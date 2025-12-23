Tolosa Paz se metió en la interna con Mayra Mendoza en Quilmes y cruzó a Grabois

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz se metió este martes en la interna entre la exintendenta de Quilmes y actual legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, y el dirigente social Juan Grabois. La exministra de Desarrollo Social cruzó al líder de la UTEP y advirtió por “el mecanismo extorsivo de los piquetes”, luego del brutal enfrentamiento entre trapitos y la Policía afuera de la Municipalidad mientras se debatía un proyecto de estacionamiento medido.

“La institucionalidad debe estar siempre por delante. Yo puedo tener muchas diferencias con Mayra, pero ha sido reelegida por el pueblo de Quilmes para ser intendenta. Eso no se discute”, sostuvo la diputada en diálogo con Eco Medios y celebró que la exjefa comunal “haya tenido la valentía de explicarle al pueblo de Quilmes qué orden le quiere dar al espacio público y que lo vaya a llevar adelante”.

Fue tras ello que cruzó a Grabois, quien apuntó contra el municipio por el accionar de las fuerzas de seguridad y contra el proyecto que regula la actividad de los trapitos. “Hay una dirigencia política que está permanentemente buscando likes en las redes sociales. No sirve estar en la chiquita”, indicó Tolosa Paz.

Disturbios entre la Policía y “trapitos” en Quilmes por una ordenanza que busca regular la actividad

“Son cuatro o cinco personas que, bajo una representación que se autoasignan, han hecho mucho daño durante 20 años a la Argentina y también a nuestro movimiento, que históricamente fue el partido del orden, del crecimiento y de la posibilidad del ascenso social”, agregó la diputada.

La interna entre los dos aliados de la expresidenta Cristina Kirchner se detonó en violencia el lunes cuando representantes del gremio que agrupa a los cuidacoches protagonizaron incidentes con efectivos de la Policía bonaerense en la puerta del edificio comunal. Todo esto ocurrió mientras en el Concejo Deliberante -que integra Mendoza- se debatía un proyecto para regular la actividad de los denominados “trapitos” y proyecto el estacionamiento medido.

Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 22, 2025

Más tarde, en sus redes sociales, Grabois apuntó contra la intendenta local, Eva Mieri: “lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”. “Además de reprimir a los manifestantes detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”, agregó.

La interna del peronismo

En otro tramo de la entrevista, Tolosa Paz se refirió a la interna dentro del peronismo entre el sector de La Cámpora y el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Tenemos que decir con claridad quiénes somos, a quiénes representamos y qué camino proponemos para la Argentina. La institucionalidad y el respeto están por encima de todo. La reconstrucción del peronismo empieza diciendo las cosas como son”, dijo, y aseguró que “sería muy sano pasar por un proceso de internas”, de cara a marzo, cuando se celebren elecciones internas en el Partido Justicialista bonaerense cuando se le venza el mandato al dirigente Máximo Kirchner.

La sugestiva remera de Máximo Kirchner

“Me parecería muy sano que podamos discutir si hay efectivamente dos ideas sobre cómo está la provincia de Buenos Aires, cómo es la gestión del gobernador y cuáles son los valores y principios que queremos construir hacia adelante. Para eso, deberíamos pasar por un proceso de internas”, insistió, y reconoció que “existen diferencias” en el partido.

“Las diferencias están y se pueden zanjar. No se trata de pelearnos por un cargo. Pensar eso es un error. Se trata de debatir ideas, proyectos y transformaciones. En lugar de mirarnos con odio, tenemos que mirarnos con respeto y, si no estamos de acuerdo, competir democráticamente poniendo la conducción del PJ en disputa”, cerró.