“Súper gripe” en Reino Unido: una especialista anticipó cómo debe prepararse la Argentina frente a este brote epidémico

La patóloga Marta Cohen explicó en LN+ que el virus H3N2 ya afecta a 34 países; indicó que genera presión sobre los hospitales, aunque con menor mortalidad respecto a la pandemia; “Es un aumento del pico habitual”, enfatizó
La patóloga argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, volvió a encender una señal de alerta en LN+ al describir el avance del brote epidémico de la gripe H3N2, que ya genera tensión en los sistemas de salud y que llegará a la Argentina, según anticipó. “Es una situación de preocupación que está contenida, que se sabía”, afirmó, al explicar que la circulación del virus se adelantó respecto del calendario habitual.
Según detalló, la variante H3N2 K -que surgió en Australia- llegó a Europa a fines de septiembre y actualmente hay 34 países afectados en el mundo. El impacto se refleja en los números: “Es un aumento del pico habitual, más del 56% de los casos respecto del año pasado”, sostuvo.
En Reino Unido, agregó, hay alrededor de 5.000 personas internadas, una cifra que podría trepar a 8.000 antes de Navidad.
En otro orden de cosas, Cohen aclaró que no se trata de una pandemia, pero que como brote epidémico de la gripe, llegará oportunamente al país.
Similitudes y diferencias con la pandemia
Cohen explicó que la presión hospitalaria recuerda escenas vividas durante la pandemia: “Los pacientes están internados en camas armadas en los corredores, en cubículos para que haya camas accesorias, lo que nos recuerda a lo que pasaba con el Covid-19”.
Sin embargo, aclaró una diferencia clave: “No tiene más mortalidad”, en gran parte gracias a las campañas de vacunación.
Vacunación y llegada a la Argentina
La especialista remarcó que el alto nivel de inmunización está siendo determinante para evitar cuadros graves. “El 75% de las personas mayores están vacunadas”, precisó. También confirmó que ya se registró el primer caso en México, aunque remarcó que “no es de circulación comunitaria”.
Cohen subrayó que, a diferencia del Covid, no se trata de una pandemia. “La diferencia con el Covid es que, al ser una pandemia, estaba en todas las estaciones. Esto es un brote epidémico de la gripe que pasa todos los otoños e inviernos”, explicó. En ese marco, anticipó: “Va a llegar a la Argentina”.
En ese sentido, Cohen destacó: “En la Argentina están haciendo grupos de seguimiento con la mirada puesta en el Reino Unido para prevenir”.
Responsabilidad social y prevención
Sobre el final de la entrevista, Cohen insistió en que la clave es evitar el colapso del sistema de salud. “Lo importante es preparar a la gente para que sea responsable”, aseguró y enumeró medidas básicas:
- Si estás enfermo, no vayas a trabajar
- Si tenés síntomas, usá barbijo
“Están recomendando a las personas con gripe usar barbijo para no contagiar a otros, distanciamiento y que no salgan, que trabajen desde sus casas para no saturar los hospitales”, sostuvo.
Insistió en que el objetivo central es evitar picos de internación en un momento del año donde el invierno incrementa la demanda general de atención. Según advirtió, la circulación viral elevada exige conductas de cuidado sostenido, especialmente en población vulnerable.
