permite conocer información vinculada, por ejemplo, con la eficiencia de conversión, la facilidad de parto o determinadas características de la carne”, explica Santiago Scanlan.

La plataforma -que tuvo una inversión inicial de apenas US$5500- se lanzó en febrero y, en los primeros seis meses, facturó 115.000 dólares solo con el boca en boca entre productores. Cuentan con 53 productores clientes con un rodeo total asesorado de unas 55.000 cabezas.

El modelo parte de una muestra de pelo del animal, que es analizada genómicamente mediante Inherit, de Zoetis, una avanzada herramienta de evaluación y prueba genómica diseñada para la industria de ganado bovino de carne comercial avanzada. Bulltrack toma esa información y la analiza con una aplicación que rankea los animales según los objetivos de cada establecimiento.

El punto central es económico. Una selección más precisa puede impactar sobre variables como la cantidad de kilos producidos por hectárea, la eficiencia en la conversión del alimento, los problemas durante las pariciones y el tiempo necesario para alcanzar el peso de terminación.

La inversión inicial en la plataforma fue de apenas US$5500

Santiago Scanlan precisa que “no alcanza con tener los datos. El desafío es que el productor pueda interpretarlos y usarlos para decidir. Nosotros convertimos esa información en algo sencillo y lo ayudamos a producir mejor”.

La plataforma personaliza los rankings según el modelo de negocio de cada establecimiento. Las prioridades no son necesariamente las mismas para un productor dedicado a la cría que para uno de ciclo completo, ni para quien abastece principalmente al mercado interno frente a quien apunta a determinados estándares de exportación.

Entre los productores que comenzaron a utilizar la plataforma se cuadruplicó el uso de análisis genéticos

El sistema incorpora también un catálogo de semen genotipado de centros de inseminación y herramientas para remates, llevando la información genética también a las decisiones de compra y venta de reproductores.

Según Santiago Scanlan, entre los productores que comenzaron a utilizar la plataforma se cuadruplicó el uso de análisis genéticos.

La empresa mantiene acuerdos con centros de inseminación líderes de Argentina y trabaja con información proveniente del análisis genómico de Zoetis. La tecnología también comenzó a utilizarse en Uruguay, donde trabaja con establecimientos ganaderos y un cliente de peso vinculado a la industria frigorífica exportadora.

La apuesta es que la genética deje de ser información reservada para especialistas y pase a convertirse en una herramienta cotidiana de gestión del negocio ganadero: “Un animal puede ser visualmente excelente, pero malo desde el punto de vista genético para el objetivo que tiene un productor. Incorporar datos permite sumar una herramienta objetiva a la experiencia que ya existe en el campo”.

Plantea que la tecnología, de ninguna manera, viene a reemplazar el conocimiento del productor, “viene a darle información que antes no tenía disponible para que pueda tomar mejores decisiones”.