Más verde, más vida

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el comienzo de trabajos para sumar más verde a la ciudad y recuperar nuevos accesos costeros . El distrito cuenta con 12 mil manzanas. Ganarle tierra al río ha sido siempre una consigna, desde los rellenos para levantar el aeropuerto metropolitano hasta Costa Salguero o, más recientemente, para la reubicación del monumento a Cristóbal Colón.

En el predio de la antigua Ciudad Deportiva de Boca Juniors, se anticipó que 50 hectáreas de parque público incluirán 30 totalmente verdes. También se anunció que la Costanera Norte, con cuatro nuevos parques, aportará más de 20 manzanas al espacio público. Asimismo, sumará ocho manzanas el Parque de la Innovación en Núñez, 18.000 metros cuadrados verdes el Parque Ferroviario Colegiales, además de las plazas en el predio de la antigua Sastrería Militar en la zona de Las Cañitas y el avance del programa Calles verdes, que prevé 49 cuadras en 18 arterias.

En una hora, una hectárea arbolada produce oxígeno para 40 personas almacena toneladas de monóxido de carbono (CO), contribuye a reducir las temperaturas, absorbe ruido urbano y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, entro otros muchos beneficios. No hay forma de que los gobiernos aumenten de manera significativa las áreas verdes en una ciudad si no es a partir de ganarle superficie al río o aprovechando tierras de dominio público.

Siendo que se trata de espacios tan acotados, que se los privatice, se los pavimente, se los concesione o se los venda sin más reparos es cada vez más inaceptable.

Recientemente, se difundió una lista de propiedades que subastará el Banco Ciudad en Villa Urquiza, San Telmo, Balvanera y la zona de Belgrano R por valores que parten del 20% del precio de mercado y que, por lo tanto, se venderán a irrisorios montos. En particular, la construcción de tipo industrial ubicada en Teniente General Perón 3227, justo frente al Parque de la Estación, ha movilizado a vecinos de las comunas 3 y 5 que reclaman la construcción allí de un polideportivo.

En Parque Patricios, el proyecto de erigir un memorial para los fallecidos por Covid en el Parque Ameghino contempla la tala de árboles y la reconversión en cemento de 4000 metros cuadrados de pasto y tierra, lo que derivó en protestas de vecinos que cuestionan la forma que se le quiere dar al homenaje. Todos tenemos que exigir que se evite o prohíba la tala de árboles o especies vegetales cualquiera sea su emplazamiento, incluida la vía pública.

Necesitamos más y mejores plazas, parques y reservas ecológicas. Los ciudadanos hemos comprendido su enorme valor y celebramos que haya conciencia sobre la importancia de contar con entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, como recomienda la OMS. Un cantero con plantas no puede considerarse espacio verde.

LA NACION