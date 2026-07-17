Pampa Energía invertirá US$2700 millones para construir la planta de urea más grande de la región

La empresa Pampa Energía anunció que invertirá US$2700 millones para construir una planta para la producción de urea granulada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Será la más grande en su tipo de la región y una de las más importantes del mundo.

Según informó la empresa, mediante un comunicado, la obra demandará más de 3500 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos. Una vez en operación, la planta generará alrededor de 300 empleos permanentes.

El lugar exacto en el que se construirá será el Polo Industrial de Bahía Blanca, con una proyección de producción de 2,1 millones de toneladas anuales para fines de 2029. “Será el comienzo de un nuevo negocio para Pampa Energía y abrirá una nueva fuente de generación de divisas para el país, con un aporte estimado de alrededor de 1000 millones de dólares anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones”, destacaron en la empresa.

La producción tendrá como principal mercado de exportación a Brasil, que importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año. El proyecto ya fue presentado para su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La urea granulada es el fertilizante sólido con mayor concentración de nitrógeno (46%). Es esencial para el crecimiento de las plantas, ya que estimula la formación de hojas y tallos. Se aplica directamente sobre la tierra antes o durante la siembra de cultivos como el trigo, el maíz y la soja.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó: “Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años. La Argentina depende de fertilizantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia, desde regiones con alta inestabilidad geopolítica. Con esta planta, el país tendrá su propio abastecimiento de urea, más previsible y competitivo, y podrá exportar a la región y al mundo. Permitirá generar divisas, conquistar nuevos mercados y conectar el gas de Vaca Muerta con uno de los sectores más importantes de la economía argentina, como es el campo”.

Con un plazo de ejecución estimado de tres años y medio, el proyecto impulsará una importante generación de empleo y desarrollo para Bahía Blanca y su región. “Pampa priorizará la contratación de mano de obra local y de proveedores de Bahía Blanca y la región. Asimismo, ofrecerá oportunidades de incorporación a colaboradores de la compañía de otras áreas que deseen sumarse a este nuevo proyecto”, se comunicó.

El proyecto estará a cargo de Tecnimont, parte de la Business Unit E&C Solutions de Maire, y Sacde. Tecnimont, líder global en ingeniería y ejecución de grandes proyectos industriales, se enfocará en las actividades de ingeniería y procurement, mientras que Sacde estará a cargo de la construcción. En tanto, la tecnología será provista por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon y KBR, dos de las compañías líderes a nivel mundial en tecnologías para plantas de fertilizantes.

Alessandro Bernini, CEO de Maire, comentó: “Esta adjudicación marca nuestra entrada en la Argentina, diversificando aún más nuestra presencia geográfica, y pone de relieve nuestra capacidad de integrar las reconocidas capacidades de ejecución de proyectos de Tecnimont con el portafolio tecnológico de Nextchem para desarrollar proyectos industriales de gran escala en todo el mundo. Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este complejo estratégico de fertilizantes en la región, que apoyará la monetización de las reservas de gas natural en el sector downstream doméstico y, al mismo tiempo, fortalecerá la producción de fertilizantes del país”.

Salinización

Además, se construirá una planta de desalinización para abastecer de agua a la operación, junto con nueva infraestructura portuaria que contribuirá a incrementar el volumen de operaciones del puerto de Bahía Blanca.

Con este proyecto, Pampa podrá monetizar el gas de Vaca Muerta y aumentar la producción más allá de la demanda local. En lugar de exportarlo como materia prima, con esta planta, Pampa sumará valor agregado al gas natural, reducirá la dependencia del país de proveedores externos y generará una nueva fuente de divisas.

El complejo se emplazará sobre 80 hectáreas dentro del área portuaria de Bahía Blanca, con conexión directa a los gasoductos de Vaca Muerta. Contará con una planta de amoníaco, dos líneas de producción de urea granulada con capacidad combinada de 6000 toneladas diarias, silos de almacenamiento y sistemas de carga a camiones y buques para exportación.