Más de 30 expertos en educación solicitan a los precandidatos de cada fuerza política que presenten sus propuestas educativas. Invitan a otros referentes y organizaciones a participar con la intención de que la educación tenga un rol relevante en la campaña electoral

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019 • 00:38

Una iniciativa promovida por más de 30 expertos en educación busca que los precandidatos presidenciales de cada fuerza política presenten sus propuestas en la materia e invita a otros referentes y organizaciones a participar con la intención de que el tema tenga un rol relevante en la campaña electoral.

En los próximos días, los precandidatos recibirán una invitación a presentar sus plataformas educativas. La iniciativa es impulsada desde el consejo de referentes educativos del Observatorio Argentinos por la Educación. Además, se promueve que otros referentes y organizaciones de la sociedad civil adhieran con su firma a la solicitud, que está dirigida a todas las fuerzas políticas.

El documento con la petición a los precandidatos puede encontrarse en el sitio de Argentinos por la Educación y se divide en tres partes:

Se les solicita que presenten una plataforma de política educativa que defina las principales metas que impulsarán en caso de ser electos, así como los indicadores a través de los cuales se medirán los avances. El plan deberá incluir precisiones respecto al financiamiento, la relación con las provincias y cómo se proyecta mejorar la situación laboral de los docentes. Entre otras cuestiones, se solicita que los candidatos se pronuncien sobre las fechas de implementación de la ley de Cédula Escolar Nacional, que establece la creación de un sistema de información que permita seguir las trayectorias individuales de los estudiantes. Se les pide que se comprometan a realizar públicamente un reporte anual de avance en torno a las metas educativas. Se les solicita un compromiso con la transparencia de los datos educativos, es decir, la publicación en tiempo y forma de la estadística educativa en el marco de las leyes actuales.

En los próximos días, los precandidatos recibirán una invitación a presentar sus plataformas educativas. La iniciativa es impulsada desde el consejo de referentes educativos del Observatorio Argentinos por la Educación

Los referentes educativos que firmaron la solicitud se ponen a disposición para aportar análisis técnicos a las plataformas que se presenten y desde el Observatorio Argentinos por la Educación existe el compromiso de promover el debate sobre ellas en los medios de comunicación.

La opinión de algunos de los referentes que firman la petición:

Mariano Narodowski, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella : "Ya no alcanza con repetir slogans por la educación de calidad en las campañas electorales. Es necesario un compromiso político serio y un respaldo técnico adecuado. No hay sector en la Argentina que esté conforme con la educación que tenemos: los signos del colapso son evidentes. La dirigencia política debe consensuar una mejora real y proponer a la sociedad cuáles son las metas y cómo va a hacer para alcanzarlas".

: "Ya no alcanza con repetir slogans por la educación de calidad en las campañas electorales. Es necesario un compromiso político serio y un respaldo técnico adecuado. No hay sector en la Argentina que esté conforme con la educación que tenemos: los signos del colapso son evidentes. La dirigencia política debe consensuar una mejora real y proponer a la sociedad cuáles son las metas y cómo va a hacer para alcanzarlas". Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA : "Los trabajadores están pasando por un período de incertidumbre frente a los vertiginosos y profundos cambios en el trabajo. Con esto me refiero a cómo la relación educación y trabajo coloca en el centro al proyecto educativo, al trabajo y al sujeto trabajador, para que puedan desarrollarse y construir su proyecto de vida. En ese sentido, resulta clave que los candidatos se expresen con claridad sobre cómo abordarán desde las políticas de formación permanente estos cambios que tanto preocupan a la población adulta".

: "Los trabajadores están pasando por un período de incertidumbre frente a los vertiginosos y profundos cambios en el trabajo. Con esto me refiero a cómo la relación educación y trabajo coloca en el centro al proyecto educativo, al trabajo y al sujeto trabajador, para que puedan desarrollarse y construir su proyecto de vida. En ese sentido, resulta clave que los candidatos se expresen con claridad sobre cómo abordarán desde las políticas de formación permanente estos cambios que tanto preocupan a la población adulta". Melina Furman, investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés : "En todas las elecciones se habla de mejorar la educación como uno de los grandes objetivos de gobierno, pero pocas veces se precisa cuáles van a ser los caminos concretos para llevarlo adelante. Para poder elegir, los votantes necesitamos conocer en detalle qué políticas educativas y modos de hacerlas realidad propone cada agrupación política. Porque sin educación como política de Estado no hay chance de construir un país con crecimiento y más justo. Y para eso necesitamos el compromiso de todas las fuerzas de gobierno, antes y después de las elecciones".

: "En todas las elecciones se habla de mejorar la educación como uno de los grandes objetivos de gobierno, pero pocas veces se precisa cuáles van a ser los caminos concretos para llevarlo adelante. Para poder elegir, los votantes necesitamos conocer en detalle qué políticas educativas y modos de hacerlas realidad propone cada agrupación política. Porque sin educación como política de Estado no hay chance de construir un país con crecimiento y más justo. Y para eso necesitamos el compromiso de todas las fuerzas de gobierno, antes y después de las elecciones". Manuel Becerra, profesor en secundaria y formación docente: "Es fundamental que el próximo gobierno dote al Estado nacional de un rol verdaderamente protagónico dentro del sistema educativo para, a través de las leyes vigentes pero abandonadas, reducir las desigualdades regionales y habilitar intervenciones progresivas. Para eso es necesario relanzar el Ministerio de Educación de la Nación como articulador y garante real del derecho social a la educación, y como verdadero respaldo al trabajo que cotidianamente llevamos adelante los docentes en todas las aulas del país".

"Es fundamental que el próximo gobierno dote al Estado nacional de un rol verdaderamente protagónico dentro del sistema educativo para, a través de las leyes vigentes pero abandonadas, reducir las desigualdades regionales y habilitar intervenciones progresivas. Para eso es necesario relanzar el Ministerio de Educación de la Nación como articulador y garante real del derecho social a la educación, y como verdadero respaldo al trabajo que cotidianamente llevamos adelante los docentes en todas las aulas del país". Juan Llach, miembro de la Academia Nacional de Educación: "Debemos dejar atrás el doble discurso sobre la educación. Se dice que es 'lo más importante', pero en la dedicación de tiempo y de recursos materiales, intelectuales, técnicos y organizativos, muchas veces queda postergada. Por eso veo muy valiosa y oportuna la iniciativa del Observatorio Argentinos por la Educación, que busca comprometer a los candidatos presidenciales a presentar su plataforma educativa, con contenidos bien concretos. Y comprometerlos también a que, en caso de ser electos, publiquen toda la información necesaria en tiempo y forma, y a rendir cuentas, como lo mandan las leyes. Lograr que se cumplan estas propuestas sería un cambio de cultura política, muy necesario en nuestro país".

"Debemos dejar atrás el doble discurso sobre la educación. Se dice que es 'lo más importante', pero en la dedicación de tiempo y de recursos materiales, intelectuales, técnicos y organizativos, muchas veces queda postergada. Por eso veo muy valiosa y oportuna la iniciativa del Observatorio Argentinos por la Educación, que busca comprometer a los candidatos presidenciales a presentar su plataforma educativa, con contenidos bien concretos. Y comprometerlos también a que, en caso de ser electos, publiquen toda la información necesaria en tiempo y forma, y a rendir cuentas, como lo mandan las leyes. Lograr que se cumplan estas propuestas sería un cambio de cultura política, muy necesario en nuestro país". Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO: "Nuestra sociedad está cambiando bajo el influjo de la revolución digital y con ello se abre una oportunidad nueva para todos, cuyo aprovechamiento depende fundamentalmente de la preparación de nuestra población y de la capacidad de nuestros gobernantes para generar condiciones para una educación acorde a las exigencias contemporáneas".

"Nuestra sociedad está cambiando bajo el influjo de la revolución digital y con ello se abre una oportunidad nueva para todos, cuyo aprovechamiento depende fundamentalmente de la preparación de nuestra población y de la capacidad de nuestros gobernantes para generar condiciones para una educación acorde a las exigencias contemporáneas". Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio: "Se ha logrado un consenso fundamental entre los expertos sobre los puntos centrales sobre los que deberían expedirse los candidatos. Ahora queremos invitar a otros referentes y organizaciones de la sociedad civil a firmar la solicitud y a trabajar juntos para que la educación ocupe el lugar que se merece en el debate presidencial".

Además de los referentes citados, la solicitud lleva la firma de Inés Aguerrondo (ex subsecretaria de Programación del Ministerio de Educación de la Nación y funcionaria técnica de la Unidad de Planeamiento Educativo de dicho ministerio durante 30 años), Mario Albornoz (investigador principal del CONICET en el área de Políticas de Ciencia y Tecnología), Manuel Alvarez Trongé (presidente de Educar 2050), Rebeca Anijovich (especialista y magíster en Formación de Formadores de la Universidad de Buenos Aires), Alejandro Artopoulos (director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés), Gabriela Azar (directora del Departamento de Educación de la UCA), Beatriz Balian (socióloga y ex presidenta de la Academia Nacional de Educación), Jason Beech (investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y del CONICET), Flavio Buccino (maestro y asesor en temas educativos en la Legislatura de la CABA), Cristina Carriego (doctora en Educación y miembro de Pansophia Project), Andrés Delich (secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ex ministro de Educación de la Nación), Beatriz Diuk (investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín), Julio Durand (investigador del Centro de Investigación en Política Educativa de la Universidad Austral), Ariel Fiszbein (director del programa de Educación en el Diálogo Interamericano), Ana María García Fanelli (investigadora principal de CONICET), Aldo Guerra (rector del Colegio Nacional de Monserrat), Silvia Montoya (directora del Instituto de Estadísticas de UNESCO), David Jaume (investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata), María Eugenia Podestá (profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés), Juan Carlos Rabbat (fundador y presidente de la Fundación Universidad Empresarial Siglo 21), Marcelo Rabossi (profesor de la Universidad Torcuato Di Tella), Axel Rivas (director de la Escuela de Educación de la Universidad San Andrés), Claudia Romero (directora del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella), Horacio Sanguinetti (ex ministro de Educación de CABA), Cristina Tacchi (vicepresidenta de OMEP Argentina), Carlos Horacio Torrendell (profesor del Departamento de Educación de la UCA), Ivana Zacarías (magíster en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard), Sandra Ziegler (investigadora de FLACSO), y Gustavo Zorzoli (ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires).