Alerta por la “súper gripe” en Reino Unido: una patóloga advirtió que el brote llegará a la Argentina

La patóloga argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, volvió a encender una señal de alerta en LN+ al describir el avance del brote epidémico de la gripe H3N2, que ya genera tensión en los sistemas de salud. “Es una situación de preocupación que está contenida, que se sabía”, afirmó, al explicar que la circulación del virus se adelantó respecto del calendario habitual.

Según detalló, la variante H3N2 K -que surgió en Australia- llegó a Europa a fines de septiembre y actualmente hay 34 países afectados en el mundo. El impacto se refleja en los números: “Es un aumento del pico habitual, más del 56% de los casos respecto del año pasado”, sostuvo.

En Reino Unido, agregó, hay alrededor de 5.000 personas internadas, una cifra que podría trepar a 8.000 antes de Navidad.

Marta Cohen

Similitudes y diferencias con la pandemia

Cohen explicó que la presión hospitalaria recuerda escenas vividas durante la pandemia: “Los pacientes están internados en camas armadas en los corredores, en cubículos para que haya camas accesorias, lo que nos recuerda a lo que pasaba con el Covid-19”.

Sin embargo, aclaró una diferencia clave: “No tiene más mortalidad”, en gran parte gracias a las campañas de vacunación.

Vacunación y llegada a la Argentina

La especialista remarcó que el alto nivel de inmunización está siendo determinante para evitar cuadros graves. “El 75% de las personas mayores están vacunadas”, precisó. También confirmó que ya se registró el primer caso en México, aunque remarcó que “no es de circulación comunitaria”.

En medio de las fiestas, la especialista remarcó la importancia de prestar atención a los síntomas para evitar contagios Ground Picture - Shutterstock

Cohen subrayó que, a diferencia del Covid, no se trata de una pandemia. “La diferencia con el Covid es que, al ser una pandemia, estaba en todas las estaciones. Esto es un brote epidémico de la gripe que pasa todos los otoños e inviernos”, explicó. En ese marco, anticipó: “Va a llegar a la Argentina”.

En ese sentido, Cohen destacó: “En la Argentina están haciendo grupos de seguimiento con la mirada puesta en el Reino Unido para prevenir”.

Responsabilidad social y prevención

Sobre el final de la entrevista, Cohen insistió en que la clave es evitar el colapso del sistema de salud. “Lo importante es preparar a la gente para que sea responsable”, aseguró y enumeró medidas básicas: