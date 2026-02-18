Santi Maratea se defendió de una denuncia por una de sus colectas y salió al cruce: “Gente ingrata hay en todos lados”

Santiago Maratea volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que una mujer denunciara en los medios presuntas irregularidades con una colecta que realizó en 2021. En ese momento propuso juntar 10 millones de pesos para ayudar a El Refugio de Eli, una organización sin fines de lucro de Adrogué que rescataba y rehabilitaba perros y gatos y que perdió su espacio luego de un incendio. Propuso construir una casa para Eli, su dueña, y un refugio para los animales. A partir de los cuestionamientos sobre el uso del dinero recaudado, el influencer dio la cara en LAM (América TV) y aclaró los tantos.

En la emisión del martes 17 de febrero de LAM, compartieron una nota con Natalia Rodríguez, una mujer que le cuestionó a Maratea qué pasó con el refugio de animales para el cual juntó el dinero. “La promesa de una casa y un espacio para los animales no se cumplió. Juntaron 80 mil dólares y se les construyó una casa de 40″, sostuvo y aseguró que Eli y su marido no tuvieron respuesta de Maratea desde 2022 y que luego de la viralización de su denuncia el influencer recién se comunicó con ellos.

Una mujer cuestionó a Maratea por una colecta que realizó en 2021 y él salió a responderle Hernan Zenteno - La Nacion

A partir de esto, Maratea fue al programa para explicar el “modus operandi” de la denunciante. “Para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas, como en mi caso, para tener seguidores y después derivarlos a que le compren cursos de financiamiento a su marido. Él está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matrícula”, expuso. A su vez, le propuso a la mujer pagarle a los abogados para que ella lo denuncie y después ir a la justicia “a ver quién dice la verdad y quién miente” sobre el caso de Eli.

A partir de esto, explicó que en 2021 Andrea, una mujer que ayudaba a Eli con el cuidado del refugio, lo contactó para pedirle ayuda con la colecta. “Juntamos 10 millones de pesos. Lo que hace esta chica es decir: ‘10 millones de pesos al dólar blue de 2021 son 80 mil dólares’. Pero yo no cambié a dólares”. A su vez, remarcó que la compra de dólar blue era ilegal y que sus campañas siempre se realizaron en el marco de la ley.

Sin embargo, mientras realizaron la campaña, se encontraron con una complicación. “Cuando vamos a construir un refugio para perros, nos damos cuenta de que Eli vive en un terreno, pero no tiene casa propia. Priorizamos construirle la casa antes que un refugio para perros. Y después nos enteramos de que el terreno no era de ella, no tenía papeles. Hasta conseguir permisos para construir, pasó mucho tiempo y la moneda se devaluó. Finalmente, nos alcanzaba solo para la casa y no para el refugio”, indicó el comunicador, a modo de enclarecer la situación.

Reveló además que se contactó con Eli, quien le comentó que la mujer fue a su casa e intentó persuadirla para que hablara mal de él. “Eli está agradecida. Tengo audios de ella llorando y diciendo: ‘No sé por qué la gente es tan mala’“, sostuvo.

Por último, Maretea reflexionó sobre qué siente cuando esta clase de situaciones busca empañar el trabajo que realiza desde hace años. “Gente ingrata hay en todos lados y gente que utiliza a los más vulnerables para hacerse dos mangos o volverse viral también, y todos los conocemos. Yo ya me acostumbré. Lo que pasa es que ahora estoy terminando una colecta para el sector de oncología del Hospital Vilela en Rosario, y digo que, por ahí, por esta gente hay otros que dejan de confiar y terminan no favoreciendo a causas nobles”, se lamentó.