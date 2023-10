escuchar

Los procesos penales solos no llegan a buen puerto cuando la corrupción está metida en las entrañas de un país. Así lo confirmó el famoso Mani Pulite contra la corrupción italiana que involucró a unos 5000 funcionarios, empresarios y políticos que, en su mayoría, nunca fueron condenados.

Si los propios ciudadanos no nos involucramos y reclamamos a la política, poco podrá hacer la Justicia . Al tratarse de una realidad tan arraigada en la cultura, revertir este estado de cosas exige revisar las convicciones de una sociedad en relación con los valores. No basta con el Código Penal si el Código Moral o el contrato social no aglutinan voluntades en la dirección correcta. Cuando, por ejemplo, la realidad indica que se puede vivir a expensas del Estado sin trabajar y que nada mejor que dedicarse a la política para alcanzar una vida de lujos y dispendio, el sistema de valores se revela seriamente trastocado. Lo mismo ocurre cuando quien gobierna deslinda sus responsabilidades para atribuirle a otro los errores de una gestión que pretende hacer pasar como ajena. El cinismo, la mentira y los relatos terminan subvirtiendo tan burda como peligrosamente la verdad.

Se le preguntó al ministro-candidato Sergio Massa su opinión respecto del escándalo protagonizado por el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Solo atinó a decir que fue “ un error ” para pasar a señalar que “ la señorita [por la modelo Sofía Clerici] tenía antecedentes en la materia con otro político ” y que el lomense había iniciado ya una causa por extorsión.

No hay lugar para el sueño de la dignidad construida sobre la base del esfuerzo cuando décadas de una nefasta contracultura han socavado los cimientos morales de tantas personas. Solo así podrá explicarse que Federico Otermín, dirigente muy cercano a Insaurralde y candidato a sucederlo, triunfara con el 51% de los votos en el distrito que acunó uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos. La misma lógica que encumbró al primer puesto en los últimos comicios al responsable de la crítica situación que atraviesa el país.

La Justicia busca actualmente pruebas de plata no declarada por Insaurralde en España, Uruguay y los Estados Unidos. Aquí fueron 13 hasta ahora los allanamientos en la causa que hurga en el origen de su patrimonio. Entre otros delitos, se lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito . El más sonoro allanamiento fue el que detectó autos de alta gama, más de 650.000 dólares, 2 millones de pesos y dinero uruguayo, además de joyas, en el domicilio de Clerici. No deja de llamar la atención que tal requisa se concretara solo después de las elecciones, con tantos días transcurridos desde que se destapó el escándalo. Otra conveniente demora, como la que retrasó la apertura del celular del puntero Julio “Chocolate” Rigau, que pone en evidencia la cadena de complicidades y mafiosas articulaciones entre estamentos del poder.

La encerrona es tan dolorosa como difícil de sortear para una sociedad hastiada. Atender la emergencia educativa sin demoras constituiría la mejor apuesta. Han sabido cooptar los valores que nos legaron nuestros próceres para instaurar un perverso sistema prebendario que se alimenta del pobrismo y la división, para sostenerse con promesas populistas debidamente regadas desde las arcas del Estado. No hay lugar para el asombro porque llevamos demasiado tiempo sometidos a la desfachatez del poder, víctimas de una grieta que solo debería distinguir entre probos y corruptos. Ya poco sorprende cuando quedan sepultados en el olvido tantos escandalosos episodios en una sucesión tan vertiginosa como interminable.

LA NACION