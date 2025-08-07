YPF permitirá pagar nafta y gasoil con dólares en sus estaciones de servicio

Las estaciones de servicio de YPF serán las primeras en permitir el pago de nafta y gasoil con dólares, en las próximas semanas. Como guiño al Gobierno, la petrolera comenzó a trabajar en la adaptación de sus sistemas de cobro para que los clientes puedan elegir que el monto se debite directamente de sus cuentas en dólares.

De esta forma, YPF se suma a la iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a comienzos de año, que busca que los dólares colaboren con la remonetización de la economía. Esto se enmarca en el actual contexto de fuerte restricción monetaria, en el cual el Banco Central (BCRA) limita la emisión de pesos.

El objetivo del Gobierno es que el uso de dólares reactive el consumo y, con ello, el crecimiento económico.

Sin embargo, aunque desde marzo está habilitado el pago en dólares con tarjeta de débito, son pocos los comercios que ofrecen esta opción. Incluso en esos casos, las operaciones “son casi nulas”, según afirman en el sector.

“No compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque es lo último que se gasta. Es un tema cultural, eventualmente, el ahorrar en dólares. Pero no es que tenés US$100 y no los vas a usar... podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que mucha gente no lo hace porque los vuelven locos. Tienen miedo de que ARCA los persiga: ‘¿De dónde sacaste los dólares?’. Los encanutan ahí, y eso no le sirve a nadie”, había dicho Caputo en un programa de streaming.

En mayo, el Gobierno lanzó el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que elevó los umbrales a partir de los cuales el Estado puede controlar a los contribuyentes por evasión.

Aun así, el uso de dólares para comprar bienes y servicios en el país sigue concentrado en operaciones turísticas o en la adquisición de autos y motos.

La segunda etapa del plan incluía enviar al Congreso un proyecto de ley para “blindar a los ahorristas argentinos frente a futuras administraciones” de eventuales controles de la ARCA. Si bien el Gobierno presentó en junio el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, aún no fue debatido por los legisladores.

Ventas de combustibles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó esta semana que la petrolera con control estatal alcanzó una participación récord de más del 60% en el mercado de combustibles, cuando históricamente se había mantenido en torno al 55%.

El servicio de autodespacho nocturo permite un descuento de hasta 6% en los valores de los combustibles, si se paga con la aplicación de la empresa Nicolás Suárez

Este año, YPF fue también la primera en implementar el sistema de autodespacho, aunque por el momento solo está disponible en siete estaciones de servicio: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una en Mendoza, en Rosario y en San Juan. Quienes lo utilizan acceden a un precio un 3% más barato, tal como sucede en otros países, debido a la reducción de costos operativos.

Además, la empresa aplicó un descuento adicional del 3% en todas las estaciones del país durante la franja nocturna (de 0 a 6 de la mañana), siempre que el pago se realice a través de la app oficial. Para quienes usan el sistema de autodespacho en ese horario, el descuento se eleva al 6%.

“La compañía está trabajando intensamente en adaptar el sistema de autodespacho en nuevas estaciones de todo el país, con el objetivo de alcanzar el 50% de cobertura en los próximos meses, en función de la adopción y preferencia de nuestros clientes. Están exceptuadas las provincias de La Pampa, Jujuy y Buenos Aires, donde la legislación local lo prohíbe. Por lo tanto, el descuento del 6% no se aplicará en esas jurisdicciones mientras siga vigente la restricción”, informó YPF.

Desde la empresa destacaron que, desde la implementación del precio diferencial nocturno y el sistema de autodespacho mediante la app, el volumen de ventas entre las 00:00 y las 06:00 aumentó más de un 28% respecto del promedio de los tres meses anteriores.

Los precios promedio de YPF en CABA son: nafta súper, $1269; premium, $1489; gasoil súper, $1274; y gasoil premium, $1461.