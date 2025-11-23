CARACAS.- María Corina Machado difundió un mensaje a los venezolanos con las ideas centrales de lo que sería un gobierno de transición democrática, en el cual su voz sería fundamental, porque se ha ganado ese derecho con su lucha incansable contra el régimen instalado en el país , con sus variantes a peor, desde 1999. Presentado como “Manifiesto de Libertad”, abarca los aspectos medulares de lo que sería una nación libre, soberana, creadora, enfocada en el progreso, con garantías inalienables de sus derechos y en la que cada ciudadano sería libre de pensar y vivir a su modo, en convivencia con sus compatriotas .

Con una chaqueta negra sobre una camisa blanca, semblante más distendido al de otros mensajes recientes, segura de sí misma, como siempre, la líder opositora venezolana produjo y pronunció un texto hilvanado y coherente, que expresa su pensamiento liberal, en el que la promoción del mundo privado y el respeto a la persona son el centro sobre el cual se estructura la democracia, se alimenta la productividad y se progresa, individual y colectivamente.

A pocos días de la entrega del Premio Nobel de la Paz, que le fue concedido por el Comité Noruego del Nobel, que será el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, difundió su mensaje en un día de especial significación en el país, cuando se aprieta el cerco militar de fuerzas estadounidenses sobre el régimen de Nicolás Maduro, con estas últimas horas sorpresivas en las que se asoma la posibilidad de una discusión entre Miraflores y Washington, en un breve escarceo verbal, a la distancia, entre Donald Trump y Maduro. Todo ello incierto, considerando el anecdotario de conversaciones con la cúpula gobernante .

¿Estaremos cerca del “final” por el que tanto empeño ha puesto y pone María Corina Machado? Si solo contara su decisión y coraje seguramente estaríamos frente a otra perspectiva, porque esta mujer indomable ha sido capaz, primero, de sacar de la desesperanza a los venezolanos para convertir en un rotundo éxito político la primaria de 2023 y, segundo, dirigir y protagonizar la campaña electoral de 2024, a pesar de la tramposa inhabilitación de la dictadura y liderar junto a su equipo, militantes y dirigentes de otras organizaciones políticas la magnífica operación que permitió demostrar el fraude electoral y probar a las democracias del mundo, algunas despistadas, la ilegitimidad absoluta de quien secuestró la victoria popular . Pero sabemos que se enfrenta a una tiranía sin escrúpulos y se depende de un aliado cuya conducta impredecible es difícil de ocultar.

Los venezolanos en su inmensa mayoría quieren dejar atrás esta etapa oscura. Los venezolanos en su mayoría quieren que ese proceso sea pacífico y, es posible pensarlo, aceptarían una ruta de salida así queden cuentas por cobrar, con tal de ver la luz del día y respirar con libertad y sin temor .

El Manifiesto de Libertad es inspirador, es un sueño en el mejor sentido de la palabra, es una aspiración noble y justa, hacer a los venezolanos dueños de su destino, pero falta llegar al llegadero, menuda tarea, que requiere ese tesón de María Corina Machado, claridad de objetivos y capacidad para encontrar las rendijas entre tanta complejidad. Y que los astros se alineen.