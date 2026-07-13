YPF Luz se sumó a la carrera para reabrir Wall Street a las acciones de empresas argentinas

Menos de dos semanas después de que Genneia iniciara el mismo camino, YPF Luz dio un nuevo paso hacia el regreso de las empresas argentinas al mercado accionario de Wall Street. La compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil de Estados Unidos, el formulario F-1, el prospecto preliminar requerido para una eventual oferta pública inicial (IPO) de acciones que cotizaría tanto en la Bolsa de Nueva York (NYSE) como en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La presentación no implica que la operación vaya a concretarse de manera inmediata. El documento constituye el primer paso formal del proceso y todavía deja en blanco aspectos centrales de la colocación, como el precio, la cantidad de acciones que se ofrecerán, el monto que buscará captar la operación y la fecha del debut bursátil. La oferta recién podrá realizarse una vez que el registro sea declarado efectivo por la SEC.

A diferencia del caso de Genneia, sin embargo, YPF Luz no utilizará la salida a bolsa para obtener recursos. El prospecto establece que la compañía no emitirá nuevas acciones y que no recibirá fondos provenientes de la operación. La colocación será realizada íntegramente por BNR Power Investments B.V., sociedad constituida en los Países Bajos, el accionista que posee el 24,99% del capital de la empresa, mientras que el producido de la venta quedará en manos de ese inversor.

BNR Power Investments es la sociedad que anteriormente pertenecía a General Electric y que hoy está controlada por GE Vernova junto con Silk Road Fund. Esa participación ingresó en marzo de 2018, cuando una filial de General Electric adquirió el 24,99% de YPF Luz para acompañar el crecimiento de la generadora eléctrica. El 75,01% restante continúa en poder de YPF, cuyo capital pertenece en un 51% al Estado argentino.

YPF pasará a ser el único accionista controlante de la compañía Augusto Famulari

La propia documentación presentada ante la SEC anticipó además un cambio en la estructura de control. Entre los factores de riesgo, la empresa señaló que, una vez completada la oferta global, YPF pasará a ser el único accionista controlante de la compañía. “Al completarse la oferta global, YPF pasará a ser nuestro único accionista controlante, y sus intereses pueden diferir de los de nuestros otros accionistas”, advirtió el prospecto.

La operación combinará una colocación internacional, mediante American Depositary Shares (ADS), con una oferta simultánea en la Argentina. Cada ADS representará diez acciones Clase B y la empresa solicitará su cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo YLUZ, mientras que en BYMA utilizará el mismo ticker. La coordinación global de la transacción quedó a cargo de Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup, mientras que BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander actuarán como colocadores conjuntos.

En el prospecto, YPF Luz se presenta como la mayor empresa independiente de generación eléctrica de la Argentina por capacidad instalada. La compañía opera 17 activos de generación, con una potencia total de 3764 MW, equivalente al 8,2% de la capacidad instalada del país. En los doce meses finalizados en marzo de 2026 suministró 15 TWh de electricidad, cerca del 10% de toda la energía entregada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Ante la consulta de LA NACION desde la empresa no emitieron respuesta al respecto.

Si finalmente avanzan las operaciones de Genneia y YPF Luz, marcarán el regreso de las ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en inglés) de empresas argentinas a Wall Street tras más de ocho años y las primeras durante la gestión de Javier Milei.

Según Matías Cattaruzzi, senior equity analyst de Adcap, el antecedente más reciente es el de Central Puerto, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 2 de febrero de 2018, aunque la empresa ya listaba en BYMA desde 1993. Un día antes había debutado Corporación América Airports, que realizó una IPO en la NYSE a US$17 por acción y recaudó unos US$490 millones. Más tarde, en julio de 2019, Vista también comenzó a cotizar en Nueva York tras una oferta pública de 10 millones de acciones a US$9,25 cada una, por un total de US$100 millones, luego de haberse constituido inicialmente en México.