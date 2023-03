Para que vuelvan a casa

escuchar

La selección argentina de fútbol disputará hoy en el estadio de River su primer partido tras el triunfo mundialista. Las entradas se agotaron rápidamente y todas las miradas estarán puestas en los campeones del mundo, que jugarán con el seleccionado de Panamá. Pero, más allá de lo futbolístico y del clima de festejo que se vivirá, este encuentro ofrece una oportunidad única.

Si de algo sirven las redes es para motorizar causas solidarias. Cuando un niño o un adulto se pierden, la velocidad para rastrear sus movimientos en las primeras horas puede marcar la diferencia. La comunidad tiene un papel clave. Aprender a mirar y a buscar a nuestro alrededor cientos de rostros perdidos demanda conciencia y generosidad. Son demasiadas las personas que llevan meses y años alejados de sus familias, dolientes pero renuentes a bajar los brazos.

Las estimaciones hablan de unas 10.000 personas perdidas en la Argentina , en similar proporción de varones y mujeres. Con el correr de los días, las búsquedas se enfrían y las investigaciones no avanzan, pero el dolor de las familias que no saben cómo seguir con esa mochila solo se acrecienta. Las angustiantes historias de quienes no han podido ser encontrados se repiten. En los últimos 20 años, totalizan unos 100 menores perdidos .

Tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la Red Solidaria, con Missing Children, son protagonistas de una valiosa iniciativa. Desde las pantallas y en banners ubicados en el estadio se difundirán 99 rostros de chicos y chicas perdidos. Setenta están perdidos desde hace ya más de un año. Además, al presentarse la formación del equipo, cada jugador llevará la imagen de alguno de los chicos perdidos. Si cada uno de los asistentes, a su vez, contribuye difundiéndolas en sus redes, el efecto multiplicador potenciará las chances de que alguien recuerde haberlo visto, de que alguien rompa el silencio y diga algo que sabe para sumar una pista, comunicándolo al WhatsApp +54 9 11 2835-6238 .

Esta iniciativa ya había sido estrenada en Qatar con chicas y chicos perdidos del mundo entero. Un Monumental repleto ahora será el marco para que los rostros de tantos menores perdidos se multipliquen . Conocemos la generosidad de nuestra Argentina, la capacidad de involucrarse para estar cerca del otro, y este es buen momento para ayudar. En la cuentas de Instagram de @redsolidaria pueden verse las fotos de esos niños para que cada uno pueda colaborar en su difusión.

La “Scaloneta” campeona protagoniza esta campaña que confirma que sus jóvenes valores son indiscutidos, capaces de ponerse al servicio del sueño de muchas familias que añoran volver a ver a los suyos. Todos podemos jugar este partido. No esperemos en el banco y sumémonos para difundir.

