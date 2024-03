Escuchar

WASHINGTON.- Joe Biden comenzó su vigoroso y combativo discurso sobre el estado de su país invocando al presidente Franklin D. Roosevelt, quien, en plena Segunda Guerra Mundial, declaró que Estados Unidos enfrentaba “un momento sin precedentes en su historia”. Ahora, con la libertad y la democracia bajo ataque, Biden dijo que quiere despertar al Congreso y al país en una realidad similar.

¿Cuál fue el mensaje de Biden a Putin? “No nos inclinaremos. No me inclinaré”. El presidente imploró al Congreso que cumpla con las promesas de ayuda a Ucrania, argumentando que la amenaza no se contendría si no se enfrenta. También abordó las amenazas a la libertad y la democracia en casa, comenzando con la insurrección del 6 de enero de 2021: “No puedes amar a tu país solo cuando ganas”, dijo.

Biden también enhebró hábilmente la guerra entre Israel y Hamas, enfatizando el derecho del primero a la autodefensa, así como su obligación de proteger los derechos humanos de los civiles que viven en Gaza. Su plan de proporcionar un puerto y un muelle temporal en la costa de Gaza para brindar ayuda humanitaria a millones de sus ocupantes, 20 de los cuales ya han muerto de hambre, es sensato.

La parte más fuerte del discurso presidencial fue cómo describió su visión de la grandeza estadounidense, sustentada en los valores de “honestidad, decencia, dignidad e igualdad” y la alternativa, el “resentimiento, venganza y retribución” de los halcones de Trump en cada manifestación. Este contraste de visiones es la diferencia más importante entre las dos opciones que probablemente tendrán los estadounidenses en las urnas. La confusión de peticiones legislativas y acciones ejecutivas interrumpió esta narrativa. La tarea de Biden en el futuro es seguir contando esa historia.