Consecuencias de la pandemia en la educación

5 de febrero de 2021

A pesar de los esfuerzos, la falta de asistencia a clases agudizó problemas previos, aumentando el riesgo de que muchos chicos abandonen los estudios

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el informe "Lecciones aprendidas frente a la pandemia del Covid-19 y sus implicancias para el sistema educativo". Consta de tres partes: una primera, que analiza la "continuidad pedagógica en el contexto de pandemia"; una segunda, que describe los "logros alcanzados y desafíos pendientes", y una tercera que describe los objetivos "hacia el ciclo lectivo 2021".

El capítulo en el que se analizan los desafíos pendientes es quizás el más impactante porque la ciudad de Buenos Aires es una jurisdicción que, por razones históricas, sociales, económicas y específicas de política educativa, fue líder en nuestro país. Sus datos de 2020 constituyen una poderosa herramienta de análisis y proyección respecto de cuáles pueden ser los resultados en las provincias. Esto es de por sí un paso adelante para la toma de mejores decisiones.

En ese sentido, es preponderante focalizarse en la evidencia que surge respecto de los problemas de aprendizajes e inclusión, ya que muestran el principal desafío. Respecto de los primeros, el referido informe señala que a diciembre pasado "la cantidad de chicos que no logró los aprendizajes esperados y pasó al año siguiente en carácter de "promoción acompañada" duplica la cifra del año anterior. En el caso del nivel secundario, casi un 40% de la matrícula tiene tres o más materias pendientes de acreditación. Por lo tanto, su promoción está en proceso". Este dato refleja una mala noticia que, no por esperada, deja de ser alarmante: supone que los aprendizajes de los alumnos porteños han retrocedido en forma mayúscula y que se ha incrementado hasta duplicarse en el nivel primario y hasta triplicarse en la escuela media la cifra de estudiantes que durante 2020 no estaría en condiciones de promocionar en un año normal. Comparada con la cifra de 2019, en el nivel primario, el porcentaje de alumnos que no promocionó aumentó de 2% a 5,3% y, como remarca el informe,"se cuadriplica si se consideran los aprendizajes pendientes por asignatura". En el caso de la enseñanza secundaria, la situación es todavía peor: además de multiplicarse por tres la cantidad de estudiantes que no promocionó el año, como se mencionó, "[.] los informes de valoración pedagógica también permitieron identificar 4546 estudiantes de nivel secundario que concluyeron 2020 con más de ocho materias calificadas como "en proceso". Son aquellos chicos en riesgo de repitencia o abandono".

Esta información nos está diciendo que la pandemia y el consecuente cierre de escuelas, así como las herramientas instauradas para reemplazar la presencialidad -educación virtual a distancia, radio, TV, cuadernillos y una serie de medidas adoptadas durante la emergencia-no han conseguido mitigar graves daños a la calidad del sistema. Si a estos datos les sumamos los problemas de inclusión que el informe reporta, las noticias son aún más preocupantes: "La continuidad pedagógica remota acrecentó el riesgo de abandono de los estudiantes con trayectorias escolares de sectores más vulnerables, menores apoyos en sus hogares o con mayor necesidad de acompañamiento especializado en su rutina de aprendizaje".

Los motivos identificados por el estudio que incrementaron estos riesgos fueron "la falta de dispositivos, [.] de conectividad, las dificultades en la organización y acompañamiento familiar y la falta de motivación y el desgano". Esta situación, claro está, supone un peligro mayor: que estos alumnos no terminen su ciclo obligatorio.

El informe menciona una serie de medidas por adoptar y concluye en la necesidad impostergable de la presencialidad para encaminar los aprendizajes y los problemas detectados durante 2020. Esto es acertado y, reiteramos, que las lecciones aprendidas sean registradas es un buen paso que debe destacarse.

En este contexto no debe dejarse de lado la dimensión del desafío. El regreso a clases presenciales es muy importante y es un medio para garantizar el derecho de aprender, pero no es un fin en sí mismo. Se necesita más. Hay que tener presente que las consecuencias de la pandemia impactaron sobre un sistema educativo ya afectado, es decir que, aun con escuelas abiertas, los desafíos de la ciudad de Buenos Aires, previos a la pandemia, eran muy altos. Precisamente sobre fin de 2019, cuando nacía el Covid-19, los resultados de las pruebas PISA 2018 ya mostraban una caída en la calidad educativa en el distrito. Tanto en ciencias, lectura como en matemática la performance había caído alrededor de 20 puntos respecto de la anterior evaluación PISA 2015.

Todo esto implica un reto superlativo que refleja lo que supondrá para el resto del país enfrentar las consecuencias de la pandemia en la educación.

A la ciudad de Buenos Aires -aun muy por debajo de los países líderes del mundo en calidad educativa-, los resultados medidos por diferentes evaluaciones la colocan a la vanguardia en el país y la vuelven referente en América Latina. Por ello es importante remarcar que este informe pone en evidencia la imperiosa necesidad de un cambio educativo y una planificación muy detallada con un compromiso político y financiero que sea una auténtica política de Estado. Es hora de cumplir rigurosamente los principios sustentados por la ley de educación nacional. Las lecciones de la pandemia lo muestran con claridad y lo identifican con contundencia: nada hay más importante para el futuro del país.

