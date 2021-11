Qué va a pasar con el dólar tras las elecciones, según vaticinó un hombre del Gobierno frente a empresarios

Pese a las presiones sobre el tipo de cambio por la creciente incertidumbre y la emisión de pesos, y en momentos en que son escasas las reservas líquidas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a negar una devaluación tras las elecciones y pidió “apoyo” para la renegociación de la deuda que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la que además criticó duramente a Mauricio Macri. Ante empresarios en Comodoro Rivadavia, dijo además que el Banco Central (BCRA) acumula divisas y que 2021 fue un año de progreso para la Argentina.

Guzmán acompañó anoche al ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro, y hombre fuerte de La Cámpora, y al presidente de YPF, Pablo González, en una cena organizada por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, a la que asistieron, según fuentes oficiales, unos 300 participantes de Chubut y del norte de Santa Cruz.

“El año pasado, cuando la brecha cambiaria llegó a ser del 150%, había muchas voces diciendo que iba a haber un enorme salto devaluatorio. No sucedió”, dijo el ministro de Economía. “Nosotros tenemos la posibilidad de dar continuidad a la política cambiaria, y no tenemos ninguna duda al respecto”, indicó el funcionario que en su proyecto de presupuesto 2022 estableció un dólar a $131,1 a fines de ese año, proyecciones que no concuerdan con la de los analistas privados. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) la divisa costará $158,9, casi unos $30 arriba.

“En un contexto electoral, hay quien quiere generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer”, sostuvo como lo hicieron varios funcionarios del gabinete económico en las últimas semanas tras las PASO y ante la caída de reservas en los últimos meses que llevaron al BCRA a frenar importaciones, pagos de anticipos y nuevas medidas para los dólares financieros.

“El Banco Central no ha perdido reservas. De hecho, las ha acumulado”, dijo, pese a que hoy debió vender unos US$110 millones. Fuentes oficiales afirmaron que esa nueva pérdida tuvo que ver con la mayor demanda de importaciones. Guzmán también celebró que el país mantenga una balanza comercial positiva.

“Cuando en el futuro comparemos la foto de 2020 y la de 2021, los indicadores van a decir que 2021 fue un año de progreso”, dijo Guzmán pese a la crítica situación de la pobreza en el país, la caída de ingresos y la elevadísima inflación. “Hoy la economía argentina está transitando una sólida recuperación, que se ha vuelto mucho menos heterogénea que antes: todos los sectores de la actividad económica en la Argentina están creciendo”, afirmó. Hoy se conoció que la actividad de la construcción, a la que apuesta el Gobierno, volvió a mostrar un dato negativo.

El ministro además habló de los avances en la negociación con el Fondo y pidió respaldo. “Es necesario que todos los factores de poder de la Argentina apoyen la estrategia y la propuesta de negociación para que tengamos condiciones que no ahoguen las posibilidades de darle continuidad al proceso virtuoso de recuperación económica de hoy”, dijo, pese a que aún no explicó cuál es el plan que llevará la Argentina al organismo a la hora de renegociar esa deuda.

Contra Macri

Por otro lado, el ministro buscó contestarle a través de la agencia oficial Télam al ex presidente Mauricio Macri tras sus dichos sobre un acuerdo con el FMI. Guzmán calificó que el stand-by es “doloroso y dañino para nuestra Patria, por donde se lo mire” y agregó: “Deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación. Una parte del problema, con los acreedores privados, lo atacamos en 2020. Ahora nos queda resolver la parte con el FMI”.

“Primero, nos explica que decidió tomar un préstamo récord con el FMI para proteger a acreedores que habían tomado una apuesta riesgosa por la que cobraban 7% de interés en dólares, dándoles salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país. Y lo hizo apenas el modelo económico de su gobierno se reveló un fracaso para todo el mundo”, afirmó Guzmán, que también aceptó emitir bonos en dólares para darle salida a algunos fondos que presionaban para irse.

“Segundo, nos dice que se apuró a hacerlo para cuidar a los acreedores de un posible futuro gobierno que podía poner los intereses del pueblo por encima reestructurando una carga de deuda insostenible que impedía la recuperación de nuestra Nación, que es lo que nosotros hicimos cuando el pueblo nos dio la posibilidad de conducir. Omite decir que cuando lo hizo acababa de ganar las elecciones de medio término, y faltaba un año y medio para las elecciones presidenciales”, dijo.