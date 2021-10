Sin vergüenza

En los últimos días, representantes del gobierno nacional y de municipios administrados por dirigentes del Frente de Todos, junto a candidatos a cargos electivos de este espacio político, se han lanzado a tratar de capitalizar electoralmente la terminación de distintas obras públicas, haciendo un culto a la demagogia y al cinismo .

El lunes último, resultó patética la imagen del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en una ceremonia oficial en el Astillero Río Santiago –un acto de campaña más, en rigor–, en la que se botó una lancha de la Armada Argentina pese a que su construcción ni siquiera estaba terminada . El engaño solo puede explicarse por el hecho de que un día después se iniciaba la veda de anuncios oficiales en materia de obras públicas.

El kirchnerismo mantiene una larga tradición en cuanto a obras que se realizan o anuncian en rimbombantes actos públicos y nunca se terminan. La más emblemática quizás sea la del tantas veces anunciado soterramiento del ferrocarril Sarmiento, cuyas obras fueron reiteradamente inauguradas, nada menos que en seis ocasiones en este caso, por los sucesivos gobiernos del matrimonio Kirchner y jamás concluidas, en medio de escándalos asociados con denuncias de coimas.

Más recientemente, el 5 del actual, durante un acto encabezado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la primera postulante a diputada nacional por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se inauguraron 33 kilómetros de la autopista ruta nacional 8, en el tramo entre San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento.

Lo insólito de este nuevo y vergonzoso acto de campaña fue que la construcción del citado tramo había sido un logro de la administración anterior, al que solo le faltaba parte de la señalización , completada para la inauguración oficial. Los bocinazos y el rechazo de muchos se hicieron escuchar.

Para compartir los dulces frutos de tan creativa como descarada puesta en escena, se dieron cita, además, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, y los senadores provinciales Facundo Ballesteros Maggi; Agustina Propato, esposa de Sergio Berni, que días atrás fue noticia por la escandalosa utilización de un helicóptero del gobierno provincial para trasladarse a un acto de campaña en Ensenada, y Francisco “Paco” Durañona, a quien muchos habitantes de San Antonio de Areco consideran, con razón, como el peor intendente de la historia contemporánea del mencionado partido y, paradójicamente, también responsable de haber demorado de diversas maneras la terminación del tramo de ruta inaugurado. Cabe recordar, asimismo, que el exjefe comunal fue uno de los que proclamaron públicamente que se debía llenar la Corte Suprema de Justicia con militantes.