El peronismo llevó a Expoagro una delegación variada que incluyó a Pichetto, Michel y Tolosa Paz

SAN NICOLÁS.- Entre las múltiples visitas políticas que tuvo Expoagro durante la jornada del jueves, la de un grupo de legisladores peronistas dejó un mensaje político con miras a 2027. Con la presencia del diputado Miguel Pichetto -retornado al redil peronista y protagonista de un reciente encuentro con Cristina Kirchner-, compartieron la visita legisladores de procedencia massista, vinculados con el peronismo del interior del país y relacionados con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con un paso previo por la nueva planta de la siderúrgica Sidersa, también ubicada en esta ciudad, los legisladores nacionales Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Marcelo Lewandowski, junto al diputado provincial bonaerense Diego Nanni, pasaron por Expoagro.

Pichetto se reunió, además, con el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, que lo recibió junto a Manuel Passaglia, diputado provincial y exintendente, en la torre del autódromo nicoleño, predio en el que se realiza la edición número 20 de Expoagro.

“La foto refleja la coincidencia en la mirada sobre la industria nacional, la producción y la agroindustria, una mirada común con respecto a la defensa de la industria nacional, cuando (Javier) Milei la ataca. Estamos convencidos de que la nueva etapa del peronismo va a arrancar con un debate sobre el proyecto de Argentina, un proyecto que tiene que ver con el orden macroeconómico, con la mirada sobre los sectores que producen y los vectores de crecimiento. Ese va a ser un programa de gobierno que nos va a encontrar construyendo fuera de los márgenes conocidos hasta ahora. Primero, ordenando al peronismo y, luego, yendo a buscar actores que abrevaron en el peronismo y se habían corrido, como Pichetto y otros, e ir a buscar a socialistas, radicales y todos aquellos que tengan una síntesis sobre las ideas que queremos construir”, dijo Tolosa Paz a LA NACION.

Según la diputada, que fue ministra de Desarrollo Social dursnte parte del gobierno de Alberto Fernández, esa comunión de ideas “se empieza a dar en el marco legislativo”. Y especificó: “El acuerdo UE-Mercosur lo votamos 47 diputados (de Unión por la Patria), al igual que los bloques del interior. Para decir que hay ahí un espacio político, falta mucho. Lo que hay es vocación de replantear un programa para la nueva etapa del peronismo y la necesidad de construir una alternativa nacional”.

La visita a Expoagro se dio en un contexto más amplio, el de un contingente de unos 30 legisladores de distintos partidos políticos que recorrieron la muestra de la mano de la Fundación Barbechando. Hubo presencia libertaria, de la Coalición Cívica, de Pro y del bloque Provincias Unidas.