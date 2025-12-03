Del aula a la innovación tecnológica: educación que impulsa el futuro

Cuando en junio de este año trascendió la noticia de que diez jóvenes argentinos se habían consagrado campeones en Estados Unidos de la competencia CanSat 2025, una iniciativa internacional impulsada por la NASA que desafía a estudiantes a diseñar, construir y lanzar un satélite del tamaño de una lata, la primera pregunta fue casi unánime: ¿dónde estudian? Y la respuesta, también: “En el ITBA”.

Fundado en 1959, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), es la primera y única Universidad privada de la Argentina especializada en Ingeniería, Tecnología y Negocios. Su prestigio es ampliamente reconocido en los ámbitos académicos y profesionales; y los logros como el del equipo argentino en Estados Unidos, junto con otras instancias frecuentes en las que los estudiantes del ITBA participan y se destacan, amplifican ese reconocimiento hacia nuevos públicos y despiertan el interés de futuros estudiantes.

“Nuestra trayectoria siempre estuvo enfocada en formar profesionales capaces de responder a los desafíos tecnológicos y productivos que hoy atraviesa la Argentina y el mundo”, señala Mauro Galiana, director del Departamento de Ingreso del ITBA. “La propuesta integra una mirada tecnológica en cada contenido. Ese enfoque es el que empuja a responder a los desafíos actuales y es el motor para quienes estudian y enseñan en esta institución, agrega.

Como en otras casas de altos estudios, en el ITBA conviven jóvenes provenientes de distintos lugares y con perfiles diversos. Aun así, desde la universidad reconocen que hay características específicas que suelen ser comunes en buena parte de quienes eligen formase en esta institución. “No hay un único perfil, pero sí vemos que son alumnos curiosos, inquietos, con ganas de superarse y con una marcada capacidad de esfuerzo y convicción. Ese impulso los lleva a interesarse en áreas vinculadas a la innovación y el desarrollo de soluciones para los desafíos actuales y futuros, describe Galiana.

Esa impronta también se refleja en su instancia de ingreso. “El proceso de admisión que tenemos se basa en conocimientos teóricos y en cómo se utiliza el pensamiento crítico para resolver problemas. Creemos que así logramos una mirada integral de los chicos. Saber qué herramientas tienen y en qué sobresalen nos sirve para ayudarlos a que puedan elegir la mejor opción dentro de la universidad”.

Las carreras más elegidas suelen combinar una formación técnica sólida con altos niveles de empleabilidad. Entre ellas se destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Bioingeniería, Licenciatura en Negocios y Tecnología e Ingeniería Informática. A esto se suma una de las mejores relaciones docente-estudiante del país, con un profesor cada cuatro alumnos, que favorece un acompañamiento cercano y personalizado.

Más allá de las tendencias, el ITBA lanza nuevas carreras, actualiza sus contenidos y desarrolla propuestas innovadoras para acompañar las demandas emergentes y formar profesionales preparados para los desafíos que vienen. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de la Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, una carrera que une psicología, neurociencia, economía del comportamiento y ciencia de datos A ella, se le suma recientemente Ingeniería en Biotecnología, una carrera que forma ingenieros que integran ciencia e innovación, combinando el dominio de la biología con herramientas tecnológicas y análisis de datos aplicados a la salud, la energía, los alimentos y el agro, ampliando así la oferta académica vinculada a las ciencias aplicadas.

Un día en el ITBA

Con una sede en Microcentro y otras dos en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, y un futuro campus que reunirá a todas en el Parque de la Innovación, en el barrio de Núñez, recorrer el ITBA es encontrarse con un verdadero hub de innovación: salas equipadas con tecnología, cómodos espacios de estudio y un conjunto de laboratorios y talleres donde los estudiantes pasan buena parte del día desarrollando proyectos. Estos ámbitos de investigación y experimentación permiten diseñar prototipos, probar soluciones y trabajar en equipos interdisciplinarios. Esta infraestructura no solo fortalece la formación de los estudiantes, sino que también impulsa la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

“Más allá de cómo te acomodes los días y horas de cursadas, la mayoría nos solemos quedar todo el día. Acá tenemos un montón de espacios para sentarnos a estudiar, tanto con amigos o solos. Creo que el ITBA incentiva mucho al estudio. Antes o después de clase, es muy común quedarse”, cuenta Victoria Gaude, estudiante de Ingeniería Civil.

Magalí Cardaci Bravo, estudiante de Ingeniería Industrial, también valora algunos aspectos del ITBA que van más allá de lo académico. “Además del estudio, para mí lo más valioso que me brinda el ITBA es el círculo social. Hoy en día mis amigos más cercanos son de acá, porque me encontré con gente que tiene mis mismas prioridades”, dice. “Si mañana inicio un negocio o un emprendimiento, seguro que elijo un socio de acá”, agrega.

Para Francisco Castellucci, también estudiante de Ingeniería Industrial, “el ITBA te da la posibilidad de participar en un montón de actividades y proyectos”. Además, según Francisco, la universidad te acerca al mercado laboral. “Nos dan la posibilidad de visitar empresas o de escuchar charlas”, añade.

La vida universitaria, se potencia con una amplia red de organizaciones estudiantiles y agrupaciones que permiten a los alumnos explorar intereses comunes, desarrollar habilidades y participar en proyectos interdisciplinarios.

El ITBA cuenta además con un programa de articulación estratégica internacional, con más de 90 acuerdos bilaterales y 12 de doble titulación con universidades líderes de Estados Unidos, Europa y Asia. Los estudiantes pueden cursar un cuatrimestre en instituciones como Purdue University, TU Delft, Politecnico di Torino, KTH Royal Institute of Technology o Universidad de California, ampliando su formación y construyendo un perfil altamente demandado.

La calidad de la formación se termina reflejando en el acceso al mundo laboral. Y allí, el ITBA también tiene algunos datos contundentes que reflejan la excelencia académica: el 93,5% de los graduados trabaja en empresas de primer nivel, tanto en Argentina como en el mundo.

El ITBA continúa consolidando su perfil como una universidad de excelencia, con reconocimiento global, fuerte vinculación con el mercado laboral y una propuesta académica que integra ingeniería, tecnología y negocios para formar a los profesionales que transformarán el futuro productivo.

